Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим
Утром 9 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Суспільному спикер президента Никифоров.
Какие встречи запланированы?
По словам Никифорова, у него запланирована аудиенция у Папы Льва XIV и встреча с председателем Совета министров Италии Мелони.
Что предшествовало?
Ранее отмечалось, что Зеленский полетит в Рим 9 декабря. 7 декабря Зеленский провел беседу с Мелони, во время которой лидеры договорились, что Италия предоставит Украине энергетическое оборудование.
