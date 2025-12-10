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Трамп: європейці хочуть зустрічі з нами та Зеленським

Президент США Дональд Трамп: європейські лідери і Зеленський хочуть зустрітися на вихідних

Європейські лідери планують провести зустріч у Європі на вихідних і хочуть обговорити важливі питання із президентом України Володимиром Зеленським та представниками США, заявив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час його розмови з журналістами в Білому Домі.

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За словами Трампа, перед самою зустріччю партнери хочуть уточнити низку моментів.

"Ми хочемо знати деякі речі до зустрічі. Ми не хочемо втрачати час. Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами", — зазначив він.

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Україна надіслала США переглянутий мирний план

У середу, 10 грудня, Україна надіслала до Вашингтона переглянутий мирний план після того, як президент CША Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами. Про це пише агентство Bloomberg.

За даними агентства, документ був надісланий, коли Трамп проводив розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Емманюелем Макроном і канцлером Фрідріхом Мерцом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія похвалила Трампа за мирний план по Україні

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану 10 грудня.

Також читайте: Очікую від Верховної Ради бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Європа (2517) Зеленський Володимир (28152) перемовини (3837) Трамп Дональд (9004)
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Топ коментарі
+4
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1127496.html "Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? 82% українського народу вимагають угоди", - зазначив Трамп під час розмови з журналістами в Білому Домі.

Звідки він взяв, що нас 82% хочуть капітуляції?
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10.12.2025 23:25 Відповісти
+3
Демократи виграють гонку мера Маямі вперше за майже 30

МАЯМІ (AP) - Демократка Ейлін Хіггінс виграла гонку мера Маямі у вівторок, перемігши республіканця, схваленого президентом Дональдом Трампом, щоб покласти край майже тридесятирічній програшній серії її партії і дати демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв напередодні проміжних виборів 2026 року.

61-річна Хіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто говорила в місті з іспаномовною більшістю про імміграційні репресії Трампа, кажучи, що чула про багатьох людей у Маямі, які були стурбовані тим, що членів сім'ї затримають. Вона агітувала як гордий демократ, незважаючи на те, що гонка була офіційно безпартійною, і перемогла підтриманого Трампом кандидата Еміліо Гонсалеса, колишнього міського менеджера, який сказав, що зателефонував Хіггінсу, щоб привітати її.

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Два дні тому, результати-ти опитування Йєльського універу
розподіл за - проти усіх американців про діяльність Трампа
усі від 18 до 65+ років - за 43%- проти 56%
18р-22р - за 24% проти 64%
23р-29р -за 32 проти 66
30р-34р- за 30 проти 66
35р-44р за38 проти 54
46р-64 р за48 проти 51
65р +за 45 - проти 55
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10.12.2025 23:26 Відповісти
+3
Переплутав з відсотком своєї ***нутості!
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10.12.2025 23:30 Відповісти

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