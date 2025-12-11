США передали Европе секретный план возвращения РФ в мировую экономику, - WSJ

В последние недели Белый дом передал европейским коллегам серию документов, излагающих видение США по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Отмечается, что предложения спровоцировали спор между США и Европой, а результат может коренным образом изменить экономическую карту континента.

План США был изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, которые не являются публичными. В документах подробно описаны планы американских финансовых фирм и других предприятий по использованию примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине.

В другом приложении предлагается общее видение Америки по восстановлению российской экономики при условии инвестирования американских компаний в стратегические сектора, от добычи редкоземельных полезных ископаемых до бурения нефти в Арктике.

Читайте: В России впервые за 15 лет упало производство продуктов питания, - Forbes

Также там говорится о содействии восстановлению потоков российских энергоносителей в Европу и остальной мир, что идет вразрез с политикой Европы по отказу от российского газа.

"Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что не уверены, стоит ли серьезно относиться к некоторым предложениям США. Один чиновник сравнил их с видением президента Трампа о строительстве в Газе застройки по типу Ривьеры.

Другой, ссылаясь на предложенные энергетические соглашения между США и Россией, сказал, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны поделили Европу", - отмечает WSJ.

Читайте также: Украина и США обсудили восстановление страны после войны

Европейские чиновники опасаются, что подход США даст России передышку, необходимую для восстановления экономики и укрепления военной силы.

Новая оценка западного разведывательного агентства отмечает, что Россия технически находится в рецессии уже шесть месяцев, и что проблемы с ведением военной экономики и одновременной попыткой контролировать цены представляют системный риск для ее банковского сектора.

Читайте: Великобритания отстает в производстве оружия от РФ, Европе нужны годы, - BBC

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте: Россияне начали ощущать влияние войны в своей жизни: гражданские сокращают расходы на продукты, предприятия сталкиваются с проблемами, - Bloomberg