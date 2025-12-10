РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11380 посетителей онлайн
Новости Мирный план США
7 964 60

Премьер Италии 90 минут уговаривала Зеленского на уступки и просила согласиться на условия Трампа, - СМИ

Италия давит на Украину в мирных переговорах

Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Италию 90-минутная встреча с премьер-министром Джорджей Мелони выявила не только формально благоприятную атмосферу, но и серьёзные напряжения.

По словам участников, обе стороны четко выразили свои позиции: Мелони, в частности, отметила, что Украине, возможно, придется пойти на "болезненные уступки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет итальянское изданиеCorriere della Sera.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Италия давила на Украину: 90 минут переговоров

Перед основной встречей Мелони провела закрытое совещание с министрами обороны и иностранных дел Италии, а также отдельные переговоры между украинскими и итальянскими министрами.

Ключевые вопросы вызвали затруднения: Италия поддерживает ускорение переговорного процесса, предложенное администрацией США, и при этом внимательно оценивает роль украинского правительства на фоне недавних коррупционных скандалов.

Премьер-министр подчёркивает, что Италия стремится к справедливому и долгосрочному миру, при этом её позиция в большей степени ориентируется на американский подход, чем на общеевропейский.

В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Киев ожидает от Италии более активного участия: содействия в разблокировании российских активов в Бельгии, ясности по программе Purl, закупки американских вооружений для Украины, а также выделения части европейских фондов непосредственно на поддержку украинской армии.

На данный момент Италия остаётся одной из четырёх стран из девятнадцати членов ЕС, которые не используют часть военной помощи в пользу Киева.

Как отмечает издание, встреча показала, что переговоры прошли не без противоречий: обе стороны впервые открыто обозначили свои расхождения. Мелони остаётся в непростой ситуации: с одной стороны, она поддерживает европейские усилия по защите Украины, с другой — придерживается жёсткой линии, которой следует администрация Дональда Трампа.

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони поблагодарил правительство Италии за новый пакет энергетической поддержки и переданное оборудование, необходимое для восстановления украинской энергосистемы.

Читайте также: Зеленский и Стубб обсудили вопросы безопасности и мирный процесс: Темп очень быстрый, много хороших идей

Зеленский Владимир (22917) путин владимир (32538) Трамп Дональд (7224) Джорджа Мелони (162)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Мелоні не знає, що, в першу чергу, треба надати особисті гарантії, а вже потім просити будь-які поступки
показать весь комментарий
10.12.2025 19:55 Ответить
+9
Ось вам і приказка : давайте ми спочатку з'їмо ваше, а потім кожен своє.
Партнери зебест!
показать весь комментарий
10.12.2025 19:53 Ответить
+6
А в цьому світі у України є друзі? Як за десятиріччя наші срані уроди, димпломати, котрих набирали, як в СБУ, ватанов та кротів, нічого не досягли? У долбаной РФ є Іран та Корея, у нас нікого нема. Є еврогеї та всяке европейське лайно, та срані англосакси.
показать весь комментарий
10.12.2025 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось вам і приказка : давайте ми спочатку з'їмо ваше, а потім кожен своє.
Партнери зебест!
показать весь комментарий
10.12.2025 19:53 Ответить
Мелоні не знає, що, в першу чергу, треба надати особисті гарантії, а вже потім просити будь-які поступки
показать весь комментарий
10.12.2025 19:55 Ответить
до сеньори до сеньори Джорджиї також єсть вопроси.....
показать весь комментарий
10.12.2025 20:03 Ответить
Джорджії Мелоні дивно поводиться та витирає ніс. У підписі автори зазначають, нібито рухи політикині вказують на те, що вона вживає наркотики.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:05 Ответить
Тобто зустрілися два торчка.
І цей притон буде щось вирішувати за Україну
показать весь комментарий
10.12.2025 20:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PHfVjtsMIdg https://www.youtube.com/watch?v=
ЛУЦЕНКО: На Новий Рік Зеленський ЗРОБИТЬ ЗАЯВУ! Його змусили приймати СТРАШНІ речі. Він у РОЗПАЧІ
показать весь комментарий
10.12.2025 20:35 Ответить
Ще одні, які втомилися від війни. Тому хочуть, щоб Україна підписала будь-який, навіть принизливий, мир з окупантом. Ну бо баблішко не хочеться просто так давати. Хочеться, щоб так, як з тампоном - хтось за зброю платив їм. А не вони комусь.
показать весь комментарий
10.12.2025 19:55 Ответить
А в цьому світі у України є друзі? Як за десятиріччя наші срані уроди, димпломати, котрих набирали, як в СБУ, ватанов та кротів, нічого не досягли? У долбаной РФ є Іран та Корея, у нас нікого нема. Є еврогеї та всяке европейське лайно, та срані англосакси.
показать весь комментарий
10.12.2025 19:56 Ответить
До англосакса приїжджає українська делегація. Англосакс дивиться, а там... ні одного українця.
Ні од-но-го... А потім англосакс читає в неті, що українці обізвали його європейським лайном. Ну, про смарагдових міндічів він наслухався ще вчора. Він схоче дружити з цим дурдомом?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:08 Ответить
ну англосакс вже не европеєць.... в інтернеті з ними я спілкуюсь, вони добре розуміють, що потужно киданули з Будапештським меморандумом, вони би і забули, да ми нагадали. наш дурдом то дурдом, але це їх ніяк не виправдовує.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:16 Ответить
А те, що колишнім прем'єром британії був Ріші Сунак, а мер лондона вже третій строк Садик Хан то нічого? А скільки там індусів та пакистанців в парламенті не чув? Там політика мультикультуралізму вже давно. Вони навпаки будуть вітати різноманітність української делегації.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:18 Ответить
Хто влаштував Геноцид українців в Україні 100 років назад? не ті національні меншини, які так нєістово захищала УНР? жодна країна світу такого "досвіду" не має. На банкнотах УНР, зокрема на перших карбованцях 1918 року, друкували текст українською мовою, а також російською, польською та єврейською (ідиш) для національних меншин, щоб підкреслити багатонаціональний характер держави
показать весь комментарий
10.12.2025 20:34 Ответить
'Додрукувались'. Мабуть поляки, москвини та євреї таких дурниць не робили, як 'поступливі та довірливі українці. Тому і маємо те, що маємо і геноцид - і Кучму і Януковича і Зеленського з кварталом Міндіча.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:55 Ответить
А скільки в Англії українців у владі? нема? бо Україна не була колонією Англії. А ти пропонуєш заселити Україну неграми, євреями, арабами і тоді нас приймуть у дружню європейську сім'ю...а українців у сибір, звісно...як вже було.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:50 Ответить
Де я пропонував заселити Україну неграми та арабами? Де я взагалі в цьому коментарі щось пропонував? Таблеточки випейте.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:51 Ответить
Я теж не хочу, щоб сюди завозили кого заманеться, а наша влада навпаки постійно піднімає тему про потребу в тисячах мігрантах з бангладешу чи ще чорт зна звідки. Всі питання та претензії до них висловлюйте.
показать весь комментарий
10.12.2025 21:03 Ответить
Іран і КНДР за маржу дружать.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:10 Ответить
Щоб не йти на "болючі поступки", треба мати ядерну зброю.
показать весь комментарий
10.12.2025 19:57 Ответить
І шо вона дає? Ти думаєш, якщо ядеркою лупонути по кацапах то у відповідь тільки кинджал чи арєшнік прилетить?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:06 Ответить
Не звертайте уваги , це дурко місцевий, спамить під кожною темою , щось про ядерну бімбу.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:10 Ответить
Черговий кацап (((Николай))) проти української ядерної зброї.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:12 Ответить
А нею і не треба лупити по кацапах, це гарний інструмент для перемовин. Читайте: https://en.wikipedia.org/wiki/Deterrence_theory#Nuclear_deterrence_theory
показать весь комментарий
10.12.2025 20:13 Ответить
Так ти сам писав в найкращому випадку треба 2 роки на створення ЯЗ, а переговори йдуть вже зараз. Чи ми маємо ще 2 роки воювати під керівництвом зелі?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:26 Ответить
>Так ти сам писав в найкращому випадку треба 2 роки на створення ЯЗ

Рік до першої бомби, два роки до арсеналу у 100-200 невеликих ядерних БЧ.

>Чи ми маємо ще 2 роки воювати під керівництвом зелі?

На жаль, так. Цей даун не хотів раніше починати відповідні роботи.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:29 Ответить
В нас немає 2 років, нам треба щось зробити максимум через 6-12 місяців + зеля не піде з посади, навіть якщо сьогодні оголосити про вибори це +3 місяці на підготовку + де гарантія, що зеля не переможе вдруге?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:33 Ответить
>В нас немає 2 років, нам треба щось зробити максимум через 6-12 місяців

як варіант - хімічна зброя (https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent))
показать весь комментарий
10.12.2025 20:35 Ответить
Ні звичайно, але ядерка дає той останній аргумент, що якщо ви нас заженете в кут (а саме це намагається зробити Москва), то ми влаштуємо кінець світу (А яка нам буде різниця?). Ми вдаримо, по нас вдарять, потім по американцях, яких звинуватять в тому, що це вони насправді передали нам ядерну (а американці, прораховуючи такий варіант, можливо, вдарять всім, що в них є, на випередження).
показать весь комментарий
10.12.2025 20:58 Ответить
this

