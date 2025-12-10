Встреча "Коалиции желающих" состоится 11 декабря, - Макрон
Очередное заседание "Коалиции желающих" состоится в четверг, 11 декабря, в формате видеоконференции.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Отмечается, что заседание состоится после того, как президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в Лондоне встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании для обсуждения пересмотренного мирного плана для Украины.
Британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что мирные переговоры находятся на "критическом этапе", но отметил, что "вопрос Украины - это дело Украины", тогда как Макрон заявил, что Киев и его союзники имеют "много козырей в руках".
Что предшествовало?
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коли читаю про цю "каоліцію охочих" одразу пригадую
добровольное "Украинское общество охотников и рыболовов"
.
Ох, ох.. щож це коїться, як же так, ая-яй.