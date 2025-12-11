Великобритания отстает в производстве оружия от РФ, Европе нужны годы, - BBC
Великобритания не готова к затяжному конфликту, а европейским оборонным предприятиям понадобятся годы, чтобы догнать масштабы производства вооружений России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.
Эксперт Королевского института объединенных служб (RUSI) Гамиш Манделл заявил, что сомневается в способности Великобритании продолжать боевые действия дольше нескольких недель в случае военного обострения в Европе. В частности, он отметил, что медицинские ресурсы ограничены, пополнение резервов происходит медленно, а существующий план на случай больших потерь, похоже, исходит из нереалистичного предположения, что потерь не будет.
Современное технологическое общество критически зависит от сети подводных трубопроводов и кабелей, которые соединяют Великобританию с миром, обеспечивая передачу данных, финансовых операций и энергии.
При этом, по мнению экспертов, скрытые действия российских разведывательных судов, таких как "Янтарь", могли быть направлены на обнаружение этих кабелей для потенциального саботажа. Это является слабым местом Великобритании в случае необходимости обороны в регионе. В ответ Королевский флот инвестировал в подводные дроны, оснащенные встроенными датчиками, и работа в этом направлении продолжается.
Готовность Европы к войне
Западноевропейским оборонным предприятиям понадобятся годы, чтобы приблизиться к масштабам производства вооружений, которые демонстрирует Россия. В течение последних лет РФ активно наращивала производство, создавая реальную угрозу для Европы.
Аналитики отмечают, что без значительных инвестиций и увеличения производственных мощностей Европа не сможет быстро сравняться со стратегическим преимуществом России в вооружениях. Это существенно снижает шансы НАТО быстро перехватить инициативу в случае потенциального нападения РФ на страны Балтии.
У Британії є СВОЯ ядерна зброя і засоби її доставки до Підорашки. Якщо долетить тільки половина це все рівно"зачистить" ********* від Балтики до Уралу. А ще у Франції є приблизно стільки ж боєголовок.
І що, знаючи це, ***** з своїми кгбешниками насмілиться напасти на Британію і Францію, чи на Бенілюкс хоча б?