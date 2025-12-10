Украина и США обсудили восстановление страны после войны

Украина провела первую встречу с американской стороной по восстановлению страны после войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Во встрече приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, американский представитель в переговорахДжаред Кушнер и генеральный директор BlackRock Ларри Финк.

Цель встречи и ключевые вопросы

По словам Зеленского, обсуждались основные механизмы и видение послевоенного восстановления Украины. Украинская сторона уже подготовила предложения по 20 базовым пунктам фундаментального документа, призванного определить пути завершения войны и восстановления экономики.

Дальнейшие шаги и взаимодействие с США

Стороны договорились о продолжении контактов между командами для дальнейшей работы над документом. Президент подчеркнул, что украинская сторона будет работать без задержек, и выразил благодарность Дональду Трампу и его команде за поддержку и содержательную работу.

"С нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Спасибо Президенту Трампу и его команде за содержательную работу и поддержку" — Владимир Зеленский.

Другие заявления о завершении войны

