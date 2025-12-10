Встреча "Коалиции желающих" состоится 11 декабря, - Макрон

Очередное заседание "Коалиции желающих" состоится в четверг, 11 декабря, в формате видеоконференции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что заседание состоится после того, как президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в Лондоне встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании для обсуждения пересмотренного мирного плана для Украины.

Британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что мирные переговоры находятся на "критическом этапе", но отметил, что "вопрос Украины - это дело Украины", тогда как Макрон заявил, что Киев и его союзники имеют "много козырей в руках".

Читайте также: "Коалиция желающих" ожидает "быстрое решение" по замороженным активам России для финансирования Украины

Что предшествовало?

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.