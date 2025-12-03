"Вікно можливостей" для України, щоб вступити в ЄС, приблизно 2,5 роки, — посолка Матернова
Для України існує "вікно можливостей" у 2 - 2,5 роки, щоб вжити необхідних заходів для вступу в Євросоюз.
Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Єврокомісія окреслила орієнтовні терміни розширення
4 листопада 2025 року було опубліковано звіт про Україну, але водночас був і пресреліз, який є політичним документом з боку Європейської Комісії щодо всіх країн.
"У ньому йшлося про орієнтовні дати — не як про юридичні зобов’язання, а як про бажані терміни. Там зазначалося, що:
- Чорногорія очікувано завершить переговори у 2026 році,
- Албанія — у 2027 році,
- Молдова й Україна — у 2028 році.
Тобто насправді існує вікно можливостей у два, два з половиною роки, щоб вжити всіх необхідних заходів", — зазначила посолка.
Реформи — передусім в інтересах українців
За словами Матернової, країни, які вже проходили процес розширення, переконані, що вимоги цього процесу насправді є реформами, які приносять користь українцям.
"Я усвідомлюю, що зараз це проблематично, бо демократичний мандат уже добіг свого кінця. Рада працює шостий рік, президент перебуває на посаді шість років. Тобто це непросто, адже, якби не війна, природний цикл уже передбачав би проведення виборів. Але, попри складнощі, я вважаю, що дуже важливо, щоб громадянське суспільство було активним і наполягало на проведенні реформ, а влада працювала над ними. Сподіваюся, що ми зможемо добитися ухвалення законів Радою", — підсумувала посолка ЄС.
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А ніяк не через потужне гундохрипіння.
Тому хвалити нинішній шапітолій можна буде не раніше ніж нас таки приймуть в ЄС. Але судячи з Міндічгейту та інших видатних досягнень, в тому числі повної імпотенції нашої влади навіть проти такого чиряка на сраці як Орбан (якому наша труба досі безперешкодна качає парашну жижу через Україну) - це буде завданням уже наступного президента, парламенту та уряду.
У Ялинковича було багато ресусрсів - але він злився під тиском парашників. Саме вони підштовхнули його до відмови і в кінцевому підсумку до Майдану. І все це за якісь срані пару мільярдів доларів які вони позичили ПроФФесору після того як кріпкі хозяйствєннікі довели економіку до стагнації і діри в бюджеті. Попередня ж влада мала навіть іще більше проблеми з фінансами але вистояла, імплементувала все що треба і в кінцевому підсумку у нас була і Асоціація і Безвіз. Саме це і є їх заслугою. І їм нічого не падало з неба, ні зброї, ні допомоги, ні особливого режиму сприяння проходження бюрократичної тяганини. Парашники підсерали як могли - навіть підкупили якихось нідерландських фріків щоб ті замутили рефендум про відмову Україні в ратифікації Угоди - але і це не допомогло.
Нинішні поки що отримали багато сприяння але результату на поточний момент з гулькін хрін.
А й справді - коли? Тільки написав про те як вони прагнули ЄС на тристоронні консультації - чого навіть за Яника не було. Тільки нагадав як вони тисли на окремих членів ЄС, як мутили в Нідерландах... - тиць-******* - парашники тиск припиняли, виявляється.
Ти точно в Україні жив в 2014? Може просто малий був, а батьки не розповідали як воно було?
Парашенці тисли на Овоча бо він з ними вів перемовини. Ну добре. А на Пороха не тисли... бо він перемовин не вів... Отак просто? А навіщо Овоч тоді вів ті перемовини? Чому не послав їх та й все? Це ж було так просто, судячи з твоїх слів. Ніяких заслуг влади. Чи не все так просто?
Ну про Безвіз і виконання умов, створення антикор. органів ти взагалі не згадав.
Тож я думаю ти таки школотрон якийсь. І не навчився ще маніпулювати як слід.
На відміну від Овоча і від нинішніх попередники змогли знайти сили і послали парашників лісом. Це їх перша заслуга до речі - бу русня там ще намагалась через газ тиснути як і раніше. Це коштувало нам інфляції, обвалу гривні і інших речей за які мудрий нарід потім не переобрав попередників - але їх це не злякало.
І звісно що ЄС прямо пов'язували Безвіз зі створенням антикорупційних органів - і не має жодної різниці що там є в самомум ЄС чи чого нема, бо що можна Юпітеру того не можна бику.
Ось почитай що приймали в 2014 для отримання Безвізу і не розповідай більше таких казок якщо хочеш серйозного обговорення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2014-%D1%80#Text
Почалася війна - ну і що? Чому власне це могло завадити переговорам з рашкою? Особливо після Мінських.
