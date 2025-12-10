РУС
Новости Встреча коалиции желающих
Встреча "Коалиции желающих" состоится 11 декабря, - Макрон

Макрон о коалиции желающих

Очередное заседание "Коалиции желающих" состоится в четверг, 11 декабря, в формате видеоконференции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отмечается, что заседание состоится после того, как президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в Лондоне встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании для обсуждения пересмотренного мирного плана для Украины.

Британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что мирные переговоры находятся на "критическом этапе", но отметил, что "вопрос Украины - это дело Украины", тогда как Макрон заявил, что Киев и его союзники имеют "много козырей в руках".

Читайте также: "Коалиция желающих" ожидает "быстрое решение" по замороженным активам России для финансирования Украины

Что предшествовало?

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1530) Стармер Кир (303) Коалиция желающих (81)
Топ комментарии
+4
Зараз часи гарних назв. От колись була антигитліревська коаліція, ну шо це за назав я вас питаю? Така не толерантна не політкоректна та фуй яка груба. А ось зараз лагідно та політкоректна назва - коаліція охочих.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:48
+4
Залишилось з'ясувати, то що вони в кінці то кінців хочуть?
показать весь комментарий
10.12.2025 15:49
+3
Коаліція охаючих.
Ох, ох.. щож це коїться, як же так, ая-яй.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:49
Зараз часи гарних назв. От колись була антигитліревська коаліція, ну шо це за назав я вас питаю? Така не толерантна не політкоректна та фуй яка груба. А ось зараз лагідно та політкоректна назва - коаліція охочих.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:48
зловили на слові !

коли читаю про цю "каоліцію охочих" одразу пригадую

добровольное "Украинское общество охотников и рыболовов"

.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:57
Залишилось з'ясувати, то що вони в кінці то кінців хочуть?
показать весь комментарий
10.12.2025 15:49
поки що тіке онанізмом займаються)
показать весь комментарий
10.12.2025 16:18
Коаліція охаючих.
Ох, ох.. щож це коїться, як же так, ая-яй.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:49
Два бувші працівника фірми Блек Рок з капіталом 15 трильонів доларів - Мерц і Макрон будують щастя для українців. Адже це основна задача і гасло Блек Року щастя для народів світу!
показать весь комментарий
10.12.2025 15:51
Трамп хоче ЗҐВАЛТУВАТИ УКРАЇНУ
показать весь комментарий
10.12.2025 15:53
Макроша, як там з 18 млрд. заныканных кацапських бабок? Заникали охочи чи ні завсім?
показать весь комментарий
10.12.2025 15:58
Друзі європейці прийдуть на порятунок - разом до кінця.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:59
кацапським покидькам звісно Це як кіска у горлі) А так таки Да! Велика Подяка Людям та державам за допомогу та розуміння.
показать весь комментарий
10.12.2025 16:00
Ну є ж вже ж! чому не так?! - Антиросійська коаліція - це термін, який використовується для позначення історичних і ******** об'єднань держав, що виступають проти Росії (СРСР/Російської імперії/******** РФ), часто у відповідь на її агресивну політику чи експансію.
показать весь комментарий
10.12.2025 16:06
В формате видеоконференции. Ну и правильно. Собрались по ватсапу, отметились и по домам. И время сэкономили и галочку отработали. Праздники на носу тем более.
показать весь комментарий
10.12.2025 16:13
по тому які були у вас мордяки недавно, то це коаліця сцикливих, до яких приїде представник героїчної частини українського народу..Цікаво, а ті що по губах читають, зможуть вони тему розмови минулу підказати
показать весь комментарий
10.12.2025 16:43
"Коаліція охочих" це як збір дідуганів 80+ ..... наче й хочуть щось але не можуть нікуя окрім зібратися та потріндіти.
показать весь комментарий
10.12.2025 16:52
Повна назва - "коаліція охочих але немощних"....
показать весь комментарий
10.12.2025 16:55
Щось на зразок дідівського гуртка. Наче охочі, а як до справи - то не дуже й хотілось...
показать весь комментарий
10.12.2025 17:38
 
 