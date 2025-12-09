Європейські спецслужби фіксують підготовку Росії до диверсій, - FT

У Європі все серйозніше оцінюють хвилю "дрібних" диверсій, які Росія проводить через посередників та кримінальні угруповання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

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Після вибухів посилок DHL у логістичних центрах Великої Британії, Польщі та Німеччини у липні минулого року, які могли би збити вантажний літак, спецслужби встановили, що виконавці діяли під керівництвом РФ та мали шість кілограмів вибухівки. За даними західних чиновників, ці дії могли бути підготовкою до атак на рейси до США.

Розвідка та поліція європейських держав за останні місяці запобігли спробам підриву мостів, сходження поїздів із рейок, підпалів торгових центрів, отруєння води та втручання в роботу інфраструктурних об’єктів. Експерти зазначають, що частина інцидентів, які стають відомими громадськості, - лише "верхівка айсберга".

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У спецслужбах дедалі частіше схиляються до думки, що нинішні атаки є стратегічною ескалацією, а не тактичними епізодами, пов’язаними з війною в Україні. Деякі дані вказують на довгострокове планування, включно зі спробами Росії відновити мережу агентів у Європі та підготувати "сплячих" диверсантів.

Підготовка РФ до війни з ЄС

Чиновники також пов’язують ці події зі Спільною оцінкою загроз НАТО 2023 року, у якій йдеться про можливу підготовку РФ до великої війни з Європою до 2029 року. Водночас чиновники застерігають: надмірне публічне обговорення диверсій може допомагати Кремлю, адже страх і політичний параліч - одні з цілей російської кампанії.

Минулого тижня у НАТО заявили, що Альянс розглядає більш рішучі заходи реагування на приховані атаки Росії, включно з можливими превентивними ударами. Експерти наголошують: якщо європейські держави не демонструватимуть рішучої відповіді, Москва лише посилюватиме тиск та продовжить диверсійні дії.

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