От наприклад Грузії якось заважає наявність замороженого конфлікту - вести бізнес з рашкою, допомагати їй з сірим імпортом - отримувати віж них бабло і при цьому зливати свої європейські перспективи?
Ніяк не заважає - лягли під парашників і просють.
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ти поки що ніяк не спростував моїх слів про те що робота над законами необхідними для євроассоціації + відмова від поступок в цій темі русні - є прямою заслугою євромайданівських сил на чолі з Порохом.
Абсолютно ніяк.
Я навіть тебе в конкретний закон носом ткнув.
"Які заслуги були у Януковича, що ЄС запропонував йому підписати договір про асоціацію?"
ніякі його заслуги не були, ЄС намагався втримати Україну в своїй орбіті - він злив це все на догоду парашникам, чи тут теж в тебе якісь сумніви є?
Для того щоб прийняти той "подарунок" від ЄС - кожній владі потрібно було.
1. Погодитися.
2. Виконати деякі законодавчі вимоги.
Виконати перший пункт обидвом владам заважали парашники. Але одні пішли парашникам на поступки а другі ні.
Виконати другий пункт кожна влада повинна була сама. Але перша відмовилась це робити бо все одно вирішили продатись парашникам за бабло, а друга - зробила що від неї вимагав ЄС.
як на мене то "заслуга" перших і заслуга других очевидна
Потім так само запропонували Пороху - він підписав, потім виконав.
Про що тут можна говорити ще?
"Для того щоб прийняти той "подарунок" від ЄС - кожній владі потрібно було.
1. Погодитися.
2. Виконати деякі законодавчі вимоги..."
І далі за текстом.
Без виконання умов не було б ніякого Безвізу ні авансом ні післяплатою.
Єдине що Овоч посадкою Юлі і Луценка ледь все не пересрав ще навіть до Євромайдану. Але Луценка він звільнив, тому європейці запропонували йому Договір від якого він зрештою відмовився.
Отже йому запропонували, він відмовився. Ніяких авансів не було.
Але сам договір це здебільшого політична угода.
Реальну практичну цінність мали мали Безвіз і Угода про вільну торгівлю.
І от там якраз парашники і намагались встромити своє немите рило.
Що характерно при Овочі Європа послала ***** пропозицію домовлятись в тристоронньому форматі з парашниками - тупо з порога.
Але при Пороху вони раптово "услишалі бамбас" і за якимсь **** нашим дипломатам довелось ще відбиватись від скажених свинопсів і їх вимог:
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 21 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року відбулася остання тристороння зустріч щодо імплементації Угоди, яка завершилися безрезультатно. Росії не вдалося вдруге відкласти застосування Угоди або змінити умови її застосування, водночас сторони не домовилися про інші спеціальні заходи. Загалом тристоронні консультації ЄС-Україна-Росія тривали протягом 18 місяців, з липня 2014 року по грудень 2015 року, протягом цього періоду сторони провели 22 зустрічі на різних рівнях.
І це теж можна додати в скарбничку заслуг Петра.
І що це змінює?
А якщо пригадати що робота на Безвізом за часів Овоча була вже на фінальній стадії і треба було буквально підписати пару папірців і випустити хоча б 1 незаконно засудженого опозиціонера (в ідеалі взагалі їх не саджати) - тоді не дуже логічно.
А якщо врахувати що Овоч по своїй волі пішов під рашку замість підпису - тоді треба бути взагалі альтернативно обдарованим щоб знаходити якісь його заслуги в підписанні угоди.
Ну а якщо ще не прикидатися сліпоглухонімим і врахувати те про що я написав вище в доброму десятку коментів - то в скрарбничку Пороху треба докинути ще:
- Безвіз
- успішне протистояння тиску парашникам яку ЄС таки допустив до тристоронніх перемовин по економіній частині угоди (яку відстрочили завдяки ним але не скасували)
- успішний початок реформ для отримання статусу кандидати в ЄС - НАБУ, САП, місцеве самоврядування і інше.
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тепер порівняй із Зебілом якому дали кандидатство в вигляду жесту підтримки України в війні і далі тільки зашквари і нуль рухів з його боку щоб протидіяти хоча б сраним мадярам на цьому шляху.
Війна закінчиться в 2030.
Україну приймуть в ЄС в 2030.
Рашка нападе на ЄС в 2030.
Анунаки поділять Землю з рептилоїдами в 2030.
Віндовс 12 вийде в 2030.
Єрмаку оголосять підозру в 2030.
І т.п.
Щодо останнього я, до речі, маю найбільші сумніви.