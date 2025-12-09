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Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
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Японія заперечує відмову від пропозиції ЄС щодо конфіскації заморожених активів РФ

Японія про заморожені активи РФ

Японія заперечує повідомлення про відхилення пропозиції Європейського Союзу приєднатися до планів щодо конфіскації заморожених активів РФ

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Так, зазначається, що уряд Японії у вівторок заперечив повідомлення ЗМІ про те, що він відхилив пропозицію Євросоюзу приєднатися до планів використання заморожених державних активів Росії для фінансування України.

"Це цілковита неправда", – заявив журналістам заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура.

Він додав, що "Японія діяла в інтересах України, з огляду на свої національні інтереси", оскільки одного дня Японія може зіткнутися з подібною ситуацією у Східній Азії.

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Також він прокоментував інформацію ЗМІ про те, що міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито виключила використання близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів для надання кредиту Україні, посилаючись на юридичні проблеми.

"Міністера Катаяма ніколи не робила подібних заяв. Вона повідомила на зустрічі, що Японія готується зробити конкретні кроки для підтримки (України)", - заявив Мімура.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Японія відмовилася підтримати ініціативу ЄС щодо використання заморожених російських держактивів на користь України. Це рішення зірвало спробу Брюсселя заручитися глобальною підтримкою для конфіскації.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

  • Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
  • Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
  • Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Японія (1255) Євросоюз (15285) заморожені активи (880)
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Топ коментарі
+4
добра новина !
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09.12.2025 19:11 Відповісти
+3
Сахалін і Курильські острови чекають на звільнення від болотяного іга!
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09.12.2025 19:38 Відповісти
+2
Прямо на приватбанк єрмаку?
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09.12.2025 19:14 Відповісти

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