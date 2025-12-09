Европейские спецслужбы фиксируют подготовку России к диверсиям, - FT

В Европе все серьезнее оценивают волну "мелких" диверсий, которые Россия проводит через посредников и криминальные группировки.

После взрывов посылок DHL в логистических центрах Великобритании, Польши и Германии в июле прошлого года, которые могли сбить грузовой самолет, спецслужбы установили, что исполнители действовали под руководством РФ и имели шесть килограммов взрывчатки. По данным западных чиновников, эти действия могли быть подготовкой к атакам на рейсы в США.

Разведка и полиция европейских государств за последние месяцы предотвратили попытки подрыва мостов, схождения поездов с рельсов, поджогов торговых центров, отравления воды и вмешательства в работу инфраструктурных объектов. Эксперты отмечают, что часть инцидентов, которые становятся известными общественности, - лишь "верхушка айсберга".

В спецслужбах все чаще склоняются к мнению, что нынешние атаки являются стратегической эскалацией, а не тактическими эпизодами, связанными с войной в Украине. Некоторые данные указывают на долгосрочное планирование, включая попытки России восстановить сеть агентов в Европе и подготовить "спящих" диверсантов.

Подготовка РФ к войне с ЕС

Чиновники также связывают эти события с Совместной оценкой угроз НАТО 2023 года, в которой говорится о возможной подготовке РФ к большой войне с Европой до 2029 года. В то же время чиновники предостерегают: чрезмерное публичное обсуждение диверсий может помогать Кремлю, ведь страх и политический паралич - одни из целей российской кампании.

На прошлой неделе в НАТО заявили, что Альянс рассматривает более решительные меры реагирования на скрытые атаки России, включая возможные превентивные удары. Эксперты отмечают: если европейские государства не продемонстрируют решительного ответа, Москва только усилит давление и продолжит диверсионные действия.

