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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Рада ратифицировала соглашение о спецтрибунале по агрессии РФ

Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий законопроект поддержали 323 парламентария.

Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства-агрессора. Однако вынесение приговоров возможно только после потери ими должностей.

Читайте: Россия не будет признавать "ничтожный" Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины, - МИД РФ

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ВР (29307) ратификация (421) Совет Европы (710) трибунал (294)


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14:00 - у РЕБ тіпа "Келог" сіли батареї живлення. Вистачило не на довго.
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15.07.2025 14:02 Ответить
 
 