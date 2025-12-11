Україна передала Кушнеру відповідь на мирний план США, - Axios
Україна надала адміністрації президента США відповідь на кожен пункт останнього проєкту американського мирного плану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
Що відомо?
Чиновники кажуть, що глава делегації України та секретар РНБО Рустем Умєров надіслав відповідь Джареду Кушнеру, перемовнику та зятю Дональда Трамп.
Український посадовець сказав, що відповідь передбачає коментарі та пропозиції поправок, "щоб зробити все це здійсненним".
Українці надіслали свою відповідь США після кількох днів консультацій зі своїми європейськими союзниками, головним чином з Францією, Німеччиною та Великою Британією.
"Українська відповідь включає нові ідеї щодо вирішення таких спірних питань, як територія та Запорізька атомна електростанція", - пише видання.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану 10 грудня.
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А якщо у Кушнера немає державної посади, то КОГО ж він представляє?