Зеленський прибув із офіційним візитом у Рим
Зранку 9 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному речник президента Никифоров.
Які зустрічі передбачені?
За словами Никифорова, у нього запланована аудієнція в Папи Лева ХІV та зустріч із головою Ради міністрів Італії Мелоні.
Що передувало?
Раніше зазначалося, що Зеленський полетить у Рим 9 грудня. 7 грудня Зеленський провів розмову з Мелоні, під час якої лідери домовились, що Італія надасть Україні енергетичне обладнання.
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