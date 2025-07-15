Рада ратифицировала соглашение о спецтрибунале по агрессии РФ
Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий законопроект поддержали 323 парламентария.
Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства-агрессора. Однако вынесение приговоров возможно только после потери ими должностей.
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Urs
показать весь комментарий15.07.2025 14:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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