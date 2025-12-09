РУС
Европейские спецслужбы фиксируют подготовку России к диверсиям, - FT

В Европе все серьезнее оценивают волну "мелких" диверсий, которые Россия проводит через посредников и криминальные группировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

После взрывов посылок DHL в логистических центрах Великобритании, Польши и Германии в июле прошлого года, которые могли сбить грузовой самолет, спецслужбы установили, что исполнители действовали под руководством РФ и имели шесть килограммов взрывчатки. По данным западных чиновников, эти действия могли быть подготовкой к атакам на рейсы в США.

Разведка и полиция европейских государств за последние месяцы предотвратили попытки подрыва мостов, схождения поездов с рельсов, поджогов торговых центров, отравления воды и вмешательства в работу инфраструктурных объектов. Эксперты отмечают, что часть инцидентов, которые становятся известными общественности, - лишь "верхушка айсберга".

В спецслужбах все чаще склоняются к мнению, что нынешние атаки являются стратегической эскалацией, а не тактическими эпизодами, связанными с войной в Украине. Некоторые данные указывают на долгосрочное планирование, включая попытки России восстановить сеть агентов в Европе и подготовить "спящих" диверсантов.

Подготовка РФ к войне с ЕС

Чиновники также связывают эти события с Совместной оценкой угроз НАТО 2023 года, в которой говорится о возможной подготовке РФ к большой войне с Европой до 2029 года. В то же время чиновники предостерегают: чрезмерное публичное обсуждение диверсий может помогать Кремлю, ведь страх и политический паралич - одни из целей российской кампании.

На прошлой неделе в НАТО заявили, что Альянс рассматривает более решительные меры реагирования на скрытые атаки России, включая возможные превентивные удары. Эксперты отмечают: если европейские государства не продемонстрируют решительного ответа, Москва только усилит давление и продолжит диверсионные действия.

Ну так арештуйте майно кацапів, терпіли
09.12.2025 17:18 Ответить
Так, у рашки сил вистачить розбрат в Україні заколотити - це точно як один з планів ...Он вже помічник Трамп говорить про вибори ( без результатів по зупинці вогню)...
09.12.2025 17:19 Ответить
Ось перше спостереження від мене , як хйло готує провокації. . З"явився канал ПЕРВИЙ ЦИФРОВОЙ - й там, дивно, медведчуківська дівка сидить, бере інтерв"ю у явних патріотів України , відомих опозиціонерів владі сьогодні. Присолоджують вставкою від Залужного.

Й РАПТОМ СВІТАН - з антисемітськими гаслами сьогодні на цьому каналі.

Й все стало на свої місця .
09.12.2025 17:43 Ответить
В Європі запобігли підриву москалями американських авіарейсів? Навіщо? Після цих диверсій позиція США ймовірно була б зовсім інша попри все кохання Трампа до Путлера.
09.12.2025 18:29 Ответить
відсидітись не вийде !!! або Європа з нами або буде ще гірше та болісніше
09.12.2025 18:50 Ответить
 
 