Российская позиция на переговорах с США неприемлема и угрожает безопасности, - Будрис
Глава МИД Литвы Кайстутис Будрис заявил, что текущая позиция России на переговорах с Соединенными Штатами неприемлема и только усиливает риски для региональной безопасности.
Об этом он сообщил перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Будрис подчеркнул, что нет никаких сигналов о готовности России к реальному мирному соглашению, кроме сценария, при котором международное сообщество согласится на российские ультиматумы. По его словам, это противоречит фундаментальным принципам международного права.
"Если мы признаем территориальные завоевания России, то это моментально убивает международное право. Следствием будут новые нападения и еще больше угроз как для соседей России, так и повсюду", - отметил министр.
В этих условиях Литва считает единственным вариантом действий для НАТО дальнейшее усиление поддержки Украины. Будрис напомнил, что Вильнюс уже взял на себя обязательство выделять 0,5% ВВП ежегодно для укрепления украинской безопасности в течение ближайших десяти лет, и призвал другие европейские государства последовать этому примеру.
Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве
В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.
Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.
"Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.
Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.
А взагалі уже набридло - всі хто східніше Польщі НЕАДЕКВАТИ. Точно такі самі як і ті 73% у 2019 році
вони думають що буде ЩОСЬ що можна запропонувати рузкім і тоді все буде як у 2006му
АЛЕ суть така що маніяк поступки трактує лише як заохочення до більших трагедій
Ну окрім воюйте стільки скільки буде потрібно,хоча вони чудово розуміють куди це загоняє Україну і до чого все йде.
Хоча вони добре влаштувалися, нічім не жертвуючи по суті.
Навіть пришвидшеним вступом України в ЕС.
Як тільки пішла мова-то грубим тоном "ми не будемо робити виключення!!!!"
а должны? ну могут запропонувати на выбрах головой думать, а не "хоть поржом"
ну, если вы с таким "уважением" отзываетесь о тех, за чей счет существуете, то да, им стоит подольше походить по колу и подумать "а надо ли"
- 20+ млн біженців!
- тотальна партизанська війна в центрі європи!
- постійні збройні провокації на кордонах нато!
- постійні соціальні провокації в середині нато!
то, саме так!
"несусвітня рожева риганина від пєдобуржуїв"
власне, те саме зараз відбувається з мешканцями окупованої ічкерії - тепер вони воюють на боці русні.
это вы о своем трампе?
мои хоть деньги дают, а твои?
1. Пукін хоче реванш ww2 і зайти в свій кабінет в Дрездені як завойовник.
2. до цього поверну СРСРС
3. Він скоро подохне (я впевнений що до 90 не доживе, але "хз").
4. тому будуть давити Україну і страни Балтії, як було 100 років потому.
5. дідусь просто грає в "старкрафт".
6. по фіналу можуть бути таки варіанти хіросіми.
7.далі - вже всім буде пох. на "мажнародне право" і прочу маячню.
8. все як казав енштейн про 3-тю світову.
9. щури роблять із тараканами та амброзієй коаліцію, в якій всі живуть і один одного жруть, як люди.
с логикой как-то не очень. реванш - это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка