ЄС хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна": Має бути повна відповідальність за злочини, - Єврокомісія

Європейський Союз із міжнародними партнерами якнайшвидше просуватиметься до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (т.зв. "трибуналу для Путіна").

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт.

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Має бути повна відповідальність за злочини РФ

Так, Євросоюз хоче якнайшвидше завершити створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, який стосується наказу російського диктатора Володимра Путіна напасти на Україну.

"Перш за все, позиція Європейського Союзу і надалі полягатиме в тому, що має бути повна відповідальність за злочини Росії в Україні. Це наша позиція, і вона залишиться нашою позицією", – розповів Макграт.

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Він наголосив, що "життєво важливо", щоб "права тих, хто є жертвами злочину агресії, скоєного Росією, були відновлені, і щоб вони отримали справедливість".

Наступний тиждень дуже важливий

"Саме тому ми будемо якнайшвидше просуватися з нашими міжнародними партнерами до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – повідомив єврокомісар.

За його словами, "наступний тиждень стане дуже важливою віхою" у цьому процесі: Євросоюз планує приєднатися до створення "трибуналу для Путіна".

"Єврокомісія готує пропозицію щодо підписання розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з метою стати одним із його членів-засновників. Сьогодні я закликав держави-члени вчинити так само", – додав Макграт.

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Спецтрибунал щодо злочинів Росії