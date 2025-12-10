Британия похвалила Трампа за мирный план по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер высоко оценила усилия Дональда Трампа в попытках остановить войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Купер изданию Politico.

По ее словам, Вашингтон активно работает над тем, чтобы продвинуть мирные переговоры и найти решение, которое будет приемлемым для Украины.

Участие США в переговорах

Купер опровергла предположение, что непредсказуемость американского лидера затрудняет международную дипломатию. По ее словам, именно американская дипломатия помогла достичь перемирия в Газе, и эта работа показывает способность США эффективно влиять на сложные международные процессы.

Министр также подчеркнула важную роль государственного секретаря Марко Рубио в нынешних консультациях и подготовке возможных решений. По ее словам, Вашингтон "очень серьезно" относится к поиску путей завершения войны и формированию надежных гарантий безопасности.

"Это не может быть просто соглашение, которое означает, что Путин может сделать паузу, а затем вернуться, и я думаю, что США очень четко это понимают", - заявила Купер.

Возможные гарантии безопасности и реакция международных лидеров

Купер предположила, что США готовы взять на себя значительную часть гарантий безопасности в случае прекращения огня. Именно этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах.

Напомним, в среду, 10 декабря, лидеры Великобритании, Германии и Франции провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, где обсудили возможные пути достижения мира.

Украинская сторона ожидает новых результатов от дипломатических контактов, которые продолжаются на этой неделе. Очередное заседание "Коалиции желающих" состоится в четверг, 11 декабря.

