США передали Европе секретный план возвращения РФ в мировую экономику, - WSJ

США хотят вернуть РФ в мировую экономику: что известно?

В последние недели Белый дом передал европейским коллегам серию документов, излагающих видение США по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что предложения спровоцировали спор между США и Европой, а результат может коренным образом изменить экономическую карту континента.

План США был изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, которые не являются публичными. В документах подробно описаны планы американских финансовых фирм и других предприятий по использованию примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине.

В другом приложении предлагается общее видение Америки по восстановлению российской экономики при условии инвестирования американских компаний в стратегические сектора, от добычи редкоземельных полезных ископаемых до бурения нефти в Арктике.

Читайте: В России впервые за 15 лет упало производство продуктов питания, - Forbes

Также там говорится о содействии восстановлению потоков российских энергоносителей в Европу и остальной мир, что идет вразрез с политикой Европы по отказу от российского газа.

"Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что не уверены, стоит ли серьезно относиться к некоторым предложениям США. Один чиновник сравнил их с видением президента Трампа о строительстве в Газе застройки по типу Ривьеры.

Другой, ссылаясь на предложенные энергетические соглашения между США и Россией, сказал, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны поделили Европу", - отмечает WSJ.

Читайте также: Украина и США обсудили восстановление страны после войны

Европейские чиновники опасаются, что подход США даст России передышку, необходимую для восстановления экономики и укрепления военной силы.

Новая оценка западного разведывательного агентства отмечает, что Россия технически находится в рецессии уже шесть месяцев, и что проблемы с ведением военной экономики и одновременной попыткой контролировать цены представляют системный риск для ее банковского сектора.

Читайте: Великобритания отстает в производстве оружия от РФ, Европе нужны годы, - BBC

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте: Россияне начали ощущать влияние войны в своей жизни: гражданские сокращают расходы на продукты, предприятия сталкиваются с проблемами, - Bloomberg

Автор: 

+9
Кому шо болить - Трамп спить і бачить як він почне заробляти бабоси в рашці
11.12.2025 08:19 Ответить
+8
Цікаво все таки що там за компромат на трампона, за який він так відверто смокче у *****?
11.12.2025 08:21 Ответить
+8
План США був викладений у додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними

Ну просто пакт молотова-рібентропа 2.
11.12.2025 08:22 Ответить
11.12.2025 08:19 Ответить
Та ні, там в повітрі висить папочка з компроматом від пуйла.
показать весь комментарий
Одне другому не мішає
11.12.2025 08:38 Ответить
Трампу потрібно готуватися до похорон та домовину вибирати, старий він вже.
11.12.2025 09:13 Ответить
Недавно за нього бралися дохтури і винесли вердикт шо Трамп ше досить жвавий - не мішало б і тих ескулапів дообслідувати
11.12.2025 09:19 Ответить
11.12.2025 08:21 Ответить
Воно б смоктало і без компромату, тромб сситься у захваті від будь-якого диктатора і хоче бути подібним до них. І щоб необмежена влада назавжди.
11.12.2025 08:51 Ответить
11.12.2025 08:22 Ответить
руде ***** все ніяк не вгамовиться
11.12.2025 08:22 Ответить
скільки ще цього покидька терпітимуть європейці?
11.12.2025 08:23 Ответить
3 роки. Но шобутриматся надалі, як шо не помре, може почати серію війн.
11.12.2025 08:26 Ответить
США світовий ПАДАЛЬНИК.
Хтось знає де продають піпіфакс з зображенням прапора сша та обличчя трампа?
11.12.2025 08:25 Ответить
Нажаль США пишутся з маленької літери тепер
11.12.2025 08:28 Ответить
А чому ви написали з великої?
11.12.2025 08:31 Ответить
На всякий випадок - а випадки бувають різні
11.12.2025 08:40 Ответить
Як було і як є, що не зрозуміло
11.12.2025 08:56 Ответить
СШП
11.12.2025 08:46 Ответить
А хіба зараз росію вигнали зі світової економіки?Хто ж тоді купує і неї нафту і газ?
11.12.2025 08:28 Ответить
пропозиції спровокували суперечку між США та Європою Джерело: https://censor.net/ua/n3589830

Так то воно так-всі хочуть бабулети.

