Трамп: європейці хочуть зустрічі з нами та Зеленським

Європейські лідери планують провести зустріч у Європі на вихідних і хочуть обговорити важливі питання із президентом України Володимиром Зеленським та представниками США, заявив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час його розмови з журналістами в Білому Домі.

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За словами Трампа, перед самою зустріччю партнери хочуть уточнити низку моментів.

"Ми хочемо знати деякі речі до зустрічі. Ми не хочемо втрачати час. Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами", — зазначив він.

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Україна надіслала США переглянутий мирний план

У середу, 10 грудня, Україна надіслала до Вашингтона переглянутий мирний план після того, як президент CША Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами. Про це пише агентство Bloomberg.

За даними агентства, документ був надісланий, коли Трамп проводив розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Емманюелем Макроном і канцлером Фрідріхом Мерцом.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану 10 грудня.

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