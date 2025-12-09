Будрис: "Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что расширение ЕС является геополитическим инструментом континента, который позволяет обеспечить мир и безопасность в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По его словам, Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, и их прогресс на пути к членству в ЕС должен быть четко зафиксирован решениями Сообщества.

"Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины", - отметил Будрис.

Он добавил, что ЕС должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы украинцы могли видеть перспективу членства и более эффективно проводить необходимые реформы.

Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС станет одним из ключевых приоритетов председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году.

