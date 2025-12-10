Зеленский и Стубб обсудили вопросы безопасности и мирный процесс: Темп очень быстрый, много хороших идей

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский отметил, что они с президентом Стуббом координируют действия почти в ежедневном режиме.

О чем говорили?

"Благодарен за такое серьезное внимание к вопросам безопасности и работу по приближению мира. Каждый день сейчас имеет значение, добавляет обновлений нашей совместной работе с Соединенными Штатами, Европой и друзьями в Группе семи. Темп очень быстрый, много хороших идей, и мы должны сделать так, чтобы мир был достигнут действительно надолго. Спасибо!" — отметил президент.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего: