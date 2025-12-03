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Новини Членство України в ЄС
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"Вікно можливостей" для України, щоб вступити в ЄС, приблизно 2,5 роки, — посолка Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Для України існує "вікно можливостей" у 2 - 2,5 роки, щоб вжити необхідних заходів для вступу в Євросоюз.

Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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Єврокомісія окреслила орієнтовні терміни розширення

4 листопада 2025 року було опубліковано звіт про Україну, але водночас був і пресреліз, який є політичним документом з боку Європейської Комісії щодо всіх країн.

"У ньому йшлося про орієнтовні дати — не як про юридичні зобов’язання, а як про бажані терміни. Там зазначалося, що:

  • Чорногорія очікувано завершить переговори у 2026 році,
  • Албанія — у 2027 році,
  • Молдова й Україна — у 2028 році.

Тобто насправді існує вікно можливостей у два, два з половиною роки, щоб вжити всіх необхідних заходів", — зазначила посолка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про часові рамки вступу України в ЄС: "У цьому сторіччі чи в наступному?"

Реформи — передусім в інтересах українців

За словами Матернової, країни, які вже проходили процес розширення, переконані, що вимоги цього процесу насправді є реформами, які приносять користь українцям.

"Я усвідомлюю, що зараз це проблематично, бо демократичний мандат уже добіг свого кінця. Рада працює шостий рік, президент перебуває на посаді шість років. Тобто це непросто, адже, якби не війна, природний цикл уже передбачав би проведення виборів. Але, попри складнощі, я вважаю, що дуже важливо, щоб громадянське суспільство було активним і наполягало на проведенні реформ, а влада працювала над ними. Сподіваюся, що ми зможемо добитися ухвалення законів Радою", — підсумувала посолка ЄС.

Також читайте: Рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП, - посол Матернова

Автор: 

членство в ЄС (1523) Матернова Катаріна (132)
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Топ коментарі
+9
Якщо Порошенко відкрив вікно в Європу, то зеленський його міцно забиває!
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03.12.2025 23:53 Відповісти
+3
Це обмовка. Вона насправді хотіла сказати "25 років". Просто журналісти наплутали
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04.12.2025 00:01 Відповісти
+2
Ось приблизно стільки і буде йти війна, після якої Україні вже буде не до вступів у ЄС.
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04.12.2025 00:15 Відповісти
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Якщо Порошенко відкрив вікно в Європу, то зеленський його міцно забиває!
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03.12.2025 23:53 Відповісти
Статус кандидата у члени ЄС Україна отримала не при ньому.
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04.12.2025 00:07 Відповісти
ну так, і це тільки виключно завдяки постійним і поступовим демократичним реформам, які наполегливо три роки поспіль втілював зєлєнскій і його партія "слуг народа".
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04.12.2025 01:12 Відповісти
Статус ми отримали завдяки вторгненню парашників.
А ніяк не через потужне гундохрипіння.
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04.12.2025 03:37 Відповісти
Твій аргумент можна використати проти тебе. Вторгнення парашників відбулось ще у 2014 році. Чому тоді не сказати, що все, що відбулось позитивного про попередній владі (спойлер, майже нічого), також відбулось через вторгнення парашників? Зауважу, що асоціацію з ЄС пропонували Україні ще при Януковичі, але він тоді відмовився. Тобто, надання асоціації не є заслугою попередньої влади, вона лише погодилась взяти те, що не взяв інший. А от нинішня влада могла не скористатися вдалим моментом отримати кандидатство, але ж скористалася.
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04.12.2025 19:23 Відповісти
Ти трохи тойво. Чув дзвін, та не знаєш де він. Після підписання угоду ще потрібно було ратифікувати і імплементувати. І там був також тиск з боку парашників. Європейці тоді навіть консультувалися з ними з приводу чи не утискає бува наша угода інтереси шановних свинособачих партнерів. Тож роботи владі вистачало. До того ж був Безвіз для отримання якого потрібно було виконати певний план дій (імплементувати багато законів).
Тому хвалити нинішній шапітолій можна буде не раніше ніж нас таки приймуть в ЄС. Але судячи з Міндічгейту та інших видатних досягнень, в тому числі повної імпотенції нашої влади навіть проти такого чиряка на сраці як Орбан (якому наша труба досі безперешкодна качає парашну жижу через Україну) - це буде завданням уже наступного президента, парламенту та уряду.
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04.12.2025 20:51 Відповісти
1. "Після підписання угоду ще потрібно було ратифікувати і імплементувати"... Звичайно! І якби Янукович погодився на асоціацію, проблем з ратифікацією у нього не було б. У нього була більшість у Раді, а опозиція не була проти асоціації. __ 2. Так, абсолютно точно, був тиск парашників! Це і була єдина причина відмови Януковича від підписання договору про Асоціацію. Не перешкода від ЄС, а саме тиск з боку парашників! Отже, ще раз тобі повторюю, ніякої заслуги попереньої влади у цьому немає.
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04.12.2025 21:57 Відповісти
Ти або не розумієш що пишеш або не бачиш як сам собі протирічиш.
У Ялинковича було багато ресусрсів - але він злився під тиском парашників. Саме вони підштовхнули його до відмови і в кінцевому підсумку до Майдану. І все це за якісь срані пару мільярдів доларів які вони позичили ПроФФесору після того як кріпкі хозяйствєннікі довели економіку до стагнації і діри в бюджеті. Попередня ж влада мала навіть іще більше проблеми з фінансами але вистояла, імплементувала все що треба і в кінцевому підсумку у нас була і Асоціація і Безвіз. Саме це і є їх заслугою. І їм нічого не падало з неба, ні зброї, ні допомоги, ні особливого режиму сприяння проходження бюрократичної тяганини. Парашники підсерали як могли - навіть підкупили якихось нідерландських фріків щоб ті замутили рефендум про відмову Україні в ратифікації Угоди - але і це не допомогло.
Нинішні поки що отримали багато сприяння але результату на поточний момент з гулькін хрін.
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04.12.2025 22:06 Відповісти
Ти або читати не вмієш, або не маєш мізків зрозуміти, що тобі пишуть. "У Ялинковича було багато ресусрсів - але він злився під тиском парашників."... Так!!!!!!!!!!!!!! Я повністю з тобою погоджуюсь!!!!! Ще раз по буквам прочитай. Повністю погоджуюсь!!!! Це не ЄС перешкоджав Януковичу отримати асаціацію та безвіз, а парашники!!!! І коли тиск парашників припинився, асоціація та безвіз самі впали у руки попередньої влади!
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04.12.2025 22:43 Відповісти
"Коли тиск парашників припинився"...

