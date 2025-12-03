"Окно возможностей" для Украины, чтобы вступить в ЕС, примерно 2,5 года, - посол Матернова

Для Украины существует "окно возможностей" в 2–2,5 года, чтобы принять необходимые меры для вступления в Евросоюз.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Еврокомиссия обозначила ориентировочные сроки расширения

4 ноября 2025 года был опубликован отчет об Украине, но в то же время был и пресс-релиз, который является политическим документом со стороны Европейской Комиссии в отношении всех стран.

"В нем речь шла об ориентировочных датах — не как о юридических обязательствах, а как о желательных сроках. Там отмечалось, что:

Черногория ожидаемо завершит переговоры в 2026 году,

Албания — в 2027 году,

Молдова и Украина — в 2028 году.

То есть на самом деле существует окно возможностей в два, два с половиной года, чтобы принять все необходимые меры", — отметила посол.

Реформы — прежде всего в интересах украинцев

По словам Матерновой, страны, которые уже проходили процесс расширения, убеждены, что требования этого процесса на самом деле являются реформами, которые приносят пользу украинцам.

"Я осознаю, что сейчас это проблематично, потому что демократический мандат уже подошел к концу. Рада работает шестой год, президент находится в должности шесть лет. То есть это непросто, ведь, если бы не война, естественный цикл уже предусматривал бы проведение выборов. Но, несмотря на сложности, я считаю, что очень важно, чтобы гражданское общество было активным и настаивало на проведении реформ, а власть работала над ними. Надеюсь, что мы сможем добиться принятия законов Радой", — подытожила посол ЕС.

