Будріс: "Членство України в ЄС є необхідною умовою безпеки Європи"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що розширення ЄС є геополітичним інструментом континенту, який дозволяє забезпечити мир і безпеку в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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За його словами, Україна і Молдова сьогодні перебувають на передньому краї процесу розширення, і їхній прогрес на шляху до членства у ЄС повинен бути чітко зафіксований рішеннями Співтовариства.

"Членство України в ЄС є необхідною умовою європейської безпеки. Це також один з елементів гарантій безпеки України", - зазначив Будріс.

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Він додав, що ЄС повинен подавати чіткі та послідовні сигнали щодо інтеграції України, щоб українці могли бачити перспективу членства та ефективніше проводити необхідні реформи.

Будріс також підкреслив, що розширення ЄС стане одним із ключових пріоритетів головування Литви в Раді ЄС у 2027 році.

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