А й справді - коли? Тільки написав про те як вони прагнули ЄС на тристоронні консультації - чого навіть за Яника не було. Тільки нагадав як вони тисли на окремих членів ЄС, як мутили в Нідерландах... - тиць-******* - парашники тиск припиняли, виявляється.
Ти точно в Україні жив в 2014? Може просто малий був, а батьки не розповідали як воно було?
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05.12.2025 03:00 Відповісти
"А й справді - коли?"... В 2013 році Кремль в питаннях української євроінтеграції тиснув не на членів ЄС, а на Януковича, і той відмовився підписувати договір про асоціацію. Коли в 2014 році Янукович втік до Росії, і прийшла нова влада, яка не вела переговорів з Путіним з питань євроінтеграції, тиск в цьому питанні на українську владу припинився. Потім вирішення питання надання Україні асоціації та безвізу залежало тільки від саміх членів ЄС (як ти знову правильно написав), на які Кремль дійсно тиснув. Коли члени ЄС вирішили для себе питання надання Україні асоціації, Україна її отримала. Українська влада тут була стороннім споглядачем, від котрої нічого не залежало. Збагни те, що ти сам написав (і з чим я повністю погоджуюсь!!!) не українська влада вирішувала, а члени ЄС!!! Не знаю, яким за віком ти був у 2014 році, але мізків у тебе не було ані тоді, ані зараз.
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05.12.2025 04:22 Відповісти
Перечитай уважно ще раз що ти пишеш і спробуй критично переосмислити.
Парашенці тисли на Овоча бо він з ними вів перемовини. Ну добре. А на Пороха не тисли... бо він перемовин не вів... Отак просто? А навіщо Овоч тоді вів ті перемовини? Чому не послав їх та й все? Це ж було так просто, судячи з твоїх слів. Ніяких заслуг влади. Чи не все так просто?

