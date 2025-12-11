РУС
Трамп: европейцы хотят встречи с нами и Зеленским

Президент США Дональд Трамп: европейские лидеры и Зеленский хотят встретиться на выходных

Европейские лидеры планируют провести встречу в Европе на выходных и хотят обсудить важные вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время беседы с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, перед самой встречей партнеры хотят уточнить ряд моментов.

"Мы хотим знать некоторые вещи до встречи. Мы не хотим терять время. Европейцы хотят встречи с Зеленским и с нами", — отметил он.

Читайте также: Украина и США обсудили восстановление страны после войны

Украина направила США пересмотренный мирный план

В среду, 10 декабря, Украина отправила в Вашингтон пересмотренный мирный план после того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, документ был отправлен, когда Трамп проводил разговор с премьер-министром Киром Стармером, президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Фридрихом Мерцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания похвалила Трампа за мирный план по Украине

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана 10 декабря.

Читайте также: Ожидаю от Верховной Рады видения по проведению выборов во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО

Европа (2200) Зеленский Владимир (22931) переговоры (5348) Трамп Дональд (7233)
Топ комментарии
+3
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1127496.html "Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? 82% українського народу вимагають угоди", - зазначив Трамп під час розмови з журналістами в Білому Домі.

Звідки він взяв, що нас 82% хочуть капітуляції?
10.12.2025 23:25 Ответить
+2
Демократи виграють гонку мера Маямі вперше за майже 30

МАЯМІ (AP) - Демократка Ейлін Хіггінс виграла гонку мера Маямі у вівторок, перемігши республіканця, схваленого президентом Дональдом Трампом, щоб покласти край майже тридесятирічній програшній серії її партії і дати демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв напередодні проміжних виборів 2026 року.

61-річна Хіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто говорила в місті з іспаномовною більшістю про імміграційні репресії Трампа, кажучи, що чула про багатьох людей у Маямі, які були стурбовані тим, що членів сім'ї затримають. Вона агітувала як гордий демократ, незважаючи на те, що гонка була офіційно безпартійною, і перемогла підтриманого Трампом кандидата Еміліо Гонсалеса, колишнього міського менеджера, який сказав, що зателефонував Хіггінсу, щоб привітати її.

..................................

Два дні тому, результати-ти опитування Йєльського універу
розподіл за - проти усіх американців про діяльність Трампа
усі від 18 до 65+ років - за 43%- проти 56%
18р-22р - за 24% проти 64%
23р-29р -за 32 проти 66
30р-34р- за 30 проти 66
35р-44р за38 проти 54
46р-64 р за48 проти 51
65р +за 45 - проти 55
10.12.2025 23:26 Ответить
+2
Переплутав з відсотком своєї ***нутості!
10.12.2025 23:30 Ответить
10.12.2025 23:25 Ответить
Переплутав з відсотком своєї ***нутості!
10.12.2025 23:30 Ответить
Адміністрація Тромба постійно розказує що якась українська гнида їздить до Тромба і нашіптує йому що українці хочуть ''мирнц угоду'' і виборів в Україні. Хто ця гнида? Чи взнаємо тільки на виборах?
10.12.2025 23:32 Ответить
Дмітрієв, киянин.
11.12.2025 00:13 Ответить
Деменція...
"Була в мене знайома колись... Жили без дітей. Батьки померли. Залишилася стара тітка , в селі. Себе обійти вже не може, а в село не наїздишся. Забр0али до себе, в місто. Вранці зібралися та поїхали на роботу. Тітці їсти залишили. Приїжджають під вечір, а по квартирі гімном смердить. Заходять, а всі стіни квартири, гімном вимазані. Сидить тітка в залі, склавши руки, і питає:
- А де це ви так довго були? Я, он, вже сарай свіжою глиною помастила...
Влетіли на ремонт більш ніж в 20 тисяч...
11.12.2025 05:16 Ответить
10.12.2025 23:26 Ответить
Трампа жаба давить ЩО ЕВРО ДОРОЖЧЕ ДОЛЛАРА
10.12.2025 23:26 Ответить
Думаю жабу ту звати - Венс та його банда -цистів правоізоляціоністів;
Бачачи рейтинги Трампа, а саме він їхній таран на переможних виборах, вони розуміють, що він падізнасілся .
Він підспівував їм проти Європи на початку - та поладнав потім з єврпейцями...
А вони -то свого Такера не даремно до хйула посилали задружуватись про пєчєнєгов слухати... От дали діду підсрачника по стратегії вбивчої до ЄС знову повернутися ... Налякали, що якщо восени 2026 р він спустить вибори - що йому буде загрожувати...
11.12.2025 00:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g8rekTZN6zw&t=431s

Таємні договорняки наволо України. Чорні лебеді Трампа. Швець (1 год тому)
10.12.2025 23:29 Ответить
Штраф для платформи X: Маск заявив, що "ЄС слід ліквідувати"

https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0/person-60555627

Ілона Маска обурив штраф Європейської Комісії для соцмережі Х - компанію зобов'язали сплатити 120 мільйонів євро за порушення норм Закону про цифрові послуги (DSA). Його підтримав у соцмережі держсекретар США.
11.12.2025 00:28 Ответить
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив власнику платформи Х Ілону Маску вирушити на Марс, щоб уникнути претензій за свої нацистські погляди. Про це дипломат https://x.com/sikorskiradek/status/1997323130784608494 написав в іксі.

Суперечку почав Маск, який обурився штрафом Європейської комісії щодо платформи X через порушення Закону про цифрові послуги (DSA).

«Скільки часу залишилося до зникнення ЄС? Скасувати ЄС», - https://x.com/elonmusk/status/1997306328654422478 написавмільярдер на своїй сторінці в іксі.
11.12.2025 00:30 Ответить
Деменційник-післідільник впевнений, що Зе тут - цар. І той хотів би так себе бачити, але хоче ще пожити, хай і не на волі.
10.12.2025 23:47 Ответить
Він воює з нами. Це фатально. Не сприймати його дурнем. Такі брехливі вкиди старого дурня можуть дорого коштувати нам. Трамп готовий власноруч задушити Зеленського.
11.12.2025 00:01 Ответить
I що це змiнить?
11.12.2025 00:22 Ответить
Побоюються залишати лошару Зеленского з Трампом.
11.12.2025 00:24 Ответить
Європейські лідери знають що найвеличніший злодій в Україні, наркоша Буратіно на гачку у фбр, так що він готовий підписати все що завгодно
11.12.2025 00:38 Ответить
 
 