Зеленский: Если ЕС не согласует репарационный кредит - будет другой формат помощи
Вопросы репарационного кредита, замороженных российских активов и других форматов европейской помощи остаются ключевыми для безопасности и восстановления Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время продолжаются активные консультации с лидерами ЕС по различным механизмам поддержки.
Репарационный кредит и замороженные активы: стратегическое значение
По словам Зеленского, репарационный кредит и использование замороженных российских активов имеют одну цель — поддержать Украину.
"Репарационный кредит, замороженные российские активы... Названия разные, но цель одна — поддержать Украину. Я вчера встречался с Урсулой фон дер Ляйен, с Антониу Кошта, а также с Марком Рютте", — заявил президент.
Он подчеркнул, что использование замороженных активов является частью вопроса безопасности не только Украины, но и Европы. При этом среди некоторых государств-членов ЕС существует скепсис относительно формата репарационного кредита, но, по словам Зеленского, другие форматы также предусматривают положительное решение.
Ответственность России и поддержка Европы
Президент напомнил, что именно Россия несет ответственность за разрушения в Украине.
"Россия разрушила нас, должна тратить деньги на восстановление нашего государства. Поэтому, если война закончится, то эти деньги — это восстановление. Не закончится — это оружие", — пояснил Зеленский.
Он добавил, что европейская поддержка имеет стратегическое значение для всей Европы. Часть государств, в частности Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Швеция, выразили решительную поддержку идеи репарационного кредита за счет замороженных российских активов.
Следующие обсуждения по использованию этих средств запланированы на заседании Европейского совета 18 декабря.
- Словакия уже заявила, что не будет поддерживать ни одну из опций финансирования для Украины, предложенную Европейской комиссией, — ни репарационный кредит, ни заимствования от ЕС.
- Венгрия официально отказалась от выпуска облигаций в поддержку Украины, что лишает ЕС потенциального "плана Б", если не удастся использовать замороженные активы России для финансирования кредита на €165 миллиардов для Киева.
