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Зеленський і Стубб обговорили безпекові питання та мирний процес: Темп дуже швидкий, багато хороших ідей

Зеленський і Стубб обговорили безпекові питання

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Зеленський зазначив, що вони з президентом Стуббом координують дії майже в щоденному режимі.

Про що говорили?

"Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи. Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую!" - зазначив президент.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Автор: 

Зеленський Володимир (28138) перемовини (3837) Стубб Александр (214)
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