Украина видит возможность прогресса в отношении "мирного плана" США, - WP

Украина видит возможность прогресса в переговорах, но категорически отказывается удовлетворять территориальные требования России, озвученные через американскую сторону.

The Washington Post

"Согласно нашим законам, международному праву - и моральному праву - мы не имеем права ничего отдавать. Именно за это мы боремся", - заявил президент Владимир Зеленский 8 декабря после обсуждения американского "мирного плана" с европейскими лидерами. Издание отмечает, что документ уже раскритиковали как фактический "список пожеланий" российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова продолжить обсуждение, но не отдаст России ни одной территории, в частности на востоке Донбасса, даже для ускорения переговоров или удовлетворения требований Вашингтона. Киев также отверг идею обмена некоторых оккупированных территорий и Запорожской АЭС на уступки Кремлю.

Жесткая позиция Украины вызвала раздражение Трампа, который назвал Киев "препятствием для мира", при этом не критикуя Москву, которая не демонстрирует готовности к компромиссам. Это вызвало беспокойство европейских партнеров Украины, которые настояли на удалении неприемлемых положений из плана США.

Некоторые украинские чиновники на условиях анонимности отметили, что возможность результативных переговоров все еще существует. "Предложение США близко к тому, чтобы быть приемлемым для Украины, но нелегкое и не завершенное", - сказал один из собеседников издания.

