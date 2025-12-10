Зеленський і Стубб обговорили безпекові питання та мирний процес: Темп дуже швидкий, багато хороших ідей

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Зеленський зазначив, що вони з президентом Стуббом координують дії майже в щоденному режимі.

Про що говорили?

"Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи. Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую!" - зазначив президент.

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