Зеленський: Якщо ЄС не погодить репараційний кредит - буде інший формат допомоги
Питання репараційного кредиту, заморожених російських активів та інших форматів європейської допомоги залишаються ключовими для безпеки та відновлення України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Глава держави підкреслив, що наразі тривають активні консультації з лідерами ЄС щодо різних механізмів підтримки.
Репараційний кредит та заморожені активи: стратегічне значення
За словами Зеленського, репараційний кредит і використання заморожених російських активів мають одну мету — підтримати Україну.
"Репараційний кредит, заморожені російські активи… Назви різні, але мета одна — підтримати Україну. Я вчора зустрічався з Урсулою фон дер Ляєн, з Антоніу Кошта, а також з Марком Рютте", — заявив президент.
Він наголосив, що використання заморожених активів є частиною питання безпеки не лише України, а й Європи. При цьому серед деяких держав-членів ЄС існує скепсис щодо формату репараційного кредиту, але, за словами Зеленського, інші формати також передбачають позитивне рішення.
Відповідальність Росії та підтримка Європи
Президент нагадав, що саме Росія несе відповідальність за руйнування в Україні.
"Росія зруйнувала нас, повинна витрачати гроші на відновлення нашої держави. Тому, якщо закінчиться війна, то ці гроші — це відновлення. Не закінчиться — це зброя", — пояснив Зеленський.
Він додав, що європейська підтримка має стратегічне значення для всієї Європи. Частина держав, зокрема Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща та Швеція, висловили рішучу підтримку ідеї репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів.
Наступні обговорення щодо використання цих коштів заплановані на засіданні Європейської ради 18 грудня.
- Словаччина вже заявила, що не підтримуватиме жодну з опцій фінансування для України, запропоновану Європейською комісією, –– ні репараційний кредит, ні запозичення від ЄС.
- Угорщина офіційно відмовилася від випуску облігацій на підтримку України, що позбавляє ЄС потенційного "плану Б", якщо не вдасться використати заморожені активи Росії для фінансування кредиту на €165 мільярдів для Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вся їх "рішучість", полягає в тому, що в них по суті і не має ніяких "заморожених активів". А в тих країнах, де є ці активи, настрої зовсім інші. І головне, всі ті хто "готові", щось не дуже поспішають якось юридично пітримати інших...
Без коштів!
******* все стибздять!
А краще напряму бригади і корпуси озброювати напряму - щоб шмигалити ніхто не зміг!