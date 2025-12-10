20 пунктов для окончания войны будут дополнены гарантиями безопасности и планом восстановления, - Зеленский

Украина совместно с Соединенными Штатами работает над двумя ключевыми документами — по безопасности и экономике. Они разрабатываются на основе "20 пунктов для окончания войны", которые стали фундаментальным планом действий для прекращения российской агрессии.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский

"Двадцать пунктов для окончания войны — это фундаментальный документ, активно работаем, ключевые шаги — и это должны быть работоспособные шаги. Из этого документа мы развиваем еще два документа, по крайней мере два документа, и первый из них — по безопасности, о гарантиях безопасности для Украины со стороны США, а также экономический — о восстановлении и совместных инвестициях.

Сегодня мы работали именно над экономическим документом.Говорили с американской командой по экономическому направлению – по направлению восстановления. Я хочу поблагодарить секретаря Бессента, Джареда Кушнера, Ларри Финка из BlackRock за полную конструктивность. Важный общий принцип – чтобы восстановление было качественным, а экономический рост после этой войны ощутимым, должна быть реальная безопасность в основе. Когда есть безопасность, все остальное тоже есть", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что принципы экономического документа "вполне понятны", с американской стороной "у нас все четко в этом". Будет план экономических мер. "Европа тоже с нами будет в восстановлении, обязательно", - добавил он.