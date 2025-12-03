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Новини переговори США та Росії
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Російська позиція на переговорах із США неприйнятна та загрожує безпеці, - Будріс

будріс

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що поточна позиція Росії на переговорах зі Сполученими Штатами є неприйнятною та лише посилює ризики для регіональної безпеки.

Про це він повідомив перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Будріс наголосив, що немає жодних сигналів про готовність Росії до реальної мирної угоди, окрім сценарію, за якого міжнародна спільнота погодиться на російські ультиматуми. За його словами, це суперечить фундаментальним принципам міжнародного права.

"Якщо ми визнаємо територіальні здобутки Росії, то це моментально вбиває міжнародне право. Наслідком будуть нові напади і ще більше загроз як для сусідів Росії, так і повсюди", - зазначив міністр.

За цих умов Литва вважає єдиним варіантом дій для НАТО подальше посилення підтримки України. Будріс нагадав, що Вільнюс уже взяв на себе зобов’язання виділяти 0,5% ВВП щороку для зміцнення української безпеки протягом найближчих десяти років, і закликав інші європейські держави наслідувати цей крок.

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Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві

У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.

Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.

"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.

Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

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Автор: 

росія (70431) США (26755) Будріс Кястутіс (55)
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Топ коментарі
+3
і понеслась, по черговому колу, несусвітня рожева риганина від пєдобуржуїв!!!
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03.12.2025 10:38 Відповісти
+3
Тільки померти за європу, нічого нового не буде.
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03.12.2025 10:41 Відповісти
+2
"меркельша" завербована куйлом ,відкормила рашистського вбивцю українського народу,відрізала українську ГТС .НА ДОГОДУ КУЙЛУ З "північними потоками" і для власної вигоди .як і блокувала на початку війни надання ЄС ,ВІЙСКОВОЇ ДОПОМОГИ.Багато "твоїх" без "мила і вазеліну" залазять рашисту в одне місце.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
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ТА ТИ ШО.....

А взагалі уже набридло - всі хто східніше Польщі НЕАДЕКВАТИ. Точно такі самі як і ті 73% у 2019 році

вони думають що буде ЩОСЬ що можна запропонувати рузкім і тоді все буде як у 2006му

АЛЕ суть така що маніяк поступки трактує лише як заохочення до більших трагедій
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03.12.2025 10:36 Відповісти
А шось крім "неприйнятності" ви гребані европопулісти запропонувати Україна можете???
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03.12.2025 10:37 Відповісти
Тільки померти за європу, нічого нового не буде.
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03.12.2025 10:41 Відповісти
А що вони мають нам запропонувати?
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03.12.2025 10:41 Відповісти
ТЕ САМЕ .ЩО В ДРУГО СВІТОВУ БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО СОВКОЛВОМУ СОЮЗУ...
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03.12.2025 10:50 Відповісти
Свій реалістичний план миру. Реалістичний!!! а не ідеалістичний, враховуючи спроможності московії!!! Але навіть ніякого плану немає за 4 роки. Але зажди перші-як видкинути любий план. От все не підходить зовсім.

Ну окрім воюйте стільки скільки буде потрібно,хоча вони чудово розуміють куди це загоняє Україну і до чого все йде.
Хоча вони добре влаштувалися, нічім не жертвуючи по суті.
Навіть пришвидшеним вступом України в ЕС.
Як тільки пішла мова-то грубим тоном "ми не будемо робити виключення!!!!"
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03.12.2025 10:57 Відповісти
будь-який "реалістичний" план (= такий, на який піде русня), є поганим для України.
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03.12.2025 11:04 Відповісти
Тоді чекаємо вас в Україні, для відстоювання того плану який буде абсолютно вигідним нашій державі.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
я вже в Україні, мій план - створення ядерної, хімічної та можливо біологічної зброї для стримування русні.
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03.12.2025 11:14 Відповісти
Тоді нема питань. Звучить реалістично з українським Лос-Аламосом десь під Житомиром
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03.12.2025 11:24 Відповісти
"А шось крім "неприйнятності" ви гребані европопулісти запропонувати можете?"

