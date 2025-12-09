Япония отрицает отказ от предложения ЕС о конфискации замороженных активов РФ

Япония опровергает сообщения об отклонении предложения Европейского Союза присоединиться к планам по конфискации замороженных активов РФ

Так, отмечается, что правительство Японии во вторник опровергло сообщения СМИ о том, что оно отклонило предложение Евросоюза присоединиться к планам использования замороженных государственных активов России для финансирования Украины.

"Это полная неправда", – заявил журналистам заместитель министра финансов по международным делам Ацуши Мимура.

Он добавил, что "Япония действовала в интересах Украины, учитывая свои национальные интересы", поскольку однажды Япония может столкнуться с подобной ситуацией в Восточной Азии.

Также он прокомментировал информацию СМИ о том, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма якобы исключила использование около 30 миллиардов долларов замороженных российских активов для предоставления кредита Украине, ссылаясь на юридические проблемы.

"Министр Катаяма никогда не делала подобных заявлений. Она сообщила на встрече, что Япония готовится сделать конкретные шаги для поддержки (Украины)", - заявил Мимура.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, чтоЯпония отказалась поддержать инициативу ЕС по использованию замороженных российских государственных активов в пользу Украины. Это решение сорвало попытку Брюсселя заручиться глобальной поддержкой для конфискации.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины