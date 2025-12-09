Поиск мира и энергетическая помощь: детали полуторачасовой встречи Зеленского и Мелони в Риме

Президент Владимир Зеленский после встречи с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони поблагодарил правительство Италии за новый пакет энергетической поддержки и переданное оборудование, необходимое для восстановления украинской энергосистемы.

об этом глава государства написал в соцсетях.

Лидеры обсудили текущую дипломатическую ситуацию, ход работы украинской переговорной группы и дальнейшее взаимодействие в вопросах безопасности.

Акцент на энергетической помощи

По словам Зеленского, поддержка Италии в укреплении украинской энергетической инфраструктуры особенно важна, учитывая целенаправленные удары РФ по генерирующим и распределительным объектам.

Президент отдельно поблагодарил итальянскую сторону за оперативность и готовность к расширению помощи в зимний период.

"Ценим, что Италия активна в процессе поиска действенных идей и определения шагов для приближения мира", — подчеркнул Зеленский.

Переговоры и международное взаимодействие

Встреча Президента Украины и премьер-министра Италии длилась около полутора часов. В ходе разговора стороны обсудили совместные дипломатические инициативы и дальнейшую координацию в рамках международных форматов, направленных на прекращение российской агрессии.

Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет играть активную роль в формировании решений, которые могут приблизить справедливый мир.