Але є одне але, про яке часто замовчують.

Це массове перенесення потужностей провідних компаній Німеччини,Франції та інших країн які залежали від нафтохіму/газу московії до Китаю і там вже використання дешевої російскої нафти на ціх підприємствах. Це і є однієї з причин частих візітів Макрона та інших чиновників ЕС.

А коли головний доктринальний ворог США є Китай, хоч вона(вони) і не збирається з ним вирішувати питання війсковим шляхом, то таке економічне підсилення Китаю, США не довподоби.
11.12.2025 08:28 Ответить
Агент Кремля Краснов працює.
11.12.2025 08:29 Ответить
Короче все плюшки рашке и США , а европейцам и украинцам нихера
11.12.2025 08:30 Ответить
Чому це "ніхера"? От європейцям і Україні власне цілий хер!
11.12.2025 08:50 Ответить
Ніколи на подумав, що американський бізнес такий дурний. ***** поманило їх прутнем, ось вони і мріють збагатитись. Будь-то не було конфіскації американських активів *****м після санкцій. Ну як кажуть, який піп, такий і приход. .Як виявилось, не тільки українці можуть вибрати дебіла, нас легко обдурити маланськими заманухами, типа кінець єпохи бідності( я голосував за Пороха, тому що він справжній патріот, а не цей дрібний дрищ блазень ) І не тільки бізнес, Старий пирдун Трампидро вже не вважає кацапію і китайців ворогами, старий маразматик Трампидло не тільки прогнулось перед ними, воно вже стоїть раком перед вчорашніми ворогами Америки.
11.12.2025 08:31 Ответить
Американский бізнес прагматичний.
11.12.2025 09:12 Ответить
Ага! В якихось випадках готовий гівно диктаторів їсти. Як там в Британії в ХІХ ст. один профспілковий діяч і противник рабства казав:
"При 300% прибутку нема такого злочину, на який би не пішов капітал".
11.12.2025 09:26 Ответить
Масковський агент працює.
11.12.2025 08:34 Ответить
Трумпівські США вже у відкриту, з ультиматумами, виступили на боці Московії і Китаю у Третій Світовій Війні..
"Славні прадіди великі" Рейгани-Маккейни офігевають споглядаючи згори за блдством та мародерством "правнуків поганих"..
11.12.2025 08:43 Ответить
Шизофренія перестає бути хворобою і набуває статусу політичної доктрини...
11.12.2025 08:43 Ответить
Рижий мудак думає, що в гробу є кармани? Бідна Америка... з такими дурнями у владі колишня велич зникне років за 10.
11.12.2025 08:45 Ответить
похоже, что там сынок и ближайшее окружение, усиленно дуют Трампу в уши....
11.12.2025 09:12 Ответить
Трамп все ще сподівається вийняти рашку з під Китаю.

От тільки ані Китай, ані рашка цього не хочуть.

В результаті рудий дебіл тільки посилить Китай.
11.12.2025 08:46 Ответить
"Деякі європейські чиновники, які ознайомилися з документами, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США. Один чиновник порівняв їх із баченням президента Трампа щодо будівництва в Газі забудови за типом Рив'єри."
😊 От коли потрібно вказати на проект, що це повна ху*ня, але дипломатичною мовою.
😊 От коли потрібно вказати на проект, що це повна ху*ня, але дипломатичною мовою.
11.12.2025 08:48 Ответить
Через Гаагу і швидше... .
11.12.2025 08:58 Ответить
Вони вже і не скривають своїх намірів-союз з рашею,Україна як васал. Це план Барбароса ХХІ .
11.12.2025 09:03 Ответить
Мабуть до повного комплекту кацапських хотєлок піде в рух УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2020 "...щодо надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким:
Песах, Рош-Гашана, Ханука, Рамазан-Байрам і т.д.
11.12.2025 09:04 Ответить
Розбрат між США і Європою, кращого дарунка для ***** годі і чекати.
11.12.2025 09:14 Ответить
США намагається отримати статус спонсора тероризму?
11.12.2025 09:23 Ответить
Трампу доведеться себе помилувати перед тим як покине Білий дім.
11.12.2025 09:27 Ответить
 
 