Будрис: "Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы"

Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что расширение ЕС является геополитическим инструментом континента, который позволяет обеспечить мир и безопасность в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По его словам, Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, и их прогресс на пути к членству в ЕС должен быть четко зафиксирован решениями Сообщества.

"Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины", - отметил Будрис.

Он добавил, что ЕС должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы украинцы могли видеть перспективу членства и более эффективно проводить необходимые реформы.

Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС станет одним из ключевых приоритетов председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году.

Про НАТО уже не згадуєте?
09.12.2025 15:33 Ответить
членство в ЄС, що дасть ?

Будемо збиратися та обговорювати будь які проблеми? Чи нам будуть казати що і як робити ?

Чи нам скажуть прийняти мігрантів з Африки, бо Польша відмовилася, інакше не дадуть грошей н розвіток.
09.12.2025 15:36 Ответить
Ну це так литовці міркують, але є вже багато країн які виступають проти. Як з ними бути? Чи дійсно прав трамп говорячи про слабкість ЕС і її неминучий розпад, про що так мріє пукін?
09.12.2025 15:40 Ответить
Та ці страни Балтії будуть казати все що завгодно, бо чудово розуміють, що поки Україна воює, поки гинуть українці, пуйлу буде не до них. Вони ж його бояться як чорт ладану.
09.12.2025 16:18 Ответить
 
 