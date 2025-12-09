ЕС хочет ускорить создание "трибунала для Путина": Должна быть полная ответственность за преступления, - Еврокомиссия
Европейский Союз с международными партнерами будет как можно быстрее продвигаться к официальному учреждению Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (т.н. "трибунала для Путина").
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.
Должна быть полная ответственность за преступления РФ
Так, Евросоюз хочет как можно быстрее завершить создание спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, который касается приказа российского диктатора Владимира Путина напасть на Украину.
"Прежде всего, позиция Европейского Союза и в дальнейшем будет заключаться в том, что должна быть полная ответственность за преступления России в Украине. Это наша позиция, и она останется нашей позицией", – рассказал Макграт.
Он подчеркнул, что "жизненно важно", чтобы "права тех, кто является жертвами преступления агрессии, совершенного Россией, были восстановлены, и чтобы они получили справедливость".
Следующая неделя очень важна
"Именно поэтому мы будем как можно быстрее продвигаться с нашими международными партнерами к официальному учреждению Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – сообщил еврокомиссар.
По его словам, "следующая неделя станет очень важной вехой" в этом процессе: Евросоюз планирует присоединиться к созданию "трибунала для Путина".
"Еврокомиссия готовит предложение о подписании расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале с целью стать одним из его членов-учредителей. Сегодня я призвал государства-члены поступить так же", – добавил Макграт.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
