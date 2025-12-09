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Новини Візит Зеленського до Італії
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Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Кастель Гандольфо. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у резиденції понтифіка в Кастель-Гандольфо поблизу Риму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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За повідомленнями, зустріч тривала близько 30 хвилин. 

Після розмови сторони зробили кілька спільних фото. За даними ЗМІ, Зеленський залишив віллу Барберіні невдовзі після завершення аудієнції.

Зеленський зустрівся з Папою Левом XIV
Фото: Sky News

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Папа Лев XIV наголосив на важливості продовження діалогу щодо припинення бойових дій в Україні. Він висловив сподівання, що нинішні дипломатичні ініціативи зможуть привести до справедливого та тривалого миру.

Під час розмови окрему увагу приділили питанням звільнення полонених і необхідності повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла із окупованих територій.

Що передувало?

Раніше зазначалося, що Зеленський полетить у Рим 9 грудня. 7 грудня Зеленський провів розмову з Мелоні, під час якої лідери домовились, що Італія надасть Україні енергетичне обладнання.

Зранку 9 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) Рим (45) Папа Римський Лев 14 (71)
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Топ коментарі
+15
Просте питання на ...я, щоб сфоткатись?
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09.12.2025 12:21 Відповісти
+12
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09.12.2025 12:33 Відповісти
+9
Разговор «Блазня» с Папой Римским:

- На пианино? Без рук?!...

- Совершенно верно, Ваше святейшество!...

- А нет-ли здесь какой-нибудь сатанинской, колдовской чёрной магии?!...

- Да боже Вас упаси, святой отец! Один ***!!! И умение…
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09.12.2025 12:29 Відповісти

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