РФ не збирається воювати з Європою, але на ворожі кроки відповідатимемо, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається воювати із Європою.
Про це він сказав під час виступу в Раді Федерації РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не збираємось воювати із Європою, у нас і думок таких немає. Але на будь-які ворожі кроки, зокрема на розміщення в Україні європейських військових контингентів та експропріацію російських активів, ми відповідатимемо", - сказав він.
Що передувало?
- Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".
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Кацапи брешуть, що ніби нападати на Європу не будуть, щоб ті не допомагали Україні. Але якщо якимось чином кацапи захоплять Україну, вмикнуть пропаганду, брехню і через 5-7 років тими ж обдуреними українцями підуть захоплювати Європу, як зараз воюють в Україні буоятами, дагестанцями, татарами, башкірами та іншими народами.