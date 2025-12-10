РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11380 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирный план
1 496 15

Британия похвалила Трампа за мирный план по Украине

Трамп получил положительные отзывы от Великобритании за мирный план по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер высоко оценила усилия Дональда Трампа в попытках остановить войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Купер изданию Politico.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По ее словам, Вашингтон активно работает над тем, чтобы продвинуть мирные переговоры и найти решение, которое будет приемлемым для Украины.

Читайте также: Украина готова к энергетическому перемирию, - Зеленский

Участие США в переговорах

Купер опровергла предположение, что непредсказуемость американского лидера затрудняет международную дипломатию. По ее словам, именно американская дипломатия помогла достичь перемирия в Газе, и эта работа показывает способность США эффективно влиять на сложные международные процессы.

Министр также подчеркнула важную роль государственного секретаря Марко Рубио в нынешних консультациях и подготовке возможных решений. По ее словам, Вашингтон "очень серьезно" относится к поиску путей завершения войны и формированию надежных гарантий безопасности.

"Это не может быть просто соглашение, которое означает, что Путин может сделать паузу, а затем вернуться, и я думаю, что США очень четко это понимают", - заявила Купер.

Читайте также: Украина и РФ ближе к соглашению, чем когда-либо за годы войны, - Стубб

Возможные гарантии безопасности и реакция международных лидеров

Купер предположила, что США готовы взять на себя значительную часть гарантий безопасности в случае прекращения огня. Именно этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах.

Напомним, в среду, 10 декабря, лидеры Великобритании, Германии и Франции провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, где обсудили возможные пути достижения мира.

Читайте: Доработанный план мира передадут США уже 10 декабря, - Зеленский

Великобритания (5223) план (211) США (28574) Трамп Дональд (7224) война в Украине (7178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Як може велика країна так принижуватися перед психічно хворим?
показать весь комментарий
10.12.2025 19:55 Ответить
+5
Ще раз в бік дурника зробили реверанс. Шоб потішився, який він миротворець. Такий собі сурогат шнобелівки
показать весь комментарий
10.12.2025 19:52 Ответить
+5
Український поет з Бахмуту, Микола Чернявський, 116 років тому
написав пророчого вірша:

Ви думали, що наша доля
До нас прилине у квітках?
Немов весна з ясного поля,
Що нам ввижається у снах, -
Даремно! Прийде наша воля
Немов поранений борець,
І на її змарнілім чолі
Побачать мученства вінець.
Уся в крові та воля буде,
По трупах прийде... І її
Ще будуть довго шарпать люде
Чужі, а гірш того - свої...
показать весь комментарий
10.12.2025 19:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Н,да. Британія завжди Британія.
Справжні «партнери»
показать весь комментарий
10.12.2025 19:51 Ответить
Ліцемірство вищої проби, вчиться.
показать весь комментарий
10.12.2025 19:51 Ответить
Ще раз в бік дурника зробили реверанс. Шоб потішився, який він миротворець. Такий собі сурогат шнобелівки
показать весь комментарий
10.12.2025 19:52 Ответить
Як може велика країна так принижуватися перед психічно хворим?
показать весь комментарий
10.12.2025 19:55 Ответить
Це чисто англійська гра в поддавки!!! Не зважай на це!!! Поки вони, англійці бавляться, інші думають як діяти далі проти ідіота трампа!!!!
показать весь комментарий
10.12.2025 21:04 Ответить
Це після розмови трійці Євросанітарів з Трампом? Він попросив його похвалити ? Й попросив саме Британію- бо ЄС то ж ворог номер один для сьогоднішніх у владі США.
показать весь комментарий
10.12.2025 19:57 Ответить
Український поет з Бахмуту, Микола Чернявський, 116 років тому
написав пророчого вірша:

Ви думали, що наша доля
До нас прилине у квітках?
Немов весна з ясного поля,
Що нам ввижається у снах, -
Даремно! Прийде наша воля
Немов поранений борець,
І на її змарнілім чолі
Побачать мученства вінець.
Уся в крові та воля буде,
По трупах прийде... І її
Ще будуть довго шарпать люде
Чужі, а гірш того - свої...
показать весь комментарий
10.12.2025 19:58 Ответить
Et tu, Britania?
показать весь комментарий
10.12.2025 19:58 Ответить
Я десь чув шо відповідні лікарі радять во всьому погоджуватись з психично хворим та хвалити його.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:02 Ответить
Це знак зевладі,щоби не плела своїх інтриг навколо закінчення війни,а найвеличніший-щоби більше не займався боксом в Овальному.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:05 Ответить
Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер високо оцінила зусилля Дональда Трампа у спробах зупинити війну в Україні.

Дипломатія у з пацієнтами палата номер 6... Ми говоримо "Палата номер шість" у кожному випадку, коли стикаємося з незрозумілим у житті, з тим, що не піддається жодній логіці. А такого, всі знають, надто багато на всіх рівнях; якість цього нелогічного іноді така, що набуває рис художні, художнього безумства.

Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков... Напевно тому Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер вимушена переходити на єлейно-компліментарну риторику...

"Ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми."

Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини "Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей"

Трамп "миротворець"? А насправді СПЕКУЛЯНТ.

Насправді злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну - Україну.

"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,

А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.

Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "

Справді, "такая мелочь эта Украина", що можна не заглиблюватися в деталі. Тільки своя, Трампа вигода...
показать весь комментарий
10.12.2025 20:07 Ответить
Просто британці розуміють що Трамп, це тимчасово. І поки його треба перечекати так щоб уникнути важких наслідків.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:13 Ответить
Trump and some other recent events are lessons to the world on the importance of exercising caution and watching one's mouth. Speaking one's mind is only good when it helps achieve any sane government's goal: enhancing their country's prosperity and safety, and it is very rarely the case.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:23 Ответить
Интересно бы услышать мнение Бориса Джонсона по этому американско-кремлёвскому мирному плану. Выходи, Боря! Не молчи! Говори! Ты же друг украинцев!
показать весь комментарий
10.12.2025 20:57 Ответить
ВІн вже відкрито і сміливо висловив свою думку..... Предложенный США мирный план по Украине - «полное предательство» Киева, https://www.dailymail.co.uk/debate/article-15314561/BORIS-JOHNSON-Covid-big-questions-virus-lockdowns-price-Baroness-Hallett-inquiry.html написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.По его словам, план предусматривает «военную кастрацию» Украины, в частности положение о невозможности ее вступления в НАТО. Джонсон утверждает, что, если бы Киев принял все 28 пунктов мирного плана, Украина стала бы «марионеткой Москвы» с постоянным риском «третьего вторжения».Он назвал план «полной капитуляцией так называемых друзей Украины» и сравнил его с «Мюнхеном».
Добавити просто немає чого....
показать весь комментарий
10.12.2025 21:04 Ответить
 
 