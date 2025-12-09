Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим

Утром 9 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Суспільному спикер президента Никифоров.

Какие встречи запланированы?

По словам Никифорова, у него запланирована аудиенция у Папы Льва XIV и встреча с председателем Совета министров Италии Мелони.

Что предшествовало?

Ранее отмечалось, что Зеленский полетит в Рим 9 декабря. 7 декабря Зеленский провел беседу с Мелони, во время которой лидеры договорились, что Италия предоставит Украине энергетическое оборудование.

