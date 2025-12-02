РУС
546 16

Цахкна призывает создать трибунал для наказания РФ за войну против Украины

МИД Эстонии призывает создать трибунал для наказания РФ за войну против Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал международное сообщество незамедлительно создать специальный трибунал для привлечения к ответственности организаторов агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

В посте в соцсети Х Цахкна отметил, что Нюрнбергский процесс является суровым напоминанием о том, что организаторы агрессии могут быть привлечены к ответственности.

"Сегодня Россия испытывает на прочность международное право, продолжая свою жестокую войну против Украины. Нельзя допустить, чтобы безнаказанность укоренилась", - добавил глава МИД Эстонии.

И призвал немедленно создать специальный трибунал при Совете Европы, чтобы "архитекторы этого преступления" были оперативно привлечены к ответственности.

"Все преступления России должны иметь последствия", - подчеркнул Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва сообщила о намерении присоединиться к спецтрибуналу по преступлению агрессии РФ

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония присоединилась к руководящему комитету спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, - Цахкна

В среду, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Автор: 

трибунал (301) Цахкна Маргус (101)
Топ комментарии
+2
Так, це має зробити люство сьогодні, бо психічно хворе пуйло і його орда підуть далі. Вони крім кримінальної відповідальності мають відновити все ними знищене, заплатити велику ціну за вбитих і покалічених.
02.12.2025 10:53 Ответить
+1
Він же порівнює з Нюрнбергом. Там судили конкретних людей. Ще визнавали злочинними конкретні організації. Але аж ніяк не всю країну.
02.12.2025 11:06 Ответить
Не можна "покарати РФ" - є конкретні прізвища. Давай, Цахкна, назви їх) Ні? Так отож)
02.12.2025 10:52 Ответить
Може це різні трибунали? Бо по прізвищах наче вже ж створювався і був майже готовий. Чи я щось наплутала?
02.12.2025 11:04 Ответить
02.12.2025 11:06 Ответить
Чому таке неповажне звертання до міністра закордонних справ Естонії?
02.12.2025 11:20 Ответить
Ще недостатньо проникся трепетом перед Білою Людиною(
02.12.2025 11:36 Ответить
А за що поважати цього єзуїта, який нещодавно заявив, що Україні не варто атакувати танкери рф у Балтійському морі, оскільки це загроза екології. Тобто ця гнида хоче щоб війна йшла виключно на теритоії України і без жодних ризиків для них.
02.12.2025 11:39 Ответить
02.12.2025 10:53 Ответить
Треба судити не тільки по прізвищам, а рашистську ідеологію всієї країни. Але тут одразу ж активізувалися проросійські боти на захист саме росії.
02.12.2025 11:17 Ответить
Коаліції охочих поговорити вам мало? Ще одну безпорадну організацію треба створити?
02.12.2025 10:56 Ответить
То ж Гаагу створювати не треба, чому ще досі не доправили путіна і його кодлу до Гааги? То все порожні балачки, а для чого?
02.12.2025 10:56 Ответить
для того, що дехто не хоче припинення війни в Україні, бо боїться за свою шкуру
02.12.2025 10:57 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97
02.12.2025 11:39 Ответить
То мирське...
А Божий суд буде неодмінно
02.12.2025 11:01 Ответить
А чи не краще було б створити трибунал загальний, всіх нормальних держав, а не розпорошувати військові злочини рашки по окремих державах. Обʼєднати всі її злочини в одну справу, щоб видніше було це мерзенне рило, що нищить людей по всі землі, вже пальців на руках не вистачить перерахувати всі держави, де вона вела і веде війни.
02.12.2025 11:09 Ответить
"Сьогодні Росія випробовує на міцність міжнародне право".
Ні, пане Маргус, кацапетівка вже багато років тому довела, що так зване "міжнародне право" - фікція, заспокійливе для наївних ідіотів.
02.12.2025 11:27 Ответить
Нікчемний євробалабол, який зовсім недавно сказав, що Україні не варто атакувати танкери рф у Балтійському морі.
До дупи всі ці спецтрибунали, банально заблокуйте рух тіньових танкерів рф Балтійським морем і вона одразу відчує наслідки своєї агресії.
02.12.2025 11:35 Ответить
 
 