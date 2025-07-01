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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о спецтрибунале над РФ

Спецтрибунал по преступлениям агрессии РФ. Зеленский подписал документы

Президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала. Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов ради полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - отметил президент.

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Зеленский ожидает быстрого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института.

"Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", - подытожил глава государства.

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Спецтрибунал по преступлениям агрессии РФ. Зеленский подписал документы

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) трибунал (292)


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Гетьман дав добро, можна починати.
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01.07.2025 14:36 Ответить
Бєня Бородатий епічно познущався над Україною і українцями назвавши серіал, що дав пізніше назву політичній силі "Слуга народу", не вказавши при цьому, якого народу. А поскільки Бєня Бородач -іудей по віросповіданню, то в них народ - це однозначно -жиди, всі інші народи для жидів- гої. Тому недвозначно зрозуміло, який народ мав на увазі Бєня Бородач, і якого народу слуга Зеленський і все однойменне політичне формування. Так от, щоб уникнути двозначності пропоную перейменувати політичне формування "Слуга народу" в "Слуга українського народу". "Український народ"- це політичний термін, який влючає всі народи, що проживають на території України.
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01.07.2025 14:39 Ответить
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01.07.2025 14:55 Ответить
 
 