Ну про Безвіз і виконання умов, створення антикор. органів ти взагалі не згадав.
Тож я думаю ти таки школотрон якийсь. І не навчився ще маніпулювати як слід.
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05.12.2025 11:52 Відповісти
1. Дивно, що ти не знаєш, чому Овоч вів з Путіним перемовини. Він це робив з двох причин: а) Він мав до Росії симпатії, був обраний президентом від проросійських сил, і мав з Росією тісні зв'язки; б) Путін обіцяв йому 15 млрд. доларів, і 3 млрд. Овоч вже навіть встиг отримати. Отак просто! 2. Питання безвізу були пов'язані з питанням асоціації. Це був пакет. Янукович вів перемовини і про асоціацію і про безвіз. І його відмова від підписання асоціації автоматично скасувала перемовини про безвіз. У ЄС не пов'язували питання асоціації та безвізу зі створенням Януковичем антикорупційних органів. І не було на референдумі у Нідерландах вимоги до України створити особливі антикорупційні органи. І не могли члени ЄС це вимагати, бо у них самих таких окремих незалежних органів не існує. 3. Ти все зрозумів, чи треба ще пояснювати? Які у Януковича були заслуги, що ЄС запропонував йому договір про асоціацію?
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05.12.2025 13:07 Відповісти
Я якраз добре пам'ятаю чому Януковоч вів переговори з рашкою. І це зовсім не тому що в нього був проросійський електорат. Безвіз підтримувало набагато більше людей ніж знайшлося б бажаючих виконувати усі захцянки русні - і Овоч то чудово знав. А вів перемовини бо йому потрібні були гроші - я про це до речі написав. А потрібні вони йому були тому що він багато крав і херово керував економікою , але при цьому хотів переобратися і для цього повинен був підтримувати "стабільність". Власне - так само як зараз керують і крадуть зелені - роздаючи вовчикові тисячі і крадучи мільярдами.
На відміну від Овоча і від нинішніх попередники змогли знайти сили і послали парашників лісом. Це їх перша заслуга до речі - бу русня там ще намагалась через газ тиснути як і раніше. Це коштувало нам інфляції, обвалу гривні і інших речей за які мудрий нарід потім не переобрав попередників - але їх це не злякало.
І звісно що ЄС прямо пов'язували Безвіз зі створенням антикорупційних органів - і не має жодної різниці що там є в самомум ЄС чи чого нема, бо що можна Юпітеру того не можна бику.
Ось почитай що приймали в 2014 для отримання Безвізу і не розповідай більше таких казок якщо хочеш серйозного обговорення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2014-%D1%80#Text
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05.12.2025 13:31 Відповісти
😁 1. Відмовився Янукович від асоціації наприкінці 2013 року, гроші за відмову від асоціації Янукович отримав лише у 2014 році, а перемовини з Путіним з різних питань він вів ще до розмов про асоціацію. Вигідні Путіну Харківські угоди (які також схвалював твій ідол) були укладені задовго до відмови від підписання асоціації, і ніяк не були з нею пов'язані. І твій ідол не вів перемовини з Путіним з питань стосунків України та ЄС не тому що не мав бажання, а тому, що тоді почалася війна з РФ, і подібні перемовини були неможливі. 2. Ти багато написав беззмістовної маячні. Я тобі поставив конкретне питання: "Які заслуги були у Януковича, що ЄС запропонував йому підписати договір про асоціацію?" Ти можеш дати відповідь на це питання?
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05.12.2025 14:07 Відповісти
Ну і що власне ти мені цим намагаєшся довести? Ця хронологія якось суперечить ідеї про те що овоч міг би отримати асоціацію але не хотів по гроші ******** були важливіші?..
Почалася війна - ну і що? Чому власне це могло завадити переговорам з рашкою? Особливо після Мінських.
От наприклад Грузії якось заважає наявність замороженого конфлікту - вести бізнес з рашкою, допомагати їй з сірим імпортом - отримувати віж них бабло і при цьому зливати свої європейські перспективи?
Ніяк не заважає - лягли під парашників і просють.
---
ти поки що ніяк не спростував моїх слів про те що робота над законами необхідними для євроассоціації + відмова від поступок в цій темі русні - є прямою заслугою євромайданівських сил на чолі з Порохом.
Абсолютно ніяк.
Я навіть тебе в конкретний закон носом ткнув.

