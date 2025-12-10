Украина и США обсудили восстановление страны после войны
Украина провела первую встречу с американской стороной по восстановлению страны после войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Во встрече приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, американский представитель в переговорахДжаред Кушнер и генеральный директор BlackRock Ларри Финк.
Цель встречи и ключевые вопросы
По словам Зеленского, обсуждались основные механизмы и видение послевоенного восстановления Украины. Украинская сторона уже подготовила предложения по 20 базовым пунктам фундаментального документа, призванного определить пути завершения войны и восстановления экономики.
Дальнейшие шаги и взаимодействие с США
Стороны договорились о продолжении контактов между командами для дальнейшей работы над документом. Президент подчеркнул, что украинская сторона будет работать без задержек, и выразил благодарность Дональду Трампу и его команде за поддержку и содержательную работу.
"С нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Спасибо Президенту Трампу и его команде за содержательную работу и поддержку" — Владимир Зеленский.
Другие заявления о завершении войны
- Зеленский заявил, что Украиназавершает работу над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры прекращения войны РФ против Украины.
- Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер высоко оценила усилия Дональда Трампа в попытках остановить войну в Украине.
- Канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и президент Франции в среду провели телефонный разговор с президентом США о путях достижения мира в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спочатку треба війну закінчити на безпекових умовах для України. Яке буде закінчення війни, така буде і відбудова.