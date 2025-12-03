РУС
Российская позиция на переговорах с США неприемлема и угрожает безопасности, - Будрис

будріс

Глава МИД Литвы Кайстутис Будрис заявил, что текущая позиция России на переговорах с Соединенными Штатами неприемлема и только усиливает риски для региональной безопасности.

Об этом он сообщил перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Будрис подчеркнул, что нет никаких сигналов о готовности России к реальному мирному соглашению, кроме сценария, при котором международное сообщество согласится на российские ультиматумы. По его словам, это противоречит фундаментальным принципам международного права.

"Если мы признаем территориальные завоевания России, то это моментально убивает международное право. Следствием будут новые нападения и еще больше угроз как для соседей России, так и повсюду", - отметил министр.

В этих условиях Литва считает единственным вариантом действий для НАТО дальнейшее усиление поддержки Украины. Будрис напомнил, что Вильнюс уже взял на себя обязательство выделять 0,5% ВВП ежегодно для укрепления украинской безопасности в течение ближайших десяти лет, и призвал другие европейские государства последовать этому примеру.

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве

В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.

Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.

"Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.

Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

россия (98230) США (28486) Будрис Кястутис (26)
+1
і понеслась, по черговому колу, несусвітня рожева риганина від пєдобуржуїв!!!
03.12.2025 10:38 Ответить
+1
Тільки померти за європу, нічого нового не буде.
03.12.2025 10:41 Ответить
ТА ТИ ШО.....

А взагалі уже набридло - всі хто східніше Польщі НЕАДЕКВАТИ. Точно такі самі як і ті 73% у 2019 році

вони думають що буде ЩОСЬ що можна запропонувати рузкім і тоді все буде як у 2006му

АЛЕ суть така що маніяк поступки трактує лише як заохочення до більших трагедій
03.12.2025 10:36 Ответить
А шось крім "неприйнятності" ви гребані европопулісти запропонувати Україна можете???
03.12.2025 10:37 Ответить
Тільки померти за європу, нічого нового не буде.
03.12.2025 10:41 Ответить
А що вони мають нам запропонувати?
03.12.2025 10:41 Ответить
ТЕ САМЕ .ЩО В ДРУГО СВІТОВУ БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО СОВКОЛВОМУ СОЮЗУ...
03.12.2025 10:50 Ответить
Свій реалістичний план миру. Реалістичний!!! а не ідеалістичний, враховуючи спроможності московії!!! Але навіть ніякого плану немає за 4 роки. Але зажди перші-як видкинути любий план. От все не підходить зовсім.

Ну окрім воюйте стільки скільки буде потрібно,хоча вони чудово розуміють куди це загоняє Україну і до чого все йде.
Хоча вони добре влаштувалися, нічім не жертвуючи по суті.
Навіть пришвидшеним вступом України в ЕС.
Як тільки пішла мова-то грубим тоном "ми не будемо робити виключення!!!!"
03.12.2025 10:57 Ответить
будь-який "реалістичний" план (= такий, на який піде русня), є поганим для України.
03.12.2025 11:04 Ответить
Тоді чекаємо вас в Україні, для відстоювання того плану який буде абсолютно вигідним нашій державі.
03.12.2025 11:10 Ответить
"А шось крім "неприйнятності" ви гребані европопулісти запропонувати можете?"

а должны? ну могут запропонувати на выбрах головой думать, а не "хоть поржом"
03.12.2025 10:48 Ответить
гроші дають, зброю дають, політично підтримують, що ще ви хочете від європейських країн?
03.12.2025 10:48 Ответить
і понеслась, по черговому колу, несусвітня рожева риганина від пєдобуржуїв!!!
03.12.2025 10:38 Ответить
"риганина від пєдобуржуїв"

ну, если вы с таким "уважением" отзываетесь о тех, за чей счет существуете, то да, им стоит подольше походить по колу и подумать "а надо ли"
03.12.2025 10:51 Ответить
а я розповім, що буде, коли перестануть допомагати відбиватися від *****, якого особисто виростили всім на голову:
- 20+ млн біженців!
- тотальна партизанська війна в центрі європи!
- постійні збройні провокації на кордонах нато!
- постійні соціальні провокації в середині нато!

то, саме так!
"несусвітня рожева риганина від пєдобуржуїв"
03.12.2025 11:00 Ответить
20млн білих, працездатних біженців - мрія для єс, це не 20 мільйонів чорних чи арабів, які будуть сидіти на шиї та періодично різати місцевих.
03.12.2025 11:03 Ответить
тоді хай не дивуються, якщо в майбутньому русня разом з українцями (з окупованої України) будуть роздавати люлей відгодованим та ситим громадянам єс.

власне, те саме зараз відбувається з мешканцями окупованої ічкерії - тепер вони воюють на боці русні.
03.12.2025 11:01 Ответить
А хіба при зустрічі "трамбона" з куйлом на Алясці вона була іншою???ПОКИДЬКИ .КОТРІ СТВОРЮЮТЬ "СВІТОВИЙ ШУМ" НЕ ВИРІШУЮЧИ НІКУЯ ,І НЕ ДОПОМАГАЮЧИ УКРАЇНІ
03.12.2025 10:49 Ответить
"ПОКИДЬКИ .КОТРІ СТВОРЮЮТЬ "СВІТОВИЙ ШУМ" НЕ ВИРІШУЮЧИ НІКУЯ ,І НЕ ДОПОМАГАЮЧИ УКРАЇНІ"

это вы о своем трампе?
03.12.2025 10:53 Ответить
В тому числі і про Твоїх
03.12.2025 10:55 Ответить
"В тому числі і про Твоїх"

мои хоть деньги дают, а твои?
03.12.2025 10:59 Ответить
"меркельша" завербована куйлом ,відкормила рашистського вбивцю українського народу,відрізала українську ГТС .НА ДОГОДУ КУЙЛУ З "північними потоками" і для власної вигоди .як і блокувала на початку війни надання ЄС ,ВІЙСКОВОЇ ДОПОМОГИ.Багато "твоїх" без "мила і вазеліну" залазять рашисту в одне місце.
03.12.2025 11:10 Ответить
Все дуже просто.
1. Пукін хоче реванш ww2 і зайти в свій кабінет в Дрездені як завойовник.
2. до цього поверну СРСРС
3. Він скоро подохне (я впевнений що до 90 не доживе, але "хз").
4. тому будуть давити Україну і страни Балтії, як було 100 років потому.
5. дідусь просто грає в "старкрафт".
6. по фіналу можуть бути таки варіанти хіросіми.
7.далі - вже всім буде пох. на "мажнародне право" і прочу маячню.
8. все як казав енштейн про 3-тю світову.
9. щури роблять із тараканами та амброзієй коаліцію, в якій всі живуть і один одного жруть, як люди.
03.12.2025 10:49 Ответить
"Пукін хоче реванш ww2"

с логикой как-то не очень. реванш - это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка
03.12.2025 10:56 Ответить
Тому, вихід один, як було завжди при будь який ******** війні - купуйте зброю, патрони і консерви, або саосіть у х_\ла.
03.12.2025 10:53 Ответить
 
 