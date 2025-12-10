РУС
598 14

Украина и США обсудили восстановление страны после войны

Зеленский провел переговоры с американской командой по восстановлению Украины

Украина провела первую встречу с американской стороной по восстановлению страны после войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Во встрече приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, американский представитель в переговорахДжаред Кушнер и генеральный директор BlackRock Ларри Финк.

Цель встречи и ключевые вопросы

По словам Зеленского, обсуждались основные механизмы и видение послевоенного восстановления Украины. Украинская сторона уже подготовила предложения по 20 базовым пунктам фундаментального документа, призванного определить пути завершения войны и восстановления экономики.

Дальнейшие шаги и взаимодействие с США

Стороны договорились о продолжении контактов между командами для дальнейшей работы над документом. Президент подчеркнул, что украинская сторона будет работать без задержек, и выразил благодарность Дональду Трампу и его команде за поддержку и содержательную работу.

"С нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Спасибо Президенту Трампу и его команде за содержательную работу и поддержку" — Владимир Зеленский.

Другие заявления о завершении войны

+1
Комунізм коли буде?
10.12.2025 21:11 Ответить
+1
Дебіл, про яку відбудову ти мрієш? Проснись, ти обісрався, Україну просто продають і дербанять. Ніхто Україні копійки не дасть після капітуляції. А сцишиа і Тромб в любому випадку не дасть Україні ні копійки. Скоріше навпаки затребує і собі гарних шматків землі і заводів нарізати
10.12.2025 21:18 Ответить
Та ти шо
10.12.2025 21:06 Ответить
Віз попереду коня
10.12.2025 21:07 Ответить
Спочатку треба її закінчити справедливо, отримати гарантії безпеки, а потім відбудовувати...
10.12.2025 21:07 Ответить
10.12.2025 21:11 Ответить
та піздожди, спочатку епоху бідності тре пройти
10.12.2025 21:27 Ответить
Як же вони задовбали своїми завчасними пустопорожніми щодо відбудови України після війни.
Спочатку треба війну закінчити на безпекових умовах для України. Яке буде закінчення війни, така буде і відбудова.
10.12.2025 21:18 Ответить
10.12.2025 21:18 Ответить
Американці тиснуть на нас. Вони хотять забрати собі всі тендери по відбудові. Нічого нового, де гроші, там американці (Трамп).(((
10.12.2025 21:24 Ответить
Забрати всі тендери = розсварити нас з Європою. Це хитрий план Трампарарампа.
10.12.2025 21:25 Ответить
Джаред Кушнер та Вітьковв конешно риелтори. Тількі вони потужно пошлють на Путіна одразу після підписання миру. Що вони, лохі каіє-то....
10.12.2025 21:26 Ответить
Що за Нью-Васюки?! Кінця війни на горизонті не видно. Якщо тільки ЗЕ підпише капітуляційний план Трампа, але це буде капец...
10.12.2025 21:33 Ответить
Еко його сьогодні торкнуло.

10.12.2025 21:40 Ответить
Вже ділять шкіру живого ведмедя, ти повинен на нарах бути, паскуда.
10.12.2025 21:43 Ответить
про яку відбудову якщо ти падло по завданню своїх європейських кураторів готовий продовжувати війну до останнього українця?
10.12.2025 21:51 Ответить
 
 