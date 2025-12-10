РУС
20 пунктов для окончания войны будут дополнены гарантиями безопасности и планом восстановления, - Зеленский

зеленський

Украина совместно с Соединенными Штатами работает над двумя ключевыми документами — по безопасности и экономике. Они разрабатываются на основе "20 пунктов для окончания войны", которые стали фундаментальным планом действий для прекращения российской агрессии.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Двадцать пунктов для окончания войны — это фундаментальный документ, активно работаем, ключевые шаги — и это должны быть работоспособные шаги. Из этого документа мы развиваем еще два документа, по крайней мере два документа, и первый из них — по безопасности, о гарантиях безопасности для Украины со стороны США, а также экономический — о восстановлении и совместных инвестициях.

Сегодня мы работали именно над экономическим документом.Говорили с американской командой по экономическому направлению – по направлению восстановления. Я хочу поблагодарить секретаря Бессента, Джареда Кушнера, Ларри Финка из BlackRock за полную конструктивность. Важный общий принцип – чтобы восстановление было качественным, а экономический рост после этой войны ощутимым, должна быть реальная безопасность в основе. Когда есть безопасность, все остальное тоже есть", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что принципы экономического документа "вполне понятны", с американской стороной "у нас все четко в этом". Будет план экономических мер. "Европа тоже с нами будет в восстановлении, обязательно", - добавил он.

Війна не закінчиться поки останній метр української землі не буде деокупований і повернений Україні. А безпекові гарантії в сраку засунь зразу. Вони нічого не варті, як і всі угоди підписані з московськими людоїдами і американськими работорговцями
10.12.2025 21:48 Ответить
Почув, Вовка?? А як не почуєш, то бойовий пенсіонер Сашка заведе свій диван і мало не покажеться
10.12.2025 22:03 Ответить
Неук! У тебе є один документ - головний, це Конституція України. Всім іншим можеш підтертися після того, як Трамп підітреться.
10.12.2025 21:49 Ответить
Так якраз Конституцією Зеленський підтерся у перші дні свого президентства.
10.12.2025 21:52 Ответить
Я хочу подякувати секретарю Бессенту, Джареду Кушнеру, Ларрі Фінку з BlackRock за повну конструктивність. Важливий спільний принцип - щоб відбудова була якісною, а економічне зростання після цієї війни відчутним, має бути реальна безпека в Ці работорговці їздили до )(уйла продавати Україну а не відбудовувати її. За щоїм дякувати?
10.12.2025 21:51 Ответить
Пане президенте, а можна ознайомитися з цими 20 пунктів для закінчення війни?
10.12.2025 21:57 Ответить
Ви там зі Сполученими Штатами не надірвіться
10.12.2025 21:58 Ответить
21-й пункт- зелень нах, с люстраціей
10.12.2025 21:58 Ответить
цими гарантіями вже підтиратися не встигаємо
10.12.2025 22:01 Ответить
Цими дешевими прийомами типу постійних зустрічей, обговорень, створення нових проектів угод, доповнення пунктів і так по колу - Зеленський просто тягне час як йому порадили робити в Лондоні.
10.12.2025 22:05 Ответить
 
 