Российская позиция на переговорах с США неприемлема и угрожает безопасности, - Будрис

Глава МИД Литвы Кайстутис Будрис заявил, что текущая позиция России на переговорах с Соединенными Штатами неприемлема и только усиливает риски для региональной безопасности.

Об этом он сообщил перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Будрис подчеркнул, что нет никаких сигналов о готовности России к реальному мирному соглашению, кроме сценария, при котором международное сообщество согласится на российские ультиматумы. По его словам, это противоречит фундаментальным принципам международного права.

"Если мы признаем территориальные завоевания России, то это моментально убивает международное право. Следствием будут новые нападения и еще больше угроз как для соседей России, так и повсюду", - отметил министр.

В этих условиях Литва считает единственным вариантом действий для НАТО дальнейшее усиление поддержки Украины. Будрис напомнил, что Вильнюс уже взял на себя обязательство выделять 0,5% ВВП ежегодно для укрепления украинской безопасности в течение ближайших десяти лет, и призвал другие европейские государства последовать этому примеру.

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве

В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.

Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.

"Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.

Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

