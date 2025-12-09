Поиск мира и энергетическая помощь: детали полуторачасовой встречи Зеленского и Мелони в Риме
Президент Владимир Зеленский после встречи с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони поблагодарил правительство Италии за новый пакет энергетической поддержки и переданное оборудование, необходимое для восстановления украинской энергосистемы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в соцсетях.
Лидеры обсудили текущую дипломатическую ситуацию, ход работы украинской переговорной группы и дальнейшее взаимодействие в вопросах безопасности.
Акцент на энергетической помощи
По словам Зеленского, поддержка Италии в укреплении украинской энергетической инфраструктуры особенно важна, учитывая целенаправленные удары РФ по генерирующим и распределительным объектам.
Президент отдельно поблагодарил итальянскую сторону за оперативность и готовность к расширению помощи в зимний период.
"Ценим, что Италия активна в процессе поиска действенных идей и определения шагов для приближения мира", — подчеркнул Зеленский.
Переговоры и международное взаимодействие
Встреча Президента Украины и премьер-министра Италии длилась около полутора часов. В ходе разговора стороны обсудили совместные дипломатические инициативы и дальнейшую координацию в рамках международных форматов, направленных на прекращение российской агрессии.
Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет играть активную роль в формировании решений, которые могут приблизить справедливый мир.
- Перед этим Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV.
- В правительстве Италии накануне обострились споры о помощи Украине и российских активах.
