Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель Гандольфо. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в резиденции понтифика в Кастель-Гандольфо недалеко от Рима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По сообщениям, встреча длилась около 30 минут.
После беседы стороны сделали несколько совместных фото. По данным СМИ, Зеленский покинул виллу Барберини вскоре после завершения аудиенции.
Что предшествовало?
Ранее отмечалось, что Зеленский полетит в Рим 9 декабря. 7 декабря Зеленский провел беседу с Мелони, во время которой лидеры договорились, что Италия предоставит Украине энергетическое оборудование.
Утром 9 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим.
і від кремлеботів
довідаємось,
хто більше піариться..
- На пианино? Без рук?!...
- Совершенно верно, Ваше святейшество!...
- А нет-ли здесь какой-нибудь сатанинской, колдовской чёрной магии?!...
- Да боже Вас упаси, святой отец! Один ***!!! И умение…
А взагалі, краще б цей Папа поостерігся тиснути руку нашому бідоносцю.
Попередній Папа після такого помер...
один отримує медаль від фіфа, другий зустрічається із попами… що завгодно окрім виконання обов'язків
гебешне грьобане шапіто
Але, як бачимо, турне затягнулося, ніде не беруть колишнього завхоза
