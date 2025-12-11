Украина передала Кушнеру ответ на мирный план США, - Axios
Украина предоставила администрации президентаСША ответ на каждый пункт последнего проекта американского мирного плана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
Что известно?
Чиновники говорят, что глава делегации Украины и секретарь СНБО Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, переговорщику и зятю Дональда Трампа.
Украинский чиновник сказал, что ответ содержит комментарии и предложения поправок, "чтобы сделать все это осуществимым".
Украинцы отправили свой ответ США после нескольких дней консультаций со своими европейскими союзниками, главным образом с Францией, Германией и Великобританией.
"Украинский ответ включает новые идеи по решению таких спорных вопросов, как территория и Запорожская атомная электростанция", - пишет издание.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана 10 декабря.
А якщо у Кушнера немає державної посади, то КОГО ж він представляє?
Рубіо намагається від цього лайна триматися подалі.
А всі "сибіги" були хлопчиками на побігеньках. Мабуть "трампу" це сподобалося.
Гидко, звісно, але такий тепер світ.
Трамп каже, що це не його війна. Ок - то йди ***** з своїми планами. Оно Венесуелою займайся, геополітик зажопний.
Бажаєте щоб літаки підорасії безпосередньо бомбили українські міста, після вичерпання ракет для ППО?
У Європи достатньо і військових і економічгих сил, щоб самостійно рознести рашку. То не треба чекати, коли хтось за тебе почне робити твою роботу.
Але ж ці хитрожопі не хочуть вкладатися, нести якісь втрати, напружуватися.
Немае в неї ні того, ні тим більше військових сил. В головне, в Європі немає єдності. Вони навіть промосковську шавку Орбана вгамувати не можуть. Чи історія з конфіскацією рос.активів, що стопорнулася на супротивні Бельгії.
В Європі нема единого впк, нема единого армії, нема единого розвідки. Нема нічого единого, окрім гарних слів. Европа це ті самі лебідь, рак і щука, які тягнуть в свою сторону і стоять на місці.
разом...