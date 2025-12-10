Британия похвалила Трампа за мирный план по Украине
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер высоко оценила усилия Дональда Трампа в попытках остановить войну в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Купер изданию Politico.
По ее словам, Вашингтон активно работает над тем, чтобы продвинуть мирные переговоры и найти решение, которое будет приемлемым для Украины.
Участие США в переговорах
Купер опровергла предположение, что непредсказуемость американского лидера затрудняет международную дипломатию. По ее словам, именно американская дипломатия помогла достичь перемирия в Газе, и эта работа показывает способность США эффективно влиять на сложные международные процессы.
Министр также подчеркнула важную роль государственного секретаря Марко Рубио в нынешних консультациях и подготовке возможных решений. По ее словам, Вашингтон "очень серьезно" относится к поиску путей завершения войны и формированию надежных гарантий безопасности.
"Это не может быть просто соглашение, которое означает, что Путин может сделать паузу, а затем вернуться, и я думаю, что США очень четко это понимают", - заявила Купер.
Возможные гарантии безопасности и реакция международных лидеров
Купер предположила, что США готовы взять на себя значительную часть гарантий безопасности в случае прекращения огня. Именно этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах.
Напомним, в среду, 10 декабря, лидеры Великобритании, Германии и Франции провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, где обсудили возможные пути достижения мира.
- Украинская сторона ожидает новых результатов от дипломатических контактов, которые продолжаются на этой неделе. Очередное заседание "Коалиции желающих" состоится в четверг, 11 декабря.
Справжні «партнери»
написав пророчого вірша:
Ви думали, що наша доля
До нас прилине у квітках?
Немов весна з ясного поля,
Що нам ввижається у снах, -
Даремно! Прийде наша воля
Немов поранений борець,
І на її змарнілім чолі
Побачать мученства вінець.
Уся в крові та воля буде,
По трупах прийде... І її
Ще будуть довго шарпать люде
Чужі, а гірш того - свої...
Дипломатія у з пацієнтами палата номер 6... Ми говоримо "Палата номер шість" у кожному випадку, коли стикаємося з незрозумілим у житті, з тим, що не піддається жодній логіці. А такого, всі знають, надто багато на всіх рівнях; якість цього нелогічного іноді така, що набуває рис художні, художнього безумства.
Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков... Напевно тому Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер вимушена переходити на єлейно-компліментарну риторику...
"Ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми."
Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини "Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей"
Трамп "миротворець"? А насправді СПЕКУЛЯНТ.
Насправді злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну - Україну.
"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,
А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.
Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "
Справді, "такая мелочь эта Украина", що можна не заглиблюватися в деталі. Тільки своя, Трампа вигода...
Добавити просто немає чого....