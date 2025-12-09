СМИ и политики Европы мешают мирному процессу в отношении Украины, - Дмитриев
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что ключевые СМИ и европейские лидеры препятствуют реализации "мирного плана" США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.
Дмитриев поделился ссылкой на материал The Washington Post, в котором говорится об отказе Украины соглашаться на территориальные уступки - позицию, которую президент Владимир Зеленский вновь подтвердил во время встречи с европейскими лидерами в Лондоне 8 декабря.
"Как и следовало ожидать, сторонники военной эскалации стремятся сорвать "мирный план" Трампа и продолжить войну", - заявил Дмитриев.
Он также утверждает, что принятию мирных условий, которые США якобы согласовали с Кремлем, сопротивляются "глобалисты, британские и европейские бюрократы, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс". По его мнению, ведущие мировые СМИ также активно мешают мирному процессу.
Мирный план США
- 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
ліліпуту допомагають пропагандою, а дімітрієву заважають... - бунт в таборі пропагандонів
"мир" - війна, "падіння" - отріцатєльний рост,...
Люди такі істоти що швидко перелаштовуються в розумінні - і з деяким часом розуміють в правильному контексті сказані слова - після чого пропаганда стає не дієвою.
Саме про це дімітрієв скулить.
чи то аутист ілона десь всплив.....