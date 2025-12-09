Пошук миру та енергетична допомога: деталі півторагодинної зустрічі Зеленського і Мелоні в Римі
Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні подякував уряду Італії за новий пакет енергетичної підтримки та передане обладнання, необхідне для відновлення української енергосистеми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у соцмережах.
Лідери обговорили поточну дипломатичну ситуацію, хід роботи української переговорної групи та подальшу взаємодію у питаннях безпеки.
Акцент на енергетичній допомозі
За словами Зеленського, підтримка Італії у зміцненні української енергетичної інфраструктури є особливо важливою з огляду на цілеспрямовані удари РФ по генеруючих і розподільчих об’єктах.
Президент окремо подякував італійській стороні за оперативність та готовність до розширення допомоги у зимовий період.
"Цінуємо, що Італія активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру", — наголосив Зеленський.
Переговори та міжнародна взаємодія
Зустріч Президента України та прем’єрки Італії тривала близько півтори години. Під час розмови сторони обговорили спільні дипломатичні ініціативи та подальшу координацію в межах міжнародних форматів, спрямованих на припинення російської агресії.
Зеленський висловив сподівання, що Італія й надалі відіграватиме активну роль у формуванні рішень, які можуть наблизити справедливий мир.
- Перед цим Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV.
- В уряді Італії напередодні загострилися суперечки щодо допомоги Україні та російських активів.
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