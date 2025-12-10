РФ не собирается воевать с Европой, но на враждебные шаги будем отвечать, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой.
Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет. Но на любые враждебные шаги, в частности на размещение в Украине европейских военных контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем отвечать", - сказал он.
Что предшествовало?
- Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".
чи вже всьо нато?
Томас Мессі подав законопроєкт H.R. 6508 "NATO Act", який має на меті виведення США зі складу НАТО.
У релізі проєкту зазначається: «NATO - це релікт холодної війни. Ми повинні вийти з NATO і використати ці гроші, щоб захищати нашу власну країну, а не соціалістичні держави». Законопроєкт вимагає, щоб Президент офіційно повідомив NATO про денонсацію Вашингтонського договору (стаття 13), що передбачає процедуру виходу з Організації
.
саме таке висералово було перед кацнячою навалою орків в Україну.
а ви вірте..
Кацапи брешуть, що ніби нападати на Європу не будуть, щоб ті не допомагали Україні. Але якщо якимось чином кацапи захоплять Україну, вмикнуть пропаганду, брехню і через 5-7 років тими ж обдуреними українцями підуть захоплювати Європу, як зараз воюють в Україні буоятами, дагестанцями, татарами, башкірами та іншими народами.
і шо цікаво - всі надії на маленького крадія в гавно!
отримуємо всі...