РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11911 посетитель онлайн
Новости Мирный план США
1 290 17

СМИ и политики Европы мешают мирному процессу в отношении Украины, - Дмитриев

Дмитриев анонсировал новые переговоры с США

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что ключевые СМИ и европейские лидеры препятствуют реализации "мирного плана" США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дмитриев поделился ссылкой на материал The Washington Post, в котором говорится об отказе Украины соглашаться на территориальные уступки - позицию, которую президент Владимир Зеленский вновь подтвердил во время встречи с европейскими лидерами в Лондоне 8 декабря.

"Как и следовало ожидать, сторонники военной эскалации стремятся сорвать "мирный план" Трампа и продолжить войну", - заявил Дмитриев.

Он также утверждает, что принятию мирных условий, которые США якобы согласовали с Кремлем, сопротивляются "глобалисты, британские и европейские бюрократы, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс". По его мнению, ведущие мировые СМИ также активно мешают мирному процессу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США давят на Зеленского по поводу территориальных уступок в "мирном плане" Трампа, - Axios

Мирный план США

  • 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина видит возможность прогресса в отношении "мирного плана" США, - WP

Автор: 

Зеленский Владимир (22891) россия (98299) Украина (45250) война в Украине (7164) Дмитриев Кирилл (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ах ці ж ЗМІ-ї...
ліліпуту допомагають пропагандою, а дімітрієву заважають... - бунт в таборі пропагандонів
показать весь комментарий
09.12.2025 11:57 Ответить
+2
Про...ідар крмлядьский,яйця незаважають ?!
показать весь комментарий
09.12.2025 11:57 Ответить
+2
показать весь комментарий
09.12.2025 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ах ці ж ЗМІ-ї...
ліліпуту допомагають пропагандою, а дімітрієву заважають... - бунт в таборі пропагандонів
показать весь комментарий
09.12.2025 11:57 Ответить
ЗМІюки 😸. Заважають розчленуванню України
показать весь комментарий
09.12.2025 11:59 Ответить
" ЗМІ та політики Європи заважають мирному процесу щодо України, - Дмитрієв" Беріть вище , пане дмітрієв, навіть сама Україна заважає вашому "мирному процесу"...
показать весь комментарий
09.12.2025 12:05 Ответить
Це такий час настав - змінити тлумачні словарі на обернені
"мир" - війна, "падіння" - отріцатєльний рост,...
Люди такі істоти що швидко перелаштовуються в розумінні - і з деяким часом розуміють в правильному контексті сказані слова - після чого пропаганда стає не дієвою.
Саме про це дімітрієв скулить.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:10 Ответить
Про...ідар крмлядьский,яйця незаважають ?!
показать весь комментарий
09.12.2025 11:57 Ответить
Вірю.Якби не єс то зе з трампом вже б "мир" з рашкою підписали.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:58 Ответить
Тільки щоб не було такого що після миру набагато гіршого ніж у Трампа - ЄС не сказав "так ви самі вирішили воювати далі"
показать весь комментарий
09.12.2025 12:04 Ответить
начебто, вашингтон десь заявив, що бажає розпуску євросоюзу та буде підтримувати ультра правих.
чи то аутист ілона десь всплив.....
показать весь комментарий
09.12.2025 11:59 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 11:59 Ответить
Відео на тему -- https://www.youtube.com/shorts/hhAdEf6aSXg Станіслав Чумак: Як робиться своя правда (2:39)
показать весь комментарий
09.12.2025 12:00 Ответить
Білий шум - кацапи не хочуть миру
показать весь комментарий
09.12.2025 12:03 Ответить
Ця мерзота рашиська сама з Києва ,щоб ти здох урод.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:04 Ответить
Ага...А рассєя СПРИЯЄ...Дебіл!!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 12:19 Ответить
трамп і кремляді співають одинакову пісеньку
показать весь комментарий
09.12.2025 12:19 Ответить
Хабадна свиня 🔪🐷
показать весь комментарий
09.12.2025 12:25 Ответить
Щоб ти мразь разом зі своїм виводком горів в пеклі заради миру
показать весь комментарий
09.12.2025 12:27 Ответить
так хочеться щоб все найстрашніше покарання впало на Дмітрієва, йому подібним, всій його родині до 10 покоління за все те зло яке вони роблять
показать весь комментарий
09.12.2025 12:28 Ответить
 
 