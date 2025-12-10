Зеленский и Стубб обсудили вопросы безопасности и мирный процесс: Темп очень быстрый, много хороших идей
Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Так, Зеленский отметил, что они с президентом Стуббом координируют действия почти в ежедневном режиме.
О чем говорили?
"Благодарен за такое серьезное внимание к вопросам безопасности и работу по приближению мира. Каждый день сейчас имеет значение, добавляет обновлений нашей совместной работе с Соединенными Штатами, Европой и друзьями в Группе семи. Темп очень быстрый, много хороших идей, и мы должны сделать так, чтобы мир был достигнут действительно надолго. Спасибо!" — отметил президент.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
Возможно поэтому Лидор не замечал и не верил ,что Рашка нападет и готовился к шашлыкам. Ну не дыбил, бл?
Ze с таким низким интеллектом и в армию США на рядового не призвали. А в какой военной должности у нас Верховный главнокомандующий - солдат, офицер или клоун)? Печальная трагедия...