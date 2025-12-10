РФ не собирается воевать с Европой, но на враждебные шаги будем отвечать, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой.

Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации РФ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет. Но на любые враждебные шаги, в частности на размещение в Украине европейских военных контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем отвечать", - сказал он.

Читайте также: Европейские спецслужбы фиксируют подготовку России к диверсиям, - FT

Что предшествовало?

Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Читайте также: Европа и Украина имеют "много карт" в мирных переговорах. Нужно сблизить позиции с США, - Макрон