"Які заслуги були у Януковича, що ЄС запропонував йому підписати договір про асоціацію?"

ніякі його заслуги не були, ЄС намагався втримати Україну в своїй орбіті - він злив це все на догоду парашникам, чи тут теж в тебе якісь сумніви є?
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05.12.2025 14:33 Відповісти
Я тобі багато часу хочу довести, що, я повністю погоджуюсь з тобою у викладених тобою фактах. Я навіть піду тобі на зустріч, і погоджусь з тобою, що Янукович підтримував контакти з Путіним не через свою проросійську позицію, а виключно через те, що він хотів отримати від Путіна гроші. Я також безрезультатно хочу тобі розкрити очі і показати, що як Янукович не мав ніяких заслуг, коли ЄС погодився укласти з ним договір про асоціацію, так і попередня влада не мала ніяких заслуг! Як Януковичу хотіли подарувати асоціацію, так і попередній владі асоціацію подарували!!!
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05.12.2025 15:12 Відповісти
Ти все одно вперто не бачиш слона в кімнаті.
Для того щоб прийняти той "подарунок" від ЄС - кожній владі потрібно було.
1. Погодитися.
2. Виконати деякі законодавчі вимоги.

Виконати перший пункт обидвом владам заважали парашники. Але одні пішли парашникам на поступки а другі ні.
Виконати другий пункт кожна влада повинна була сама. Але перша відмовилась це робити бо все одно вирішили продатись парашникам за бабло, а друга - зробила що від неї вимагав ЄС.

як на мене то "заслуга" перших і заслуга других очевидна
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05.12.2025 15:35 Відповісти
Янукович виконав всі вимоги?
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05.12.2025 15:48 Відповісти
Йому запропонували їх виконати. Він відкинув саму можливість.

Потім так само запропонували Пороху - він підписав, потім виконав.

Про що тут можна говорити ще?
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05.12.2025 16:55 Відповісти
Ну, ти сам стверджуєш, що і Януковичу і Порошенкові ЄС пропонував підписати договір про асоціацію авансом, до виконання всіх вимог ЄС. Так де ж тут заслуга Януковича і Порошенка в отриманні асоціації?!! Я саме про це і писав, що їм асоціацію дарували, але один від подарунку відмовився, а інший його прийняв. Ти ж забрехався, і сам це розумієш. 😜
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05.12.2025 19:14 Відповісти
Друже, в тебе СДУГ? Ти не можеш втримати в пам'яті більше пари повідомлень з переписки?

"Для того щоб прийняти той "подарунок" від ЄС - кожній владі потрібно було.
1. Погодитися.
2. Виконати деякі законодавчі вимоги..."

І далі за текстом.
Без виконання умов не було б ніякого Безвізу ні авансом ні післяплатою.
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06.12.2025 02:25 Відповісти
"Для того щоб прийняти той "подарунок" від ЄС - кожній владі потрібно було. Погодитися. Виконати деякі законодавчі вимоги..."... Питаю вже десятий раз. Так Янукович погодився і виконав, а потім ЄС подав йому на підпис договір про асоціацію, чи спочатку ЄС подав Януковичу договір на підпис авансом, і попросив його погодитись і виконати щось у майбутньому? Ти можеш дати чітку конкретну відповідь, що було перше, а що друге?
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06.12.2025 11:45 Відповісти
Ти вмієш гуглити? Активна робота над Договорам почалась ще при Ющенку. І навіть при Овочеві щось потроху приймалось, хоча б флрмально.Ніхто не давав нікому ніяких авансів.
Єдине що Овоч посадкою Юлі і Луценка ледь все не пересрав ще навіть до Євромайдану. Але Луценка він звільнив, тому європейці запропонували йому Договір від якого він зрештою відмовився.

Отже йому запропонували, він відмовився. Ніяких авансів не було.

Але сам договір це здебільшого політична угода.
Реальну практичну цінність мали мали Безвіз і Угода про вільну торгівлю.

