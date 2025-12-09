РУС
Визит Зеленского в Италию
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель Гандольфо. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в резиденции понтифика в Кастель-Гандольфо недалеко от Рима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По сообщениям, встреча длилась около 30 минут. 

После беседы стороны сделали несколько совместных фото. По данным СМИ, Зеленский покинул виллу Барберини вскоре после завершения аудиенции.

Фото: Sky News

Что предшествовало?

Ранее отмечалось, что Зеленский полетит в Рим 9 декабря. 7 декабря Зеленский провел беседу с Мелони, во время которой лидеры договорились, что Италия предоставит Украине энергетическое оборудование.

Утром 9 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим.

