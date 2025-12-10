РФ не збирається воювати з Європою, але на ворожі кроки відповідатимемо, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається воювати із Європою.

Про це він сказав під час виступу в Раді Федерації РФ, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми не збираємось воювати із Європою, у нас і думок таких немає. Але на будь-які ворожі кроки, зокрема на розміщення в Україні європейських військових контингентів та експропріацію російських активів, ми відповідатимемо", - сказав він.

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Що передувало?

Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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