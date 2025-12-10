Премьер Италии 90 минут уговаривала Зеленского на уступки и просила согласиться на условия Трампа, - СМИ

Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Италию 90-минутная встреча с премьер-министром Джорджей Мелони выявила не только формально благоприятную атмосферу, но и серьёзные напряжения.

По словам участников, обе стороны четко выразили свои позиции: Мелони, в частности, отметила, что Украине, возможно, придется пойти на "болезненные уступки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет итальянское изданиеCorriere della Sera.

Италия давила на Украину: 90 минут переговоров

Перед основной встречей Мелони провела закрытое совещание с министрами обороны и иностранных дел Италии, а также отдельные переговоры между украинскими и итальянскими министрами.

Ключевые вопросы вызвали затруднения: Италия поддерживает ускорение переговорного процесса, предложенное администрацией США, и при этом внимательно оценивает роль украинского правительства на фоне недавних коррупционных скандалов.

Премьер-министр подчёркивает, что Италия стремится к справедливому и долгосрочному миру, при этом её позиция в большей степени ориентируется на американский подход, чем на общеевропейский.

В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Киев ожидает от Италии более активного участия: содействия в разблокировании российских активов в Бельгии, ясности по программе Purl, закупки американских вооружений для Украины, а также выделения части европейских фондов непосредственно на поддержку украинской армии.

На данный момент Италия остаётся одной из четырёх стран из девятнадцати членов ЕС, которые не используют часть военной помощи в пользу Киева.

Как отмечает издание, встреча показала, что переговоры прошли не без противоречий: обе стороны впервые открыто обозначили свои расхождения. Мелони остаётся в непростой ситуации: с одной стороны, она поддерживает европейские усилия по защите Украины, с другой — придерживается жёсткой линии, которой следует администрация Дональда Трампа.

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони поблагодарил правительство Италии за новый пакет энергетической поддержки и переданное оборудование, необходимое для восстановления украинской энергосистемы.

