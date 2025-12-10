Прем’єрка Італії 90 хвилин вмовляла Зеленського на поступки і просила погодитися на умови Трампа, - ЗМІ

Під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Італії 90-хвилинна зустріч із прем’єркою Джорджією Мелоні виявила не лише формальну добру атмосферу, а й серйозні напруження.

За словами учасників, обидві сторони висловили свої позиції чітко: Мелоні, зокрема, зазначила, що Україні, можливо, доведеться піти на "болючі поступки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише італійське видання Corriere della Sera.

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Італія тиснула на Україну: 90 хвилин переговорів

Перед основною зустріччю Мелоні провела закриту нараду з міністрами оборони та закордонних справ Італії, а також окремі переговори між українськими та італійськими міністрами.

Основні питання викликали складності: Італія підтримує прискорення переговорів, яке пропонує адміністрація США, а також оцінює роль українського уряду після скандалів із корупцією.

Прем’єрка наголошує, що Італія прагне справедливого та тривалого миру, орієнтуючись більше на американський підхід, ніж на європейський.

Водночас, зі слів українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Київ очікує від Італії більш активної позиції: сприяння у розблокуванні російських активів у Бельгії, визначеність щодо програми Purl, закупівлю американської зброї для України та виділення частини європейських фондів безпосередньо на підтримку української армії.

Наразі Італія є однією з чотирьох країн із 19 членів ЄС, яка не використає частину військової допомоги на користь Києва.

Як пише видання, зустріч засвідчила, що переговори не обійшлися без протиріч: обидві сторони вперше чітко озвучили свої відмінності. Мелоні залишається у складній позиції: з одного боку, вона підтримує європейські зусилля на захист України, з іншого — не відходить від суворого курсу, який відстоює адміністрація Дональда Трампа.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні подякував уряду Італії за новий пакет енергетичної підтримки та передане обладнання, необхідне для відновлення української енергосистеми.

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