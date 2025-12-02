Цахкна призывает создать трибунал для наказания РФ за войну против Украины
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал международное сообщество незамедлительно создать специальный трибунал для привлечения к ответственности организаторов агрессии России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
В посте в соцсети Х Цахкна отметил, что Нюрнбергский процесс является суровым напоминанием о том, что организаторы агрессии могут быть привлечены к ответственности.
"Сегодня Россия испытывает на прочность международное право, продолжая свою жестокую войну против Украины. Нельзя допустить, чтобы безнаказанность укоренилась", - добавил глава МИД Эстонии.
И призвал немедленно создать специальный трибунал при Совете Европы, чтобы "архитекторы этого преступления" были оперативно привлечены к ответственности.
"Все преступления России должны иметь последствия", - подчеркнул Цахкна.
Спецтрибунал по преступлениям России
21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
В среду, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
А Божий суд буде неодмінно
Ні, пане Маргус, кацапетівка вже багато років тому довела, що так зване "міжнародне право" - фікція, заспокійливе для наївних ідіотів.
До дупи всі ці спецтрибунали, банально заблокуйте рух тіньових танкерів рф Балтійським морем і вона одразу відчує наслідки своєї агресії.