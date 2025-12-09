Пошук миру та енергетична допомога: деталі півторагодинної зустрічі Зеленського і Мелоні в Римі

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні подякував уряду Італії за новий пакет енергетичної підтримки та передане обладнання, необхідне для відновлення української енергосистеми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у соцмережах.

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Лідери обговорили поточну дипломатичну ситуацію, хід роботи української переговорної групи та подальшу взаємодію у питаннях безпеки.

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Акцент на енергетичній допомозі

За словами Зеленського, підтримка Італії у зміцненні української енергетичної інфраструктури є особливо важливою з огляду на цілеспрямовані удари РФ по генеруючих і розподільчих об’єктах.

Президент окремо подякував італійській стороні за оперативність та готовність до розширення допомоги у зимовий період.

"Цінуємо, що Італія активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру", — наголосив Зеленський.

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Переговори та міжнародна взаємодія

Зустріч Президента України та прем’єрки Італії тривала близько півтори години. Під час розмови сторони обговорили спільні дипломатичні ініціативи та подальшу координацію в межах міжнародних форматів, спрямованих на припинення російської агресії.

Зеленський висловив сподівання, що Італія й надалі відіграватиме активну роль у формуванні рішень, які можуть наблизити справедливий мир.

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