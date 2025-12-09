ЄС хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна": Має бути повна відповідальність за злочини, - Єврокомісія
Європейський Союз із міжнародними партнерами якнайшвидше просуватиметься до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (т.зв. "трибуналу для Путіна").
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт.
Має бути повна відповідальність за злочини РФ
Так, Євросоюз хоче якнайшвидше завершити створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, який стосується наказу російського диктатора Володимра Путіна напасти на Україну.
"Перш за все, позиція Європейського Союзу і надалі полягатиме в тому, що має бути повна відповідальність за злочини Росії в Україні. Це наша позиція, і вона залишиться нашою позицією", – розповів Макграт.
Він наголосив, що "життєво важливо", щоб "права тих, хто є жертвами злочину агресії, скоєного Росією, були відновлені, і щоб вони отримали справедливість".
Наступний тиждень дуже важливий
"Саме тому ми будемо якнайшвидше просуватися з нашими міжнародними партнерами до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – повідомив єврокомісар.
За його словами, "наступний тиждень стане дуже важливою віхою" у цьому процесі: Євросоюз планує приєднатися до створення "трибуналу для Путіна".
"Єврокомісія готує пропозицію щодо підписання розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з метою стати одним із його членів-засновників. Сьогодні я закликав держави-члени вчинити так само", – додав Макграт.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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