а так, без ядерки та хімзброї у нас немає того останнього аргументу, тому русня і хоче продовжувати війну, бо знає, що у випадку прориву фронту ми їм нічого не зробимо
показать весь комментарий
10.12.2025 21:00 Ответить
Коментарі на цензорі не найкраще місце, щоб пропагувати створення ЯЗ. Можновладці сюди не заходять. Чи ти хочеш, щоб ми прості смерті ядерку в гаражах робили?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:21 Ответить
Справедливо. Я хочу, щоб українці тисли на владу, з метою створення ядерної зброї.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:25 Ответить
Не для цього зїздив в Оман,щоби отак і погодитись: директиви на переговори від хазяїна не отримував.
показать весь комментарий
10.12.2025 19:59 Ответить
А що там в Омані було?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:07 Ответить
Розмова ішака і Патрушева,далі шашлики і кацапи біля Києва за пару днів танками!!!В тебе Грицик амнезія,на голову кирпичина впала?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:13 Ответить
Так, а про що розмова була?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:20 Ответить
Про дозвіл на перекидання бронетехніки і цапів в напрямку Києва ,з Криму в напрямку Херсону.Тебе напевно шибонуло дебело
показать весь комментарий
10.12.2025 20:25 Ответить
Про підготовку до параду рашистів на Хрещатику, тому й не втік боневтік, бо вишивав рушник і готував тісто на каравай для зустрічі "братушок"
показать весь комментарий
10.12.2025 20:50 Ответить
Що там було? Був там він разом з ермаком,без глави оп Богдана,був там Патрушев від путіна,був взрив лукр.літака в Ірані,негайний відліт назад на літаку Патрушева,по дорозі-указ про звільнення Богдана і призначення ермака на посаду глави оп.
Про взаємозвязок між цими подіями детально вже описали політики,експерти,в т.ч. ген.Омельченко,якщо що.
Грицько хотів,щоб я описав,а він тут же-докази в студію.
Докази в тих,кому належить бути і у свій час.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:28 Ответить
а також оцінює роль українського уряду після скандалів із корупцієюДжерело: https://censor.net/ua/n3589772
А що там оцінювати - уряд безпосередній учасник цієї корупції, як і президент!
показать весь комментарий
10.12.2025 20:00 Ответить
Милони на подкормке у своего дружка Маска. Трампоиды и рашисты хорошо проплатили европейским политиканам-популистам. Вот вам и еврокоррупция. А то, что Трамп распродает даже национальные интересы США подешевке, то вообще норм. Позорище!
показать весь комментарий
10.12.2025 20:01 Ответить
Й це та, котра зі сльозами на очах зустрічала Зеленського? Обісралася права блондинка ...
показать весь комментарий
10.12.2025 20:04 Ответить
Пані Мелоні повинна розуміти, що Трамп - явище тимчасове, а європейські цінності - вічні. Тому очевидно, що топити за те, що ввійде в історію, як ганьба іже через 3,5 роки для людини, яуа дорожить своїм ім'ям - тупо.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:05 Ответить
а чому вона не хоче піти на болючі поступки та 5% ВВП на армію почати витрчати? Хоча б. Хоча зараз треба всі 10.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:10 Ответить
А Мелоні не хоче підти сама на болючі поступки? віддати Австрії Південний Тіроль,Словенії примор"я з Трієстом та частину Альп тощо?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:11 Ответить
От курва!!!
показать весь комментарий
10.12.2025 20:15 Ответить
На коліна падала?
показать весь комментарий
10.12.2025 20:17 Ответить
Мелоні один з найрозумнійших політиків Европи. І чітко розуміє диспозиції та спроможності сторін в цій війні. Від того і така позиція.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:21 Ответить
Вона ультраправа фашистка така сама як трампло.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:35 Ответить
Да этого бородатого ******* уже все пинают. Точнее одни пинают, а другие в лучшем случае сочувствующие кивают. Вот и все союзники. Это было предсказуемо, про мир нужно было 3 года наза начинать активно договариваться. Можно было хоть что-то выбить.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:29 Ответить
Для цього треба думати про Україну, а не про оманські договорняки.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:45 Ответить
А колись, італійська мафія тримала за яйка америку! А тепер, старий маразматик, тримає за... саму Мелоні!
показать весь комментарий
10.12.2025 20:33 Ответить
Ви передивились забагато американських фільмів про мафію де їх вплив значно перебільшено, а їх діяльність романтизовано.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:37 Ответить
А від наших поступок ваша дольче віта часом не злипнеться?
Пийте свою каву з круасанами та готуйтесь до Різдва. А ми тут будемо кровʼю вмиватися.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:34 Ответить
Меланка вирішили бути трампослухняною...
показать весь комментарий
10.12.2025 20:35 Ответить
Зелені дебіли. Зустрічі готуються, обумовлюються теми, питання тощо… То запитання до зеленого чма: він знав, що їде на 90-хвилинне пресування? То чого їхав? Показати, який він ох...ний президент? Ну зебарани хавають.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:43 Ответить
Треба було запропонувати зустрічну альтернативу: ви (Захід) вбиваєте Путлера, а ми після цього розглянемо всі компроміси.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:49 Ответить
Похоже вовчик купил и эту курящую ведьму с потрохами((..
показать весь комментарий
10.12.2025 20:58 Ответить
Тобто вимагала піти на ультиматум )(уйла? Зашибісь які в нас партнери. З такими партнерами і ворогів не потрібно. Краще мати серед партнерів одну північну корею ніж трьох американців чи європейців
показать весь комментарий
10.12.2025 21:02 Ответить
ехххх....
і сеньора джорджа скурвилась!
але, наш ***** гундосий зе!лідар непохитний!
показать весь комментарий
10.12.2025 21:03 Ответить
 
 