Рада ратифікувала угоду про спецтрибунал щодо агресії РФ
Верховна Рада ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний законопроєкт підтримали 323 парламентарі.
Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
Спецтрибунал дасть змогу проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора. Проте винесення вироків можливе лише після втрати ним посад.
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Urs
показати весь коментар15.07.2025 14:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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