Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться 11 грудня, - Макрон

Чергове засідання "Коаліції охочих" відбудеться у четвер, 11 грудня, у форматі відеоконференції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на Sky News, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

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Зазначається, що засідання відбудеться після того, як президент України Володимир Зеленський в понеділок у Лондоні зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії для обговорення переглянутого мирного плану для України.

Британський прем’єр Кір Стармер наголосив, що мирні переговори перебувають на "критичному етапі", але зауважив, що "питання України - це справа України", тоді як Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".

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Що передувало?

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.