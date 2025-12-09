РУС
Репарации из России
790 9

Зеленский: Если ЕС не согласует репарационный кредит - будет другой формат помощи

репарації

Вопросы репарационного кредита, замороженных российских активов и других форматов европейской помощи остаются ключевыми для безопасности и восстановления Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. 

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время продолжаются активные консультации с лидерами ЕС по различным механизмам поддержки.

Репарационный кредит и замороженные активы: стратегическое значение

По словам Зеленского, репарационный кредит и использование замороженных российских активов имеют одну цель — поддержать Украину.

"Репарационный кредит, замороженные российские активы... Названия разные, но цель одна — поддержать Украину. Я вчера встречался с Урсулой фон дер Ляйен, с Антониу Кошта, а также с Марком Рютте", — заявил президент.

Он подчеркнул, что использование замороженных активов является частью вопроса безопасности не только Украины, но и Европы. При этом среди некоторых государств-членов ЕС существует скепсис относительно формата репарационного кредита, но, по словам Зеленского, другие форматы также предусматривают положительное решение.

Ответственность России и поддержка Европы

Президент напомнил, что именно Россия несет ответственность за разрушения в Украине.

"Россия разрушила нас, должна тратить деньги на восстановление нашего государства. Поэтому, если война закончится, то эти деньги — это восстановление. Не закончится — это оружие", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что европейская поддержка имеет стратегическое значение для всей Европы. Часть государств, в частности Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Швеция, выразили решительную поддержку идеи репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

Следующие обсуждения по использованию этих средств запланированы на заседании Европейского совета 18 декабря.

Автор: 

Угу, другой формат. Без соли который.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:43 Ответить
Ти яким боком до допомоги?Твоя яка заслуга?
показать весь комментарий
09.12.2025 22:43 Ответить
А може він зі своїх крипторарохунків почне траншами завалювати бюджет? Ну, або більш реалістичний варіант із падінням метеорита на пару тонн із чистого золота.
показать весь комментарий
09.12.2025 23:26 Ответить
Який це інший формат допомоги? Невже Міндіч з Єрмаком віддадуть награбоване, чи Гетьманцев ще дужче общипає гуся?
показать весь комментарий
09.12.2025 22:47 Ответить
Допомога зброєю!
Без коштів!
******* все стибздять!
А краще напряму бригади і корпуси озброювати напряму - щоб шмигалити ніхто не зміг!
показать весь комментарий
09.12.2025 22:48 Ответить
не переживайте, якщо що - запровадять карткову систему
показать весь комментарий
09.12.2025 22:51 Ответить
Частина держав, зокрема Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща та Швеція, висловили рішучу підтримку ідеї репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Вся їх "рішучість", полягає в тому, що в них по суті і не має ніяких "заморожених активів". А в тих країнах, де є ці активи, настрої зовсім інші. І головне, всі ті хто "готові", щось не дуже поспішають якось юридично пітримати інших...
показать весь комментарий
09.12.2025 22:52 Ответить
ДІРКУ ВІД БУБЛИКА ВАМ, А НЕ УКРАЇНУ! - МЕЛЬНИК ЖОРСТКО ВІДПОВІВ РОСІЙСЬКОМУ ПРЕДСТАВНИКУ В ООО

Мельник, у свою чергу, наголосив, що територія України та її суверенітет не продаються.

«Росія хоче, щоб Україна капітулювала, росія хоче, щоб ми склали зброю і моя відповідь їй така: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину". Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі», - заявив посол.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:54 Ответить
зеленського відправлять в психушку?
показать весь комментарий
10.12.2025 00:01 Ответить
 
 