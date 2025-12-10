Україна та США обговорили відбудову країни після війни

Україна провела першу зустріч з американською стороною щодо відбудови країни після війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського. У зустрічі взяли участь міністр фінансів США Скотт Бессент, американський представник у переговорах Джаред Кушнер і генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мета зустрічі та ключові питання

За словами Зеленського, обговорювали основні механізми та бачення післявоєнного відновлення України. Українська сторона вже підготувала пропозиції щодо 20 базових пунктів фундаментального документа, що покликаний визначити шляхи завершення війни та відновлення економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Італії 90 хвилин вмовляла Зеленського на поступки і просила погодитися на умови Трампа, - ЗМІ

Подальші кроки та взаємодія з США

Сторони домовилися про продовження контакту між командами для подальшої роботи над документом. Президент наголосив, що українська сторона працюватиме без затримок і висловив подяку Дональду Трампу та його команді за підтримку та змістовну роботу.

"З нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую Президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку" — Володимир Зеленський.

Читайте також: Британія похвалила Трампа за мирний план по Україні

Інші заяви про завершення війни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Якщо ЄС не погодить репараційний кредит - буде інший формат допомоги