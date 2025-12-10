Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться 11 грудня, - Макрон
Чергове засідання "Коаліції охочих" відбудеться у четвер, 11 грудня, у форматі відеоконференції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на Sky News, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.
Зазначається, що засідання відбудеться після того, як президент України Володимир Зеленський в понеділок у Лондоні зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії для обговорення переглянутого мирного плану для України.
Британський прем’єр Кір Стармер наголосив, що мирні переговори перебувають на "критичному етапі", але зауважив, що "питання України - це справа України", тоді як Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".
Що передувало?
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.
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Ох, ох.. щож це коїться, як же так, ая-яй.