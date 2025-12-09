РУС
Новости Визит Зеленского в Италию
Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим

Визит Зеленского в Рим 9 декабря

Утром 9 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Суспільному спикер президента Никифоров.

Какие встречи запланированы?

По словам Никифорова, у него запланирована аудиенция у Папы Льва XIV и встреча с председателем Совета министров Италии Мелони.

Что предшествовало?

Ранее отмечалось, что Зеленский полетит в Рим 9 декабря. 7 декабря Зеленский провел беседу с Мелони, во время которой лидеры договорились, что Италия предоставит Украине энергетическое оборудование.

Зеленский Владимир (22891) Италия (1727) Джорджа Мелони (160)
папа хіба що молитвою допоможе, але це не точно
09.12.2025 09:49 Ответить
У формі гопника,при своєму зрості,непогані селфі вийдуть.
09.12.2025 09:50 Ответить
Українців кожного дня вбивають кацапи. Кожного дня летять дрони, снаряди, КАБи, ракети.., а воно катається по Європі на літаку за український бюджет, який ще не встигли докрасти міндічі, його друзі і бізнес-партинери. Електропотягами не пробувало їздити по Європах, чи на їх літаках за свої кошти, як це робили попередники? Безсовісне створіння!!!
09.12.2025 09:57 Ответить
Ішак вештається світом за народний кошт, а результату жодного. Імітація "потужної діяльності" для любителів ішака і не більше. Європа зараз диктує умови ішаку і ішак змушений підкорятись, видаючи це за власний "патріотизм".
09.12.2025 09:59 Ответить
Домовиться про посилення співпраці, посиленої попереднім домовленням? 🤡 Гастролів цього симулякра це вже абсурд, навіть не шоу для електорату
09.12.2025 10:02 Ответить
 
 