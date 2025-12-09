Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что ключевые СМИ и европейские лидеры препятствуют реализации "мирного плана" США.

Дмитриев поделился ссылкой на материал The Washington Post, в котором говорится об отказе Украины соглашаться на территориальные уступки - позицию, которую президент Владимир Зеленский вновь подтвердил во время встречи с европейскими лидерами в Лондоне 8 декабря.

"Как и следовало ожидать, сторонники военной эскалации стремятся сорвать "мирный план" Трампа и продолжить войну", - заявил Дмитриев.

Он также утверждает, что принятию мирных условий, которые США якобы согласовали с Кремлем, сопротивляются "глобалисты, британские и европейские бюрократы, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс". По его мнению, ведущие мировые СМИ также активно мешают мирному процессу.

Мирный план США

