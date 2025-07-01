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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про спецтрибунал над РФ

Спецтрибунал щодо злочинів агресії РФ. Зеленський підписав документи

Президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу. Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно", - зазначив президент.

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Зеленський очікує на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції.

"Уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності. Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", - підсумував глава держави.

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Спецтрибунал щодо злочинів агресії РФ. Зеленський підписав документи

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) трибунал (282)


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Гетьман дав добро, можна починати.
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01.07.2025 14:36 Відповісти
Бєня Бородатий епічно познущався над Україною і українцями назвавши серіал, що дав пізніше назву політичній силі "Слуга народу", не вказавши при цьому, якого народу. А поскільки Бєня Бородач -іудей по віросповіданню, то в них народ - це однозначно -жиди, всі інші народи для жидів- гої. Тому недвозначно зрозуміло, який народ мав на увазі Бєня Бородач, і якого народу слуга Зеленський і все однойменне політичне формування. Так от, щоб уникнути двозначності пропоную перейменувати політичне формування "Слуга народу" в "Слуга українського народу". "Український народ"- це політичний термін, який влючає всі народи, що проживають на території України.
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01.07.2025 14:39 Відповісти
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01.07.2025 14:55 Відповісти
 
 