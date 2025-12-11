Великобритания не готова к затяжному конфликту, а европейским оборонным предприятиям понадобятся годы, чтобы догнать масштабы производства вооружений России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Эксперт Королевского института объединенных служб (RUSI) Гамиш Манделл заявил, что сомневается в способности Великобритании продолжать боевые действия дольше нескольких недель в случае военного обострения в Европе. В частности, он отметил, что медицинские ресурсы ограничены, пополнение резервов происходит медленно, а существующий план на случай больших потерь, похоже, исходит из нереалистичного предположения, что потерь не будет.

Современное технологическое общество критически зависит от сети подводных трубопроводов и кабелей, которые соединяют Великобританию с миром, обеспечивая передачу данных, финансовых операций и энергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские спецслужбы фиксируют подготовку России к диверсиям, - FT

При этом, по мнению экспертов, скрытые действия российских разведывательных судов, таких как "Янтарь", могли быть направлены на обнаружение этих кабелей для потенциального саботажа. Это является слабым местом Великобритании в случае необходимости обороны в регионе. В ответ Королевский флот инвестировал в подводные дроны, оснащенные встроенными датчиками, и работа в этом направлении продолжается.

Готовность Европы к войне

Западноевропейским оборонным предприятиям понадобятся годы, чтобы приблизиться к масштабам производства вооружений, которые демонстрирует Россия. В течение последних лет РФ активно наращивала производство, создавая реальную угрозу для Европы.

Аналитики отмечают, что без значительных инвестиций и увеличения производственных мощностей Европа не сможет быстро сравняться со стратегическим преимуществом России в вооружениях. Это существенно снижает шансы НАТО быстро перехватить инициативу в случае потенциального нападения РФ на страны Балтии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не собирается воевать с Европой, но на враждебные шаги будем отвечать, - Лавров