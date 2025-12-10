РУС
Зеленский и Стубб обсудили вопросы безопасности и мирный процесс: Темп очень быстрый, много хороших идей

Зеленский и Стубб обсудили вопросы безопасности

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский отметил, что они с президентом Стуббом координируют действия почти в ежедневном режиме.

О чем говорили?

"Благодарен за такое серьезное внимание к вопросам безопасности и работу по приближению мира. Каждый день сейчас имеет значение, добавляет обновлений нашей совместной работе с Соединенными Штатами, Европой и друзьями в Группе семи. Темп очень быстрый, много хороших идей, и мы должны сделать так, чтобы мир был достигнут действительно надолго. Спасибо!" — отметил президент.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

