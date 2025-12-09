ЕС хочет ускорить создание "трибунала для Путина": Должна быть полная ответственность за преступления, - Еврокомиссия

Европейский Союз с международными партнерами будет как можно быстрее продвигаться к официальному учреждению Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (т.н. "трибунала для Путина").

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.

Должна быть полная ответственность за преступления РФ

Так, Евросоюз хочет как можно быстрее завершить создание спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, который касается приказа российского диктатора Владимира Путина напасть на Украину.

"Прежде всего, позиция Европейского Союза и в дальнейшем будет заключаться в том, что должна быть полная ответственность за преступления России в Украине. Это наша позиция, и она останется нашей позицией", – рассказал Макграт.

Он подчеркнул, что "жизненно важно", чтобы "права тех, кто является жертвами преступления агрессии, совершенного Россией, были восстановлены, и чтобы они получили справедливость".

Следующая неделя очень важна

"Именно поэтому мы будем как можно быстрее продвигаться с нашими международными партнерами к официальному учреждению Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – сообщил еврокомиссар.

По его словам, "следующая неделя станет очень важной вехой" в этом процессе: Евросоюз планирует присоединиться к созданию "трибунала для Путина".

"Еврокомиссия готовит предложение о подписании расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале с целью стать одним из его членов-учредителей. Сегодня я призвал государства-члены поступить так же", – добавил Макграт.

Спецтрибунал по преступлениям России