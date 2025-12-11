Трамп: европейцы хотят встречи с нами и Зеленским

Европейские лидеры планируют провести встречу в Европе на выходных и хотят обсудить важные вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время беседы с журналистами в Белом доме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Трампа, перед самой встречей партнеры хотят уточнить ряд моментов.

"Мы хотим знать некоторые вещи до встречи. Мы не хотим терять время. Европейцы хотят встречи с Зеленским и с нами", — отметил он.

Читайте также: Украина и США обсудили восстановление страны после войны

Украина направила США пересмотренный мирный план

В среду, 10 декабря, Украина отправила в Вашингтон пересмотренный мирный план после того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, документ был отправлен, когда Трамп проводил разговор с премьер-министром Киром Стармером, президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Фридрихом Мерцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания похвалила Трампа за мирный план по Украине

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана 10 декабря.

Читайте также: Ожидаю от Верховной Рады видения по проведению выборов во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО