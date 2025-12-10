РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9682 посетителя онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы Угрозы Путина
1 337 26

РФ не собирается воевать с Европой, но на враждебные шаги будем отвечать, - Лавров

В Москве говорят, что не хотят воевать с Европой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой.

Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации РФ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет. Но на любые враждебные шаги, в частности на размещение в Украине европейских военных контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем отвечать", - сказал он.

Читайте также: Европейские спецслужбы фиксируют подготовку России к диверсиям, - FT

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Читайте также: Европа и Украина имеют "много карт" в мирных переговорах. Нужно сблизить позиции с США, - Макрон

Автор: 

Европа (2200) Лавров Сергей (2394) россия (98316)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Це той що іржав після вторгнення -"ми і на Україну нє нападалі". Ціна маячні цього уї@ана відома.
показать весь комментарий
10.12.2025 09:58 Ответить
+4
Ми на Україну не нападали, слова Лаврова
показать весь комментарий
10.12.2025 10:00 Ответить
+4
А коли стара кляча казала правду? Вони не збиралися ніби нападати на Україну, а напали. Витратили всі запаси *********** і ракет, які всі республіки збирали для захисту від НАТО з часів Другої світової. Більше всіх віддала своєї зброї Україна і отримала удар в спину, живіт і голову. А наші діти і батьки недоїдали, все вкладали в оборону.
Кацапи брешуть, що ніби нападати на Європу не будуть, щоб ті не допомагали Україні. Але якщо якимось чином кацапи захоплять Україну, вмикнуть пропаганду, брехню і через 5-7 років тими ж обдуреними українцями підуть захоплювати Європу, як зараз воюють в Україні буоятами, дагестанцями, татарами, башкірами та іншими народами.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але Рюте сказав що НАТО… кожен дюйм…. Сишиа…дружба…
чи вже всьо нато?
показать весь комментарий
10.12.2025 09:58 Ответить
Конгресмен Томас Месcі вніс до Палати представників закон про вихід США з NATO.
Томас Мессі подав законопроєкт H.R. 6508 "NATO Act", який має на меті виведення США зі складу НАТО.
У релізі проєкту зазначається: «NATO - це релікт холодної війни. Ми повинні вийти з NATO і використати ці гроші, щоб захищати нашу власну країну, а не соціалістичні держави». Законопроєкт вимагає, щоб Президент офіційно повідомив NATO про денонсацію Вашингтонського договору (стаття 13), що передбачає процедуру виходу з Організації
.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:05 Ответить
Та якось всеодно. Всім і так зрозуміло що США взяли за мету пограбувати Європу...
показать весь комментарий
10.12.2025 10:40 Ответить
Ну так ну так - США настіко потужні шо самі всіх переможуть . Нехай тому конгресмену доведуть до відома шо ******* кораблі спокійно і швидко доставлять все шо тре через океани - доречі а китайці можуть будувати кораблі як колись американці за місяць другий.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:42 Ответить
Понти пацанські - їхнє фсьо…
показать весь комментарий
10.12.2025 09:58 Ответить
Це той що іржав після вторгнення -"ми і на Україну нє нападалі". Ціна маячні цього уї@ана відома.
показать весь комментарий
10.12.2025 09:58 Ответить
А як відомо, ********** не проблема навіть цілування у сраку назвати ворожими кроками, щоб "аргументувати" напад.
показать весь комментарий
10.12.2025 09:58 Ответить
Ми на Україну не нападали, слова Лаврова
показать весь комментарий
10.12.2025 10:00 Ответить
сере мерін.
саме таке висералово було перед кацнячою навалою орків в Україну.
а ви вірте..
показать весь комментарий
10.12.2025 10:01 Ответить
Дайте йому вівса, тільки більше порошку не додавайте, і так брехлива конячка ірже різну херню.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:03 Ответить
Віримо коняці, воно таке, як і усі на болотах, ніколи не бреше
показать весь комментарий
10.12.2025 10:04 Ответить
А коли стара кляча казала правду? Вони не збиралися ніби нападати на Україну, а напали. Витратили всі запаси *********** і ракет, які всі республіки збирали для захисту від НАТО з часів Другої світової. Більше всіх віддала своєї зброї Україна і отримала удар в спину, живіт і голову. А наші діти і батьки недоїдали, все вкладали в оборону.
Кацапи брешуть, що ніби нападати на Європу не будуть, щоб ті не допомагали Україні. Але якщо якимось чином кацапи захоплять Україну, вмикнуть пропаганду, брехню і через 5-7 років тими ж обдуреними українцями підуть захоплювати Європу, як зараз воюють в Україні буоятами, дагестанцями, татарами, башкірами та іншими народами.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:04 Ответить
І кому вони ці всі казки кошерні розказують? У московії взагалі після України залишилися ресурси на війну з Європою? Україна і українці зробили за Європу усю "грязну" роботу по виснаженню москальської військової потуги і тільки нерішучість "союзників" затримує омстаточний занепад і розпад московії, а за ним смута і створення незалежних держав із поневолених сотнями років народів ******** московської недоімперії. І тільки кошерним тухесам цього не потрібно, бо так гарно грабувати із москви безмежні ресурси РФії, не несучи ніякої відповідальності за пограбунок тих народів.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:04 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2025 10:05 Ответить
Ворожі кроки для російських терористів - це будь-яке невиконання їх наказів. Відповідно для них всі кроки, які зроблені не по їх наказу будуть ворожі. Висновок: воювати з ЄС будуть, якщо ЄС не капітулює по їх наказу.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:07 Ответить
ну буба ж намагався ***** поцілувати, розвести?
і шо цікаво - всі надії на маленького крадія в гавно!
отримуємо всі...
показать весь комментарий
10.12.2025 10:08 Ответить
читається як "ми б із задоволенням на вас напали - але немає чим - тому будемо вам потроху підсерівать як можемо"
показать весь комментарий
10.12.2025 10:26 Ответить
Заберіть вже цього старого мерина на скотобойню.Воно вже крім воні нічого не дає.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:30 Ответить
значит точно собираются. *****, то всю дорогу ни при каких условиях не допускало войну с Украиной, даже теоретически. Унылая лошадь с писюковым за несколько дней до полномасштабного вторжения всех заверяли что рассия ни на каво ни сабираится нападать
показать весь комментарий
10.12.2025 10:37 Ответить
17 грудня 2018р ---- коняка лавров ---"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. (я не представляю себе, как это, как россия пойдет войной на Украину) - иногда это проявление нервного срыва и слабости. Если мы хотим сохранить Украину нормальной, осужденной, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живет в Украине, были комфортны" -- Як можна ,ВЗАГАЛІ!!! вірити лицемірним підарам???
показать весь комментарий
10.12.2025 10:42 Ответить
РФ не збирається воювати з Європою, рашистська брехлива ****.Так хто більше Тобі повірить після Бухарестського підписаного папаеру .про територіальну цілісність і недоторканість українських границь...**** є ****
показать весь комментарий
10.12.2025 10:46 Ответить
кацапу вірити - себе не поважати
показать весь комментарий
10.12.2025 10:56 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2025 11:00 Ответить
Щось тебе давно не було чути, старий мерин, покарання відбував?
показать весь комментарий
10.12.2025 11:02 Ответить
Так рашисти і на Україну не нападали. Орки кажуть що це не напад а асвабаждєніє. А взагалі коли орки кажуть що не збираються нападати це вже дзвіночок що напад неминучий
показать весь комментарий
10.12.2025 11:46 Ответить
 
 