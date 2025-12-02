Цахкна закликає створити трибунал для покарання РФ за війну проти України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав міжнародне співтовариство невідкладно створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності організаторів агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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У дописі у соцмережі Х Цахкна зазначив, що Нюрнберзький процес є суворим нагадуванням про те, що організатори агресії можуть бути притягнуті до відповідальності.

""Сьогодні Росія випробовує на міцність міжнародне право, продовжуючи свою жорстоку війну проти України. Не можна допустити, щоб безкарність укорінилася", - додав глава МЗС Естонії.

Та закликав негайно створити спеціальний трибунал при Раді Європи, щоб "архітектори цього злочину" були оперативно притягнуті до відповідальності.

"Усі злочини Росії повинні мати наслідки", - наголосив Цахкна.

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Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

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У середу, 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.