Великобритания отстает в производстве оружия от РФ, Европе нужны годы, - BBC

BBC: Великобритания не готова к войне, Европа отстает от РФ

Великобритания не готова к затяжному конфликту, а европейским оборонным предприятиям понадобятся годы, чтобы догнать масштабы производства вооружений России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Эксперт Королевского института объединенных служб (RUSI) Гамиш Манделл заявил, что сомневается в способности Великобритании продолжать боевые действия дольше нескольких недель в случае военного обострения в Европе. В частности, он отметил, что медицинские ресурсы ограничены, пополнение резервов происходит медленно, а существующий план на случай больших потерь, похоже, исходит из нереалистичного предположения, что потерь не будет.  

Современное технологическое общество критически зависит от сети подводных трубопроводов и кабелей, которые соединяют Великобританию с миром, обеспечивая передачу данных, финансовых операций и энергии.

При этом, по мнению экспертов, скрытые действия российских разведывательных судов, таких как "Янтарь", могли быть направлены на обнаружение этих кабелей для потенциального саботажа. Это является слабым местом Великобритании в случае необходимости обороны в регионе. В ответ Королевский флот инвестировал в подводные дроны, оснащенные встроенными датчиками, и работа в этом направлении продолжается.

Готовность Европы к войне 

Западноевропейским оборонным предприятиям понадобятся годы, чтобы приблизиться к масштабам производства вооружений, которые демонстрирует Россия. В течение последних лет РФ активно наращивала производство, создавая реальную угрозу для Европы.

Аналитики отмечают, что без значительных инвестиций и увеличения производственных мощностей Европа не сможет быстро сравняться со стратегическим преимуществом России в вооружениях. Это существенно снижает шансы НАТО быстро перехватить инициативу в случае потенциального нападения РФ на страны Балтии.

Топ комментарии
+1
Це вам не фільми про Джеймса Бонда. В реальності це довбаний дитсадок
11.12.2025 07:18 Ответить
+1
паради педофілів, скасування поняття "мама", "гендери" та "х'юмен райт вочі" виростили молодь у Європі, яка на відновлення військової служби в Німеччині, виходить на мітинги з гаслами "нам все одно під яким прапором жити"! невже ми спостерігаємо розпад явища під назвою "демократія"????
11.12.2025 07:58 Ответить
+1
Норм, продают им почти все комплектующие для вооружения и не смогут с ними сравниться
11.12.2025 08:01 Ответить
демократія, вільна преса... але ці меседжі лунають, як фактичне запрошення - дама лягла та просють...
11.12.2025 06:55 Ответить
Роки… десятиліття чи навіть століття . Європа безхртбентна істота. Яка вміє тільки пляшки робити щоб корок не відпадав, та дурні податки co2 щоб все дорожчало бо екологія.
11.12.2025 06:56 Ответить
Шановний ви напевно історію в школі проспали + ви не знаєте шо наприклад обладнання для виробництва мікросхем найкраще в світі то є європейська продукція . До речі як там з виробництвом зброї було в Китаї в 1925 році - напевно тоді також китайські марки конкурували з європейськими ? До речі країни НАТО до 1991 року виробили танків в декілька разів менше ніж совок і шо це означає по вашому ? Повно до вас запитань але ви намішали в своєму коменті гаряче з круглим і боюся ваша відповідь на моє запитання буде тако самою - такшо можете не відповідати на запитання .
11.12.2025 07:10 Ответить
Тільки напали на безхребетну Україну, у якої взагалі нічого немає, в пів армії десь розбіглося
11.12.2025 07:40 Ответить
Післявоєнна Європа покладалася на США і надавала цій країні статус "світового поліцейського" і "захисника демократії". Це означало передачу винаходів, технічної документації, права на розробку стандартів, пільги в виробництві та торгівлі. Крім того видатні інженери з Європи працювали на американські військові корпорації. Іншими словами, до військової могутності Америки суттєво доклалися європейці з країн НАТО. Також США не платила за надані землі під військові бази в країнах НАТО. Членство США в НАТО тепер під великим питанням. Як це буде зроблено? Скоріш за все європейцям доведеться створити Європецський Військовий Альянс і повністю припинити обмін технічними досягненнями з США. Ну от який сенс віддавати винаходи на халяву, а потім купувати зброю підконтрольну дистанційно у США і не мати змоги її використовувати без дозволу США? Дуаєте Трамп останній мудак який прийшов до влади в США? Як би не так! Там таких "венсів" і "кушнерів" як собак нерізаних... Виробництво будь чого не проблема для Європи. Головне усвідомлення необхідності виробляти зброю і покладатися на власні сили. Іце відбувається прямо зараз.
11.12.2025 07:49 Ответить
Владычица морей. А к тому же еще и мигрантов набрали которые абсолютно не чувствуют к Британии никаких позитивных чувств. Это приговор.
11.12.2025 07:07 Ответить
Це вам не фільми про Джеймса Бонда. В реальності це довбаний дитсадок
11.12.2025 07:18 Ответить
гора народила мішу ... військова деградація Європи у всій красі!
11.12.2025 07:51 Ответить
паради педофілів, скасування поняття "мама", "гендери" та "х'юмен райт вочі" виростили молодь у Європі, яка на відновлення військової служби в Німеччині, виходить на мітинги з гаслами "нам все одно під яким прапором жити"! невже ми спостерігаємо розпад явища під назвою "демократія"????
11.12.2025 07:58 Ответить
Норм, продают им почти все комплектующие для вооружения и не смогут с ними сравниться
11.12.2025 08:01 Ответить
Сильно Європу присадили
11.12.2025 08:08 Ответить
Все, що може виробляти москалія це зброя і нафта, і то використовуючи західні чіпи і технології, для погрожування всьому світу. Все інше технологічно відстале фуфло
11.12.2025 08:30 Ответить
О, я навіть знаю за рахунок кого і чого Британія виграє час та отримає ці "роки".
11.12.2025 08:32 Ответить
І що тут є секретним?
У Британії є СВОЯ ядерна зброя і засоби її доставки до Підорашки. Якщо долетить тільки половина це все рівно"зачистить" ********* від Балтики до Уралу. А ще у Франції є приблизно стільки ж боєголовок.
І що, знаючи це, ***** з своїми кгбешниками насмілиться напасти на Британію і Францію, чи на Бенілюкс хоча б?
11.12.2025 08:52 Ответить
 
 