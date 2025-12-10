Британія похвалила Трампа за мирний план по Україні

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер високо оцінила зусилля Дональда Трампа у спробах зупинити війну в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Купер виданню Politico.

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За її словами, Вашингтон активно працює над тим, щоб просунути мирні переговори та знайти рішення, яке буде прийнятним для України.

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Участь США у переговорах

Купер заперечила припущення, що непередбачуваність американського лідера ускладнює міжнародну дипломатію. За її словами, саме американська дипломатія допомогла досягти перемир’я в Газі, і ця робота показує здатність США ефективно впливати на складні міжнародні процеси.

Міністерка також підкреслила важливу роль державного секретаря Марко Рубіо у нинішніх консультаціях та підготовці можливих рішень. За її словами, Вашингтон "дуже серйозно" ставиться до пошуку шляхів завершення війни та формування надійних гарантій безпеки.

"Це не може бути просто угода, яка означає, що Путін може зробити паузу, а потім повернутися, і я думаю, що США дуже чітко це розуміють", — заявила Купер.

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Можливі гарантії безпеки та реакція міжнародних лідерів

Купер припустила, що США готові взяти на себе значну частину гарантій безпеки у разі припинення вогню. Саме це питання залишається одним із найскладніших у переговорах.

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, лідери Великої Британії, Німеччини та Франції провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, де обговорили можливі шляхи досягнення миру.

Українська сторона очікує нових результатів від дипломатичних контактів, які тривають цього тижня. Чергове засідання "Коаліції охочих" відбудеться у четвер, 11 грудня.

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