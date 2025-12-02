Цахкна призывает создать трибунал для наказания РФ за войну против Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал международное сообщество незамедлительно создать специальный трибунал для привлечения к ответственности организаторов агрессии России против Украины.

В посте в соцсети Х Цахкна отметил, что Нюрнбергский процесс является суровым напоминанием о том, что организаторы агрессии могут быть привлечены к ответственности.

"Сегодня Россия испытывает на прочность международное право, продолжая свою жестокую войну против Украины. Нельзя допустить, чтобы безнаказанность укоренилась", - добавил глава МИД Эстонии.

И призвал немедленно создать специальный трибунал при Совете Европы, чтобы "архитекторы этого преступления" были оперативно привлечены к ответственности.

"Все преступления России должны иметь последствия", - подчеркнул Цахкна.

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

В среду, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.