ЗМІ та політики Європи заважають мирному процесу щодо України, - Дмитрієв
Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що ключові медіа і європейські лідери перешкоджають реалізації "мирного плану" США.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у Х.
Дмітрієв поділився посиланням на матеріал The Washington Post, у якому йдеться про відмову України погоджуватися на територіальні поступки - позицію, яку президент Володимир Зеленський знову підтвердив під час зустрічі з європейськими лідерами в Лондоні 8 грудня.
"Як і слід було очікувати, прихильники військової ескалації прагнуть зірвати "мирний план" Трампа та продовжити війну", - заявив Дмитрієв.
Він також стверджує, що прийняттю мирних умов, які США нібито узгодили з Кремлем, опираються "глобалісти, британські та європейські бюрократи, неоконсерватори та військово-промисловий комплекс". На його думку, провідні світові ЗМІ також активно заважають мирному процесу.
Мирний план США
- 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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