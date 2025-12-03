"Вікно можливостей" для України, щоб вступити в ЄС, приблизно 2,5 роки, — посолка Матернова

Для України існує "вікно можливостей" у 2 - 2,5 роки, щоб вжити необхідних заходів для вступу в Євросоюз.

Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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Єврокомісія окреслила орієнтовні терміни розширення

4 листопада 2025 року було опубліковано звіт про Україну, але водночас був і пресреліз, який є політичним документом з боку Європейської Комісії щодо всіх країн.

"У ньому йшлося про орієнтовні дати — не як про юридичні зобов’язання, а як про бажані терміни. Там зазначалося, що:

Чорногорія очікувано завершить переговори у 2026 році,

Албанія — у 2027 році,

Молдова й Україна — у 2028 році.

Тобто насправді існує вікно можливостей у два, два з половиною роки, щоб вжити всіх необхідних заходів", — зазначила посолка.

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Реформи — передусім в інтересах українців

За словами Матернової, країни, які вже проходили процес розширення, переконані, що вимоги цього процесу насправді є реформами, які приносять користь українцям.

"Я усвідомлюю, що зараз це проблематично, бо демократичний мандат уже добіг свого кінця. Рада працює шостий рік, президент перебуває на посаді шість років. Тобто це непросто, адже, якби не війна, природний цикл уже передбачав би проведення виборів. Але, попри складнощі, я вважаю, що дуже важливо, щоб громадянське суспільство було активним і наполягало на проведенні реформ, а влада працювала над ними. Сподіваюся, що ми зможемо добитися ухвалення законів Радою", — підсумувала посолка ЄС.

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