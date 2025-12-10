Трамп: європейці хочуть зустрічі з нами та Зеленським
Європейські лідери планують провести зустріч у Європі на вихідних і хочуть обговорити важливі питання із президентом України Володимиром Зеленським та представниками США, заявив президент США Дональд Трамп.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час його розмови з журналістами в Білому Домі.
За словами Трампа, перед самою зустріччю партнери хочуть уточнити низку моментів.
"Ми хочемо знати деякі речі до зустрічі. Ми не хочемо втрачати час. Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами", — зазначив він.
Україна надіслала США переглянутий мирний план
У середу, 10 грудня, Україна надіслала до Вашингтона переглянутий мирний план після того, як президент CША Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами. Про це пише агентство Bloomberg.
За даними агентства, документ був надісланий, коли Трамп проводив розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Емманюелем Макроном і канцлером Фрідріхом Мерцом.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану 10 грудня.
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Звідки він взяв, що нас 82% хочуть капітуляції?
МАЯМІ (AP) - Демократка Ейлін Хіггінс виграла гонку мера Маямі у вівторок, перемігши республіканця, схваленого президентом Дональдом Трампом, щоб покласти край майже тридесятирічній програшній серії її партії і дати демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв напередодні проміжних виборів 2026 року.
61-річна Хіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто говорила в місті з іспаномовною більшістю про імміграційні репресії Трампа, кажучи, що чула про багатьох людей у Маямі, які були стурбовані тим, що членів сім'ї затримають. Вона агітувала як гордий демократ, незважаючи на те, що гонка була офіційно безпартійною, і перемогла підтриманого Трампом кандидата Еміліо Гонсалеса, колишнього міського менеджера, який сказав, що зателефонував Хіггінсу, щоб привітати її.
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Два дні тому, результати-ти опитування Йєльського універу
розподіл за - проти усіх американців про діяльність Трампа
усі від 18 до 65+ років - за 43%- проти 56%
18р-22р - за 24% проти 64%
23р-29р -за 32 проти 66
30р-34р- за 30 проти 66
35р-44р за38 проти 54
46р-64 р за48 проти 51
65р +за 45 - проти 55