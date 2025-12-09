Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що ключові медіа і європейські лідери перешкоджають реалізації "мирного плану" США.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дмітрієв поділився посиланням на матеріал The Washington Post, у якому йдеться про відмову України погоджуватися на територіальні поступки - позицію, яку президент Володимир Зеленський знову підтвердив під час зустрічі з європейськими лідерами в Лондоні 8 грудня.

"Як і слід було очікувати, прихильники військової ескалації прагнуть зірвати "мирний план" Трампа та продовжити війну", - заявив Дмитрієв.

Він також стверджує, що прийняттю мирних умов, які США нібито узгодили з Кремлем, опираються "глобалісти, британські та європейські бюрократи, неоконсерватори та військово-промисловий комплекс". На його думку, провідні світові ЗМІ також активно заважають мирному процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США тиснуть на Зеленського щодо територіальних поступок у "мирному плані" Трампа, - Axios

Мирний план США

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна бачить можливість прогресу щодо "мирного плану" США, - WP