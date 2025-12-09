Япония отрицает отказ от предложения ЕС о конфискации замороженных активов РФ
Япония опровергает сообщения об отклонении предложения Европейского Союза присоединиться к планам по конфискации замороженных активов РФ
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что правительство Японии во вторник опровергло сообщения СМИ о том, что оно отклонило предложение Евросоюза присоединиться к планам использования замороженных государственных активов России для финансирования Украины.
"Это полная неправда", – заявил журналистам заместитель министра финансов по международным делам Ацуши Мимура.
Он добавил, что "Япония действовала в интересах Украины, учитывая свои национальные интересы", поскольку однажды Япония может столкнуться с подобной ситуацией в Восточной Азии.
Также он прокомментировал информацию СМИ о том, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма якобы исключила использование около 30 миллиардов долларов замороженных российских активов для предоставления кредита Украине, ссылаясь на юридические проблемы.
"Министр Катаяма никогда не делала подобных заявлений. Она сообщила на встрече, что Япония готовится сделать конкретные шаги для поддержки (Украины)", - заявил Мимура.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, чтоЯпония отказалась поддержать инициативу ЕС по использованию замороженных российских государственных активов в пользу Украины. Это решение сорвало попытку Брюсселя заручиться глобальной поддержкой для конфискации.
Что известно о "репарационном кредите" для Украины
- Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
- Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль