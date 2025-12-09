РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10831 посетитель онлайн
Новости Визит Зеленского в Италию
661 16

Поиск мира и энергетическая помощь: детали полуторачасовой встречи Зеленского и Мелони в Риме

Мелони и Зеленский провели переговоры

Президент Владимир Зеленский после встречи с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони поблагодарил правительство Италии за новый пакет энергетической поддержки и переданное оборудование, необходимое для восстановления украинской энергосистемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в соцсетях. 

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Лидеры обсудили текущую дипломатическую ситуацию, ход работы украинской переговорной группы и дальнейшее взаимодействие в вопросах безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы: "Я готов всегда"

Акцент на энергетической помощи

По словам Зеленского, поддержка Италии в укреплении украинской энергетической инфраструктуры особенно важна, учитывая целенаправленные удары РФ по генерирующим и распределительным объектам.

Президент отдельно поблагодарил итальянскую сторону за оперативность и готовность к расширению помощи в зимний период.

"Ценим, что Италия активна в процессе поиска действенных идей и определения шагов для приближения мира", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: "Мирный план" Трампа по Украине на грани краха. Зеленский готовит контрпредложение, - The Telegraph

Переговоры и международное взаимодействие

Встреча Президента Украины и премьер-министра Италии длилась около полутора часов. В ходе разговора стороны обсудили совместные дипломатические инициативы и дальнейшую координацию в рамках международных форматов, направленных на прекращение российской агрессии.

Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет играть активную роль в формировании решений, которые могут приблизить справедливый мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о "мирном плане": Было бы хорошо, если бы Зеленский прочитал его

Автор: 

Зеленский Владимир (22891) Италия (1727) переговоры (5342) Джорджа Мелони (161) война в Украине (7164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
09.12.2025 18:35 Ответить
+3
Це може тривати вічно
показать весь комментарий
09.12.2025 18:38 Ответить
+2
Знайшли мир? - чи його й там нема?
показать весь комментарий
09.12.2025 18:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.12.2025 18:35 Ответить
Наркоман
показать весь комментарий
09.12.2025 18:41 Ответить
Знайшли мир? - чи його й там нема?
показать весь комментарий
09.12.2025 18:38 Ответить
Це може тривати вічно
показать весь комментарий
09.12.2025 18:38 Ответить
Вічно -нє, грошей ніхто не дав.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:22 Ответить
Міробєсіє...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:40 Ответить
Цінуємо, що Італія активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру", - наголосив Зеленський. "четвертий рік війни . а "зебрехняка тече рікою", як після повені Дніпро
показать весь комментарий
09.12.2025 18:51 Ответить
П'ятигігаватна Допомога !!
показать весь комментарий
09.12.2025 18:53 Ответить
Мир потрібно шукати не в Римі, Лондоні чи Вашингтоні, а на Донбасі, на Півдні України та в Криму проводячи декацапізацію і звільняючи українські землі!
показать весь комментарий
09.12.2025 19:02 Ответить
Буратіно Трампа ще більш роздратувати хоче - абнімашки чи не з єдиною терпимою Трампом блондинкою дружньою до України.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:03 Ответить
Шукати мир з )(уйлом і Тромбом це як шукати цноту в трусах проститутки
показать весь комментарий
09.12.2025 19:07 Ответить
Катається собі по світу за наш рахунок, вибрали базікала, в тепер позбутися неможливо
показать весь комментарий
09.12.2025 19:08 Ответить
Ви хоч розумієте, що слово Мир означає, що ми з росіянами помиримося? навіть не можу уявити, як це буде виглядати...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:09 Ответить
Мінска 3 нє будєт!!...? (тобто російські війська з території України виведені не будуть)
Мінські домовленості (як Протокол від 5 вересня 2014 року - "Мінськ-1", так і Комплекс заходів від 12 лютого 2015 року - "Мінськ-2") передбачали виведення іноземних військових формувань, техніки та найманців з території України.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:44 Ответить
Папа Римський пообіцяв молитися - це безкоштовно, а Мелоні мабуть послала за грошима до міндича.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:48 Ответить
 
 