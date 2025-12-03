Російська позиція на переговорах із США неприйнятна та загрожує безпеці, - Будріс

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що поточна позиція Росії на переговорах зі Сполученими Штатами є неприйнятною та лише посилює ризики для регіональної безпеки.

Про це він повідомив перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Будріс наголосив, що немає жодних сигналів про готовність Росії до реальної мирної угоди, окрім сценарію, за якого міжнародна спільнота погодиться на російські ультиматуми. За його словами, це суперечить фундаментальним принципам міжнародного права.

"Якщо ми визнаємо територіальні здобутки Росії, то це моментально вбиває міжнародне право. Наслідком будуть нові напади і ще більше загроз як для сусідів Росії, так і повсюди", - зазначив міністр.

За цих умов Литва вважає єдиним варіантом дій для НАТО подальше посилення підтримки України. Будріс нагадав, що Вільнюс уже взяв на себе зобов’язання виділяти 0,5% ВВП щороку для зміцнення української безпеки протягом найближчих десяти років, і закликав інші європейські держави наслідувати цей крок.

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Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві

У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.

Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.

"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.

Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

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