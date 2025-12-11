Украина передала Кушнеру ответ на мирный план США, - Axios

Украина предоставила администрации президентаСША ответ на каждый пункт последнего проекта американского мирного плана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Что известно?

Чиновники говорят, что глава делегации Украины и секретарь СНБО Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, переговорщику и зятю Дональда Трампа.

Украинский чиновник сказал, что ответ содержит комментарии и предложения поправок, "чтобы сделать все это осуществимым".

Украинцы отправили свой ответ США после нескольких дней консультаций со своими европейскими союзниками, главным образом с Францией, Германией и Великобританией.

"Украинский ответ включает новые идеи по решению таких спорных вопросов, как территория и Запорожская атомная электростанция", - пишет издание.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана 10 декабря.

