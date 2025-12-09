Украина видит возможность прогресса в отношении "мирного плана" США, - WP
Украина видит возможность прогресса в переговорах, но категорически отказывается удовлетворять территориальные требования России, озвученные через американскую сторону.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно нашим законам, международному праву - и моральному праву - мы не имеем права ничего отдавать. Именно за это мы боремся", - заявил президент Владимир Зеленский 8 декабря после обсуждения американского "мирного плана" с европейскими лидерами. Издание отмечает, что документ уже раскритиковали как фактический "список пожеланий" российского диктатора Владимира Путина.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова продолжить обсуждение, но не отдаст России ни одной территории, в частности на востоке Донбасса, даже для ускорения переговоров или удовлетворения требований Вашингтона. Киев также отверг идею обмена некоторых оккупированных территорий и Запорожской АЭС на уступки Кремлю.
Жесткая позиция Украины вызвала раздражение Трампа, который назвал Киев "препятствием для мира", при этом не критикуя Москву, которая не демонстрирует готовности к компромиссам. Это вызвало беспокойство европейских партнеров Украины, которые настояли на удалении неприемлемых положений из плана США.
Некоторые украинские чиновники на условиях анонимности отметили, что возможность результативных переговоров все еще существует. "Предложение США близко к тому, чтобы быть приемлемым для Украины, но нелегкое и не завершенное", - сказал один из собеседников издания.
Мирный план США
- 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- РФ має рекордні трати на оборону
- РФ не знищена бомбардуваннями як ми
- РФ не деморалізована як ми
- РФ не має ТАКИХ проблем з демографією як ми
- РФ прийняла закон про резервістів ще + 700 000
то про що мова