Рада ратифицировала соглашение о спецтрибунале по агрессии РФ

Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий законопроект поддержали 323 парламентария.

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства-агрессора. Однако вынесение приговоров возможно только после потери ими должностей.

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