Велика Британія не готова до затяжного конфлікту, а європейським оборонним підприємствам знадобляться роки, щоб наздогнати масштаби виробництва озброєнь Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

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Експерт Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Гаміш Манделл заявив, що сумнівається щодо здатності Великої Британії продовжувати бойові дії довше кількох тижнів у разі військового загострення в Європі. Зокрема, він зазначив, що медичні ресурси є обмеженими, поповнення резервів відбувається повільно, а наявний план на випадок великих втрат, схоже, виходить з нереалістичного припущення, що втрат не буде.

Сучасне технологічне суспільство критично залежить від мережі підводних трубопроводів і кабелів, які з'єднують Велику Британію зі світом, забезпечуючи передачу даних, фінансових операцій та енергії.

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При цьому, на думку експертів, приховані дії російських розвідувальних суден, таких як "Янтар", могли бути спрямовані на виявлення цих кабелів для потенційного саботажу. Це є слабким місцем Британії у разі необхідності оборони в регіоні. У відповідь Королівський флот інвестував у підводні дрони, оснащені вбудованими датчиками, і робота в цьому напрямку продовжується.

Готовність Європи до війни

Західноєвропейським оборонним підприємствам знадобляться роки, щоб наблизитися до масштабів виробництва озброєнь, які демонструє Росія. Упродовж останніх років РФ активно нарощувала виробництво, створюючи реальну загрозу для Європи.

Аналітики зазначають, що без значних інвестицій і збільшення виробничих потужностей Європа не зможе швидко зрівнятися зі стратегічною перевагою Росії в озброєннях. Це суттєво знижує шанси НАТО швидко перехопити ініціативу у разі потенційного нападу РФ на країни Балтії.

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