І от там якраз парашники і намагались встромити своє немите рило.
Що характерно при Овочі Європа послала ***** пропозицію домовлятись в тристоронньому форматі з парашниками - тупо з порога.
Але при Пороху вони раптово "услишалі бамбас" і за якимсь **** нашим дипломатам довелось ще відбиватись від скажених свинопсів і їх вимог:

https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 21 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року відбулася остання тристороння зустріч щодо імплементації Угоди, яка завершилися безрезультатно. Росії не вдалося вдруге відкласти застосування Угоди або змінити умови її застосування, водночас сторони не домовилися про інші спеціальні заходи. Загалом тристоронні консультації ЄС-Україна-Росія тривали протягом 18 місяців, з липня 2014 року по грудень 2015 року, протягом цього періоду сторони провели 22 зустрічі на різних рівнях.

І це теж можна додати в скарбничку заслуг Петра.
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07.12.2025 02:39 Відповісти
Ти не флуди і не в вертайся, як вуж. У сотий раз питаю. Коли представники ЄС і Янукович прибули у Вільнюс для підпису договору про асоціацію, всі попередні умови були виконані, чи ні? Тут тільки одна з двух коротких відповідей існує: "так, всі умови були виконані", або "ні, не всі умови були виконані".
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07.12.2025 19:40 Відповісти
А як вони могли бути не виконаними якщо вже дійшло до підписів?
І що це змінює?
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09.12.2025 03:16 Відповісти
Ну якщо маніпулювати на рівні трирічної дитини тоді це "логічно" .
А якщо пригадати що робота на Безвізом за часів Овоча була вже на фінальній стадії і треба було буквально підписати пару папірців і випустити хоча б 1 незаконно засудженого опозиціонера (в ідеалі взагалі їх не саджати) - тоді не дуже логічно.
А якщо врахувати що Овоч по своїй волі пішов під рашку замість підпису - тоді треба бути взагалі альтернативно обдарованим щоб знаходити якісь його заслуги в підписанні угоди.

Ну а якщо ще не прикидатися сліпоглухонімим і врахувати те про що я написав вище в доброму десятку коментів - то в скрарбничку Пороху треба докинути ще:
- Безвіз
- успішне протистояння тиску парашникам яку ЄС таки допустив до тристоронніх перемовин по економіній частині угоди (яку відстрочили завдяки ним але не скасували)
- успішний початок реформ для отримання статусу кандидати в ЄС - НАБУ, САП, місцеве самоврядування і інше.

======

тепер порівняй із Зебілом якому дали кандидатство в вигляду жесту підтримки України в війні і далі тільки зашквари і нуль рухів з його боку щоб протидіяти хоча б сраним мадярам на цьому шляху.
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10.12.2025 15:14 Відповісти
Отже, за асоціацію з ЄС ми маємо дякувати Януковичу, за безвіз - Порошенкові, а за кандидатство у члени ЄС - Зеленському.
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14.12.2025 00:41 Відповісти
Це обмовка. Вона насправді хотіла сказати "25 років". Просто журналісти наплутали
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04.12.2025 00:01 Відповісти
слухати матернову , те ж саме що "зепоцріота"
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04.12.2025 00:08 Відповісти
Ось приблизно стільки і буде йти війна, після якої Україні вже буде не до вступів у ЄС.
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04.12.2025 00:15 Відповісти
Это как-то странно совпадает с датами потенциального продолжения войны. ) В там уже может и вступать некому будет. Или ишак или падишах)
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04.12.2025 00:29 Відповісти
Нема нічого дивного. Людям властиво вибирати якісь помітні круглі дати з майбутнього в якості орієнтирів для прогнозів.
Війна закінчиться в 2030.
Україну приймуть в ЄС в 2030.
Рашка нападе на ЄС в 2030.
Анунаки поділять Землю з рептилоїдами в 2030.
Віндовс 12 вийде в 2030.
Єрмаку оголосять підозру в 2030.
І т.п.
Щодо останнього я, до речі, маю найбільші сумніви.
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04.12.2025 03:42 Відповісти
Це натяк на те, що ішака терміново треба гнати і часу не так багато.
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04.12.2025 07:15 Відповісти
Україна своею жертовностью у вікні з лихвою заробила право бути в ЕС! Вже зараз, у війні!
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04.12.2025 07:44 Відповісти
Так вітієвато говорить ця "посолка Матернова", що геть нічого незрозуміло. Їх в МЗС так вчать говорити, чи в неї самої так мислення працює? Рандомно.
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04.12.2025 09:14 Відповісти
 
 