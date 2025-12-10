Зеленський і Стубб обговорили безпекові питання та мирний процес: Темп дуже швидкий, багато хороших ідей
Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Так, Зеленський зазначив, що вони з президентом Стуббом координують дії майже в щоденному режимі.
Про що говорили?
"Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи. Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую!" - зазначив президент.
Мирний план США: що відомо
Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:
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виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;
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обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;
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відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;
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прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);
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надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.
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