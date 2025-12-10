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РФ не збирається воювати з Європою, але на ворожі кроки відповідатимемо, - Лавров

У Москві кажуть, що не хочуть воювати з Європою

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається воювати із Європою.

Про це він сказав під час виступу в Раді Федерації РФ, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми не збираємось воювати із Європою, у нас і думок таких немає. Але на будь-які ворожі кроки, зокрема на розміщення в Україні європейських військових контингентів та експропріацію російських активів, ми відповідатимемо", - сказав він.

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Що передувало?

  • Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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Європа (2516) Лавров Сергій (1703) росія (70540)
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Топ коментарі
+6
Це той що іржав після вторгнення -"ми і на Україну нє нападалі". Ціна маячні цього уї@ана відома.
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10.12.2025 09:58 Відповісти
+6
А коли стара кляча казала правду? Вони не збиралися ніби нападати на Україну, а напали. Витратили всі запаси *********** і ракет, які всі республіки збирали для захисту від НАТО з часів Другої світової. Більше всіх віддала своєї зброї Україна і отримала удар в спину, живіт і голову. А наші діти і батьки недоїдали, все вкладали в оборону.
Кацапи брешуть, що ніби нападати на Європу не будуть, щоб ті не допомагали Україні. Але якщо якимось чином кацапи захоплять Україну, вмикнуть пропаганду, брехню і через 5-7 років тими ж обдуреними українцями підуть захоплювати Європу, як зараз воюють в Україні буоятами, дагестанцями, татарами, башкірами та іншими народами.
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10.12.2025 10:04 Відповісти
+4
Ми на Україну не нападали, слова Лаврова
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10.12.2025 10:00 Відповісти

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