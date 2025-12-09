Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Кастель Гандольфо. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у резиденції понтифіка в Кастель-Гандольфо поблизу Риму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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За повідомленнями, зустріч тривала близько 30 хвилин.

Після розмови сторони зробили кілька спільних фото. За даними ЗМІ, Зеленський залишив віллу Барберіні невдовзі після завершення аудієнції.

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Папа Лев XIV наголосив на важливості продовження діалогу щодо припинення бойових дій в Україні. Він висловив сподівання, що нинішні дипломатичні ініціативи зможуть привести до справедливого та тривалого миру.

Під час розмови окрему увагу приділили питанням звільнення полонених і необхідності повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла із окупованих територій.

Що передувало?

Раніше зазначалося, що Зеленський полетить у Рим 9 грудня. 7 грудня Зеленський провів розмову з Мелоні, під час якої лідери домовились, що Італія надасть Україні енергетичне обладнання.

Зранку 9 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.

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