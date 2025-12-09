Японія заперечує відмову від пропозиції ЄС щодо конфіскації заморожених активів РФ

Японія заперечує повідомлення про відхилення пропозиції Європейського Союзу приєднатися до планів щодо конфіскації заморожених активів РФ

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Так, зазначається, що уряд Японії у вівторок заперечив повідомлення ЗМІ про те, що він відхилив пропозицію Євросоюзу приєднатися до планів використання заморожених державних активів Росії для фінансування України.

"Це цілковита неправда", – заявив журналістам заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура.

Він додав, що "Японія діяла в інтересах України, з огляду на свої національні інтереси", оскільки одного дня Японія може зіткнутися з подібною ситуацією у Східній Азії.

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Також він прокоментував інформацію ЗМІ про те, що міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито виключила використання близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів для надання кредиту Україні, посилаючись на юридичні проблеми.

"Міністера Катаяма ніколи не робила подібних заяв. Вона повідомила на зустрічі, що Японія готується зробити конкретні кроки для підтримки (України)", - заявив Мімура.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Японія відмовилася підтримати ініціативу ЄС щодо використання заморожених російських держактивів на користь України. Це рішення зірвало спробу Брюсселя заручитися глобальною підтримкою для конфіскації.

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