УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
178 1

Рада ратифікувала угоду про спецтрибунал щодо агресії РФ

Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Верховна Рада ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний законопроєкт підтримали 323 парламентарі.

Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Спецтрибунал дасть змогу проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора. Проте винесення вироків можливе лише після втрати ним посад.

Читайте: Росія не визнаватиме "нікчемний" Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, - МЗС РФ

Автор: 

ВР (15081) ратифікація (274) Рада Європи (471) трибунал (284)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
14:00 - у РЕБ тіпа "Келог" сіли батареї живлення. Вистачило не на довго.
показати весь коментар
15.07.2025 14:02 Відповісти
 
 