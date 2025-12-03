Російська позиція на переговорах із США неприйнятна та загрожує безпеці, - Будріс
Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що поточна позиція Росії на переговорах зі Сполученими Штатами є неприйнятною та лише посилює ризики для регіональної безпеки.
Про це він повідомив перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Будріс наголосив, що немає жодних сигналів про готовність Росії до реальної мирної угоди, окрім сценарію, за якого міжнародна спільнота погодиться на російські ультиматуми. За його словами, це суперечить фундаментальним принципам міжнародного права.
"Якщо ми визнаємо територіальні здобутки Росії, то це моментально вбиває міжнародне право. Наслідком будуть нові напади і ще більше загроз як для сусідів Росії, так і повсюди", - зазначив міністр.
За цих умов Литва вважає єдиним варіантом дій для НАТО подальше посилення підтримки України. Будріс нагадав, що Вільнюс уже взяв на себе зобов’язання виділяти 0,5% ВВП щороку для зміцнення української безпеки протягом найближчих десяти років, і закликав інші європейські держави наслідувати цей крок.
Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві
У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.
Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.
"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.
Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.
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А взагалі уже набридло - всі хто східніше Польщі НЕАДЕКВАТИ. Точно такі самі як і ті 73% у 2019 році
вони думають що буде ЩОСЬ що можна запропонувати рузкім і тоді все буде як у 2006му
АЛЕ суть така що маніяк поступки трактує лише як заохочення до більших трагедій
Ну окрім воюйте стільки скільки буде потрібно,хоча вони чудово розуміють куди це загоняє Україну і до чого все йде.
Хоча вони добре влаштувалися, нічім не жертвуючи по суті.
Навіть пришвидшеним вступом України в ЕС.
Як тільки пішла мова-то грубим тоном "ми не будемо робити виключення!!!!"
а должны? ну могут запропонувати на выбрах головой думать, а не "хоть поржом"
ну, если вы с таким "уважением" отзываетесь о тех, за чей счет существуете, то да, им стоит подольше походить по колу и подумать "а надо ли"
- 20+ млн біженців!
- тотальна партизанська війна в центрі європи!
- постійні збройні провокації на кордонах нато!
- постійні соціальні провокації в середині нато!
то, саме так!
"несусвітня рожева риганина від пєдобуржуїв"
да не надо другим рассказывать то, что вы предполагаете. они сами разберуться и примут решение.
расскзывайте лучше своим что делать
власне, те саме зараз відбувається з мешканцями окупованої ічкерії - тепер вони воюють на боці русні.
у истории нет сослагательного наклонения. что там будет или не будет - это гадание на кофейной гуще и предположения вроде "кави летом в криму" от буданова.
ичкерия очень существенно доит рашу, а воюет в основном в тиктоке в силу малочисленности своего населения
вы уж как-то определитесь когда меня комментируете. это ваши комментарии:
"гроші дають, зброю дають, політично підтримують, що ще ви хочете від європейських країн?"
"20 млн білих, працездатних біженців - мрія для єс"
"тоді хай не дивуються, якщо в майбутньому русня разом з українцями (з окупованої України) будуть роздавати люлей відгодованим та ситим громадянам єс"
эк вас из стороны в сторону шатает, то "що ще ви хочете від європейських країн?", то "тоді хай не дивуються"
это вы о своем трампе?
мои хоть деньги дают, а твои?
у тебя президент самой мощной и влиятельной страны завербован куйлом, а ты про меркельшу.
спсб, было смешно
1. Пукін хоче реванш ww2 і зайти в свій кабінет в Дрездені як завойовник.
2. до цього поверну СРСРС
3. Він скоро подохне (я впевнений що до 90 не доживе, але "хз").
4. тому будуть давити Україну і страни Балтії, як було 100 років потому.
5. дідусь просто грає в "старкрафт".
6. по фіналу можуть бути таки варіанти хіросіми.
7.далі - вже всім буде пох. на "мажнародне право" і прочу маячню.
8. все як казав енштейн про 3-тю світову.
9. щури роблять із тараканами та амброзієй коаліцію, в якій всі живуть і один одного жруть, як люди.
с логикой как-то не очень. реванш - это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка
а что, проиграл? или в стороне остался? соцлагерь из половины европы сделал, не?
ww2 здесь причем?
"шукайте собі нову лужу"
зачем? эта лужа вполне устраивает