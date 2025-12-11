РУС
Украина передала Кушнеру ответ на мирный план США, - Axios

Украина предоставила администрации президентаСША ответ на каждый пункт последнего проекта американского мирного плана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Что известно?

Чиновники говорят, что глава делегации Украины и секретарь СНБО Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, переговорщику и зятю Дональда Трампа.

Украинский чиновник сказал, что ответ содержит комментарии и предложения поправок, "чтобы сделать все это осуществимым".

Украинцы отправили свой ответ США после нескольких дней консультаций со своими европейскими союзниками, главным образом с Францией, Германией и Великобританией.

"Украинский ответ включает новые идеи по решению таких спорных вопросов, как территория и Запорожская атомная электростанция", - пишет издание.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана 10 декабря.

Топ комментарии
+14
Одне тільки питання: "А яка ПОСАДА у Кушнера?" "Зять Трампа" - це не державна посада... Бо Трамп - не імператор, а США не "імперія", якою править династія Трампів...
А якщо у Кушнера немає державної посади, то КОГО ж він представляє?
11.12.2025 09:07 Ответить
+12
11.12.2025 08:57 Ответить
+8
То в США зять Трампа рулить, а в Україні "95 безмозглий квартал" рулить і всі антимайданівці, які зібралися навколо цього кварталу Зеленських-міндічів. Купуйте ********* палочки, про які колись сміявся "квартал" і добувайте електроенергію.
11.12.2025 09:32 Ответить
11.12.2025 08:57 Ответить
Передайте це Вітькофу та Кушнарьову. Нехай заповнять ці анкети. До речі там 5й пункт цікавий, про будапешстький меморандом, невже нарід проголосував проти?
11.12.2025 09:05 Ответить
План повен бути один під назвою пішли всі на@уй, Україна українцям
11.12.2025 08:58 Ответить
Папірець де намальовано 🖕
11.12.2025 09:05 Ответить
Зять Трампа вже рулить миром
11.12.2025 09:07 Ответить
То в США зять Трампа рулить, а в Україні "95 безмозглий квартал" рулить і всі антимайданівці, які зібралися навколо цього кварталу Зеленських-міндічів. Купуйте ********* палочки, про які колись сміявся "квартал" і добувайте електроенергію.
11.12.2025 09:32 Ответить
Нема в мене коштів на ****** - очима в темряві відсвічую
11.12.2025 09:35 Ответить
Одне тільки питання: "А яка ПОСАДА у Кушнера?" "Зять Трампа" - це не державна посада... Бо Трамп - не імператор, а США не "імперія", якою править династія Трампів...
А якщо у Кушнера немає державної посади, то КОГО ж він представляє?
11.12.2025 09:07 Ответить
Аналогічне питання можна було би задати по Єрмаку. Але не буду
11.12.2025 09:10 Ответить
Як кого, звісно представляє ***** з боку трампа.
Рубіо намагається від цього лайна триматися подалі.
11.12.2025 09:11 Ответить
Ну, десь так, як у нас до недавнього часу на перемовинах був "єрмак".

А всі "сибіги" були хлопчиками на побігеньках. Мабуть "трампу" це сподобалося.

Гидко, звісно, але такий тепер світ.
11.12.2025 09:12 Ответить
Це Україні бумерангом прилітає за 5-6 "ефективних" менеджерів за відсутності самостійного парламенту
11.12.2025 09:42 Ответить
Помада велика та значуща - працює ПОЦОМ.
11.12.2025 10:20 Ответить
Цікаво скільки ще повинно пройти часу, щоб до ЄС та України дійшло, що треба США слати нафіг і розбиратися без них.

Трамп каже, що це не його війна. Ок - то йди ***** з своїми планами. Оно Венесуелою займайся, геополітик зажопний.
11.12.2025 09:11 Ответить
ЄС без штатів навіть поворухнутися не можуть, так що з "посиланням" така собі ідея.
Бажаєте щоб літаки підорасії безпосередньо бомбили українські міста, після вичерпання ракет для ППО?
11.12.2025 09:16 Ответить
Слати треба не США, слати треба Трампа і його кодло. Втім його скоро в США пошлють. Просто Европа розуміе що Трампа треба перечекати, як негоду.
11.12.2025 09:16 Ответить
І що тоді буде? Черговий Байден дасть Україні 40 бредлі із забороною ескалації?
11.12.2025 09:28 Ответить
Та краще вже Байден, який не рушив світову безпеку і не грався в антиглобалізм.
11.12.2025 09:49 Ответить
Доки Трамп визначає зовнішню політику США, слати треба США.

У Європи достатньо і військових і економічгих сил, щоб самостійно рознести рашку. То не треба чекати, коли хтось за тебе почне робити твою роботу.

Але ж ці хитрожопі не хочуть вкладатися, нести якісь втрати, напружуватися.
11.12.2025 09:28 Ответить
"У Європи достатньо і військових і економічгих сил, щоб самостійно рознести рашку"

Немае в неї ні того, ні тим більше військових сил. В головне, в Європі немає єдності. Вони навіть промосковську шавку Орбана вгамувати не можуть. Чи історія з конфіскацією рос.активів, що стопорнулася на супротивні Бельгії.

В Європі нема единого впк, нема единого армії, нема единого розвідки. Нема нічого единого, окрім гарних слів. Европа це ті самі лебідь, рак і щука, які тягнуть в свою сторону і стоять на місці.
11.12.2025 09:48 Ответить
Про суть відповіді можна дізнатися з картини Рєпіна "Запорожці"...
11.12.2025 09:13 Ответить
Передав,надіюсь,дірку від бублика.
11.12.2025 09:19 Ответить
Цікаво, коли Держдеп світового падальника сша ввели у себе посаду держслужбовця "зять", яка виявилась вищою за посаду держсекретаря?
11.12.2025 09:20 Ответить
Ну у нас взагалі країною рулив завгосп, тай таке
11.12.2025 09:23 Ответить
Чому "рулив"? Він і зараз "рулить", тільки онлайн - всі його ставленики на місцях.
11.12.2025 10:24 Ответить
А чому "рулив"? Хіба призначених ним голів ОВА, ляльок в кабміні та інших держ.чинуш вже знято з посад? Про жодного ще не чув.
11.12.2025 10:28 Ответить
спірні, Б***Ь, питання????? умеров ушльопок, який має здохнути в тюрмі разом із своїми подільниками
11.12.2025 09:23 Ответить
недофашиздила Америка - ну давайте дофашиздимо...
11.12.2025 09:56 Ответить
Мова прокажених кац...пів і церква прокажених залишаться для ВРади, чи приймуть одним пакетом.....Багато хотілок недоістот рашфашистських будуть продавлювати хкуйло з пиз..юком трампоном
разом...
11.12.2025 10:31 Ответить
11.12.2025 10:45 Ответить
 
 