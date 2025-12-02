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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Цахкна закликає створити трибунал для покарання РФ за війну проти України

МЗС Естонії закликає створити трибунал для покарання РФ за війну проти України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав міжнародне співтовариство невідкладно створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності організаторів агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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У дописі у соцмережі Х Цахкна зазначив, що Нюрнберзький процес є суворим нагадуванням про те, що організатори агресії можуть бути притягнуті до відповідальності.

""Сьогодні Росія випробовує на міцність міжнародне право, продовжуючи свою жорстоку війну проти України. Не можна допустити, щоб безкарність укорінилася", - додав глава МЗС Естонії.

Та закликав негайно створити спеціальний трибунал при Раді Європи, щоб "архітектори цього злочину" були оперативно притягнуті до відповідальності.

"Усі злочини Росії повинні мати наслідки", -  наголосив Цахкна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва повідомила про намір приєднатися до спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні  висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила,  що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

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У середу, 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня  ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Автор: 

трибунал (322) Цахкна Маргус (161)
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Топ коментарі
+3
Так, це має зробити люство сьогодні, бо психічно хворе пуйло і його орда підуть далі. Вони крім кримінальної відповідальності мають відновити все ними знищене, заплатити велику ціну за вбитих і покалічених.
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02.12.2025 10:53 Відповісти
+2
Він же порівнює з Нюрнбергом. Там судили конкретних людей. Ще визнавали злочинними конкретні організації. Але аж ніяк не всю країну.
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02.12.2025 11:06 Відповісти
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Не можна "покарати РФ" - є конкретні прізвища. Давай, Цахкна, назви їх) Ні? Так отож)
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02.12.2025 10:52 Відповісти
Може це різні трибунали? Бо по прізвищах наче вже ж створювався і був майже готовий. Чи я щось наплутала?
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02.12.2025 11:04 Відповісти
Він же порівнює з Нюрнбергом. Там судили конкретних людей. Ще визнавали злочинними конкретні організації. Але аж ніяк не всю країну.
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02.12.2025 11:06 Відповісти
Чому таке неповажне звертання до міністра закордонних справ Естонії?
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02.12.2025 11:20 Відповісти
Ще недостатньо проникся трепетом перед Білою Людиною(
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02.12.2025 11:36 Відповісти
А за що поважати цього єзуїта, який нещодавно заявив, що Україні не варто атакувати танкери рф у Балтійському морі, оскільки це загроза екології. Тобто ця гнида хоче щоб війна йшла виключно на теритоії України і без жодних ризиків для них.
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02.12.2025 11:39 Відповісти
Так, це має зробити люство сьогодні, бо психічно хворе пуйло і його орда підуть далі. Вони крім кримінальної відповідальності мають відновити все ними знищене, заплатити велику ціну за вбитих і покалічених.
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02.12.2025 10:53 Відповісти
Треба судити не тільки по прізвищам, а рашистську ідеологію всієї країни. Але тут одразу ж активізувалися проросійські боти на захист саме росії.
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02.12.2025 11:17 Відповісти
о, ні, вони, на жаль, не є психічно хворі. Для них все те, що вони чинять - норма. І в цьому найбільша біда.
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02.12.2025 12:10 Відповісти
Коаліції охочих поговорити вам мало? Ще одну безпорадну організацію треба створити?
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02.12.2025 10:56 Відповісти
То ж Гаагу створювати не треба, чому ще досі не доправили путіна і його кодлу до Гааги? То все порожні балачки, а для чого?
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02.12.2025 10:56 Відповісти
для того, що дехто не хоче припинення війни в Україні, бо боїться за свою шкуру
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02.12.2025 10:57 Відповісти
а як ти бачиш припинення війни в Україні?
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02.12.2025 15:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97
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02.12.2025 11:39 Відповісти
а як ти його доправиш, з кремля разом з чімоданом гавна викрадеш?
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02.12.2025 15:33 Відповісти
То мирське...
А Божий суд буде неодмінно
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02.12.2025 11:01 Відповісти
А чи не краще було б створити трибунал загальний, всіх нормальних держав, а не розпорошувати військові злочини рашки по окремих державах. Обʼєднати всі її злочини в одну справу, щоб видніше було це мерзенне рило, що нищить людей по всі землі, вже пальців на руках не вистачить перерахувати всі держави, де вона вела і веде війни.
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02.12.2025 11:09 Відповісти
"Сьогодні Росія випробовує на міцність міжнародне право".
Ні, пане Маргус, кацапетівка вже багато років тому довела, що так зване "міжнародне право" - фікція, заспокійливе для наївних ідіотів.
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02.12.2025 11:27 Відповісти
Нікчемний євробалабол, який зовсім недавно сказав, що Україні не варто атакувати танкери рф у Балтійському морі.
До дупи всі ці спецтрибунали, банально заблокуйте рух тіньових танкерів рф Балтійським морем і вона одразу відчує наслідки своєї агресії.
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02.12.2025 11:35 Відповісти
Це ж було вже! (с) ain't?
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02.12.2025 12:35 Відповісти
 
 