а должны? ну могут запропонувати на выбрах головой думать, а не "хоть поржом"
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03.12.2025 10:48 Відповісти
гроші дають, зброю дають, політично підтримують, що ще ви хочете від європейських країн?
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03.12.2025 10:48 Відповісти
і понеслась, по черговому колу, несусвітня рожева риганина від пєдобуржуїв!!!
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03.12.2025 10:38 Відповісти
"риганина від пєдобуржуїв"

ну, если вы с таким "уважением" отзываетесь о тех, за чей счет существуете, то да, им стоит подольше походить по колу и подумать "а надо ли"
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03.12.2025 10:51 Відповісти
а я розповім, що буде, коли перестануть допомагати відбиватися від *****, якого особисто виростили всім на голову:
- 20+ млн біженців!
- тотальна партизанська війна в центрі європи!
- постійні збройні провокації на кордонах нато!
- постійні соціальні провокації в середині нато!

то, саме так!
"несусвітня рожева риганина від пєдобуржуїв"
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03.12.2025 11:00 Відповісти
20млн білих, працездатних біженців - мрія для єс, це не 20 мільйонів чорних чи арабів, які будуть сидіти на шиї та періодично різати місцевих.
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03.12.2025 11:03 Відповісти
"а я розповім"

да не надо другим рассказывать то, что вы предполагаете. они сами разберуться и примут решение.
расскзывайте лучше своим что делать
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03.12.2025 11:12 Відповісти
тоді хай не дивуються, якщо в майбутньому русня разом з українцями (з окупованої України) будуть роздавати люлей відгодованим та ситим громадянам єс.

власне, те саме зараз відбувається з мешканцями окупованої ічкерії - тепер вони воюють на боці русні.
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03.12.2025 11:01 Відповісти
"тоді хай не дивуються, якщо в майбутньому русня разом з українцями"

у истории нет сослагательного наклонения. что там будет или не будет - это гадание на кофейной гуще и предположения вроде "кави летом в криму" от буданова.
ичкерия очень существенно доит рашу, а воюет в основном в тиктоке в силу малочисленности своего населения
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03.12.2025 11:18 Відповісти
я ж кажу, не дивуйтеся, якщо в разі зради України, за вами прийдуть українці, в "тік-тоці", угу.
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03.12.2025 11:22 Відповісти
"я ж кажу, не дивуйтеся, якщо в разі зради України, за вами прийдуть українці"

вы уж как-то определитесь когда меня комментируете. это ваши комментарии:
"гроші дають, зброю дають, політично підтримують, що ще ви хочете від європейських країн?"
"20 млн білих, працездатних біженців - мрія для єс"
"тоді хай не дивуються, якщо в майбутньому русня разом з українцями (з окупованої України) будуть роздавати люлей відгодованим та ситим громадянам єс"
эк вас из стороны в сторону шатает, то "що ще ви хочете від європейських країн?", то "тоді хай не дивуються"
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03.12.2025 11:32 Відповісти
А хіба при зустрічі "трамбона" з куйлом на Алясці вона була іншою???ПОКИДЬКИ .КОТРІ СТВОРЮЮТЬ "СВІТОВИЙ ШУМ" НЕ ВИРІШУЮЧИ НІКУЯ ,І НЕ ДОПОМАГАЮЧИ УКРАЇНІ
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03.12.2025 10:49 Відповісти
"ПОКИДЬКИ .КОТРІ СТВОРЮЮТЬ "СВІТОВИЙ ШУМ" НЕ ВИРІШУЮЧИ НІКУЯ ,І НЕ ДОПОМАГАЮЧИ УКРАЇНІ"

это вы о своем трампе?
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03.12.2025 10:53 Відповісти
В тому числі і про Твоїх
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03.12.2025 10:55 Відповісти
"В тому числі і про Твоїх"

мои хоть деньги дают, а твои?
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03.12.2025 10:59 Відповісти
"меркельша" завербована куйлом ,відкормила рашистського вбивцю українського народу,відрізала українську ГТС .НА ДОГОДУ КУЙЛУ З "північними потоками" і для власної вигоди .як і блокувала на початку війни надання ЄС ,ВІЙСКОВОЇ ДОПОМОГИ.Багато "твоїх" без "мила і вазеліну" залазять рашисту в одне місце.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
"меркельша" завербована куйлом"

у тебя президент самой мощной и влиятельной страны завербован куйлом, а ты про меркельшу.
спсб, было смешно
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03.12.2025 11:21 Відповісти
можеш сміятися .меркельшу гебня разом із "штазі" Еріка .котрий Хонекер присадила німцям і ЄС на всі 18 років для лобіювання інтересів совкового союзу .а після і рашашистсьскої 3,14дерації в цілому світі...ХЕР ВІД РЕДЬКИ НЕ ДУЖЕ РІЗНИТЬСЯ.ШО "ТРАМБЛО" ЩО МЕРКЕЛЬША" ОРБАНИ ,ТАМ ШРЬОДЕРИ, ФІЦІ І Т.Д
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03.12.2025 15:42 Відповісти
Все дуже просто.
1. Пукін хоче реванш ww2 і зайти в свій кабінет в Дрездені як завойовник.
2. до цього поверну СРСРС
3. Він скоро подохне (я впевнений що до 90 не доживе, але "хз").
4. тому будуть давити Україну і страни Балтії, як було 100 років потому.
5. дідусь просто грає в "старкрафт".
6. по фіналу можуть бути таки варіанти хіросіми.
7.далі - вже всім буде пох. на "мажнародне право" і прочу маячню.
8. все як казав енштейн про 3-тю світову.
9. щури роблять із тараканами та амброзієй коаліцію, в якій всі живуть і один одного жруть, як люди.
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03.12.2025 10:49 Відповісти
"Пукін хоче реванш ww2"

с логикой как-то не очень. реванш - это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка
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03.12.2025 10:56 Відповісти
а СРСР виграв? p.s. у мене із логікою все в порядці )))
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03.12.2025 11:14 Відповісти
"а СРСР виграв?"

а что, проиграл? или в стороне остался? соцлагерь из половины европы сделал, не?
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03.12.2025 11:24 Відповісти
СРСР просав країни Балтії, Україну, Казахстан і іншу азію, окрім туркменстану і т.д. і т.п. ну і тупо питати про "А програла ж щось країна", якої не існує? шукайте собі нову лужу і пукайте туди далі.
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03.12.2025 11:44 Відповісти
"СРСР просав країни Балтії, Україну..."

ww2 здесь причем?

"шукайте собі нову лужу"

зачем? эта лужа вполне устраивает
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03.12.2025 11:52 Відповісти
WW2 закінчилась, частинно, тільки в 1989/1991, залежно від країн. що стосується Японії, то війна і досі трває. Не кажучи вже про В'єтнам і африку.
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03.12.2025 11:16 Відповісти
СРСРС технологічно і економчно програв західу. але ГЛОБАЛЬНА помилка заходу - то було інвестувати в чайнатаун. і там діди щось думали, а тепер ситі і жирні онуки думать, а "шо ж б_/ля_" із народженим нами тигром? треба було під час опіумних воєн там нав'язувати "англійський" мир, а не "монгольский", який досі сидить в голові кацапських садистів.
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03.12.2025 11:20 Відповісти
Тому, вихід один, як було завжди при будь який ******** війні - купуйте зброю, патрони і консерви, або саосіть у х_\ла.
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03.12.2025 10:53 Відповісти
 
 