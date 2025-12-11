США передали Европе секретный план возвращения РФ в мировую экономику, - WSJ
В последние недели Белый дом передал европейским коллегам серию документов, излагающих видение США по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику.
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что предложения спровоцировали спор между США и Европой, а результат может коренным образом изменить экономическую карту континента.
План США был изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, которые не являются публичными. В документах подробно описаны планы американских финансовых фирм и других предприятий по использованию примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине.
В другом приложении предлагается общее видение Америки по восстановлению российской экономики при условии инвестирования американских компаний в стратегические сектора, от добычи редкоземельных полезных ископаемых до бурения нефти в Арктике.
Также там говорится о содействии восстановлению потоков российских энергоносителей в Европу и остальной мир, что идет вразрез с политикой Европы по отказу от российского газа.
"Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что не уверены, стоит ли серьезно относиться к некоторым предложениям США. Один чиновник сравнил их с видением президента Трампа о строительстве в Газе застройки по типу Ривьеры.
Другой, ссылаясь на предложенные энергетические соглашения между США и Россией, сказал, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны поделили Европу", - отмечает WSJ.
Европейские чиновники опасаются, что подход США даст России передышку, необходимую для восстановления экономики и укрепления военной силы.
Новая оценка западного разведывательного агентства отмечает, что Россия технически находится в рецессии уже шесть месяцев, и что проблемы с ведением военной экономики и одновременной попыткой контролировать цены представляют системный риск для ее банковского сектора.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
Ну просто пакт молотова-рібентропа 2.
Хтось знає де продають піпіфакс з зображенням прапора сша та обличчя трампа?
Так то воно так-всі хочуть бабулети.
Але є одне але, про яке часто замовчують.
Це массове перенесення потужностей провідних компаній Німеччини,Франції та інших країн які залежали від нафтохіму/газу московії до Китаю і там вже використання дешевої російскої нафти на ціх підприємствах. Це і є однієї з причин частих візітів Макрона та інших чиновників ЕС.
А коли головний доктринальний ворог США є Китай, хоч вона(вони) і не збирається з ним вирішувати питання війсковим шляхом, то таке економічне підсилення Китаю, США не довподоби.
"При 300% прибутку нема такого злочину, на який би не пішов капітал".
"Славні прадіди великі" Рейгани-Маккейни офігевають споглядаючи згори за блдством та мародерством "правнуків поганих"..
От тільки ані Китай, ані рашка цього не хочуть.
В результаті рудий дебіл тільки посилить Китай.
😊 От коли потрібно вказати на проект, що це повна ху*ня, але дипломатичною мовою.
Песах, Рош-Гашана, Ханука, Рамазан-Байрам і т.д.