Україна бачить можливість прогресу щодо "мирного плану" США, - WP

Україна бачить можливість прогресу в перемовинах, але категорично відмовляється задовольняти територіальні вимоги Росії, озвучені через американську сторону.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

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"Згідно з нашими законами, міжнародним правом - і моральним правом - ми не маємо права нічого віддавати. Саме за це ми боремося", - заявив президент Володимир Зеленський 8 грудня після обговорення американського "мирного плану" з європейськими лідерами. Видання зазначає, що документ уже розкритикували як фактичний "список побажань" російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський наголосив, що Україна готова продовжити обговорення, але не віддасть Росії жодної території, зокрема на сході Донбасу, навіть для пришвидшення переговорів чи задоволення вимог Вашингтона. Київ також відкинув ідею обміну деяких окупованих територій та Запорізької АЕС на поступки Кремлю.

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Жорстка позиція України спричинила роздратування Трампа, який назвав Київ "перешкодою для миру", водночас не критикуючи Москву, яка не демонструє готовності до компромісів. Це викликало занепокоєння європейських партнерів України, які наполягли на вилученні неприйнятних положень із плану США.

Деякі українські посадовці на умовах анонімності зазначили, що можливість результативних переговорів усе ще існує. "Пропозиція США близька до того, щоб бути прийнятною для України, але нелегка і не завершена", - сказав один зі співрозмовників видання.

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Мирний план США