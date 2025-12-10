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Новини Зустріч коаліції охочих
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Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться 11 грудня, - Макрон

Макрон про коаліцію охочих

Чергове засідання "Коаліції охочих" відбудеться у четвер, 11 грудня, у форматі відеоконференції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на Sky News, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

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Зазначається, що засідання відбудеться після того, як президент України Володимир Зеленський в понеділок у Лондоні зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії для обговорення переглянутого мирного плану для України.

Британський прем’єр Кір Стармер наголосив, що мирні переговори перебувають на "критичному етапі", але зауважив, що "питання України - це справа України", тоді як Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".

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Що передувало?

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.

Автор: 

Макрон Емманюель (1791) Стармер Кір (385) Коаліція охочих (139)
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Топ коментарі
+5
Залишилось з'ясувати, то що вони в кінці то кінців хочуть?
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10.12.2025 15:49 Відповісти
+4
Зараз часи гарних назв. От колись була антигитліревська коаліція, ну шо це за назав я вас питаю? Така не толерантна не політкоректна та фуй яка груба. А ось зараз лагідно та політкоректна назва - коаліція охочих.
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10.12.2025 15:48 Відповісти
+3
Коаліція охаючих.
Ох, ох.. щож це коїться, як же так, ая-яй.
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10.12.2025 15:49 Відповісти

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