Зеленський прибув із офіційним візитом у Рим

Зранку 9 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному речник президента Никифоров.

Які зустрічі передбачені?

За словами Никифорова, у нього запланована аудієнція в Папи Лева ХІV та зустріч із головою Ради міністрів Італії Мелоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США намагаються віддалити Зеленського від Європи: вважають її перешкодою, - Axios

Що передувало?

Раніше зазначалося, що Зеленський полетить у Рим 9 грудня. 7 грудня Зеленський провів розмову з Мелоні, під час якої лідери домовились, що Італія надасть Україні енергетичне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія до кінця року ухвалить декрет про надання військової допомоги Україні на 2026 рік